Caritas powodzianom  

Na różne sposoby można wesprzeć poszkodowanych w wyniku powodzi. Od wpłat finansowych po przedmioty pierwszej potrzeby. Do włączenia się w akcję zaproszone są też firmy zdolne do pomocy rzeczowej w ilościach hurtowych.

Caritas już w niedzielny wieczór uruchomiło zbiórkę finansową na rzecz powodzian. Wpłat można dokonywać bezpośrednio na stronie caritas.pl, poprzez blik na numer 668 070 000 tytułem POWODZ lub przelewem tradycyjnym na konto 77 1090 2301 0000 0001 3267 2759 z dopiskiem DLA POWODZIAN.

– W związku z dramatyczną w skutkach powodzią, która w ostatnich dniach dotknęła południowo-zachodnią Polskę, w tym ogromną część naszej diecezji, w porozumieniu z bp. Markiem Mendykiem, biskupem świdnickim, zwracam się z prośbą o finansową pomoc dotkniętym tragedią niszczycielskiego żywiołu. Dziękujemy parafiom, instytucjom, indywidualnym osobom za już zorganizowaną pomoc rzeczową, która w minionych dniach trafiła do wielu zniszczonych przez powódź miejsc diecezji – informuje ks. Radosław Kisiel, Dyrektor Caritas Diecezji Świdnickiej.

Przypomina, że w niedzielę 22 września we wszystkich parafiach naszej diecezji zostanie przeprowadzona do puszek zbiórka na rzecz powodzian. Zebrane w parafii środki pozostaną do dyspozycji zespołów charytatywnych parafii, jeśli na jej terenie znajdują się ofiary powodzi. W innym przypadku zostaną przekazane do dekanatów, gdzie rozegrał się dramat powodzi.

Dochód ze zbiórek parafialnych prowadzonych w innych częściach Polski zasilą fundusze m.in. Caritas Diecezji Świdnickiej, która przeznaczy je na długofalową pomoc dla powodzian.

Potrzebna jest też pomoc rzeczowa od firm (ilości hurtowe): osuszacze, woda pitna, agregaty prądotwórcze, łopaty, taczki, gumowce, ścierki, artykuły higieniczne, żywność z długim terminem ważności. Pomoc rzeczowa od firm może być zgłaszana na adres: powodz@caritas.org.pl

Caritas Diecezji Świdnickiej prowadzi zbiórkę następujących rzeczy pierwszej potrzeby: woda butelkowana, długoterminowa żywność, ścierki, szmaty, szczotki, miotły, łopaty, kalosze, środki czyszczące, worki na śmieci, koce, pościel (nowa) osuszacze, pompy wodne. Dary można przywozić do siedziby Caritas - ul. Westerplatte 4, 58-100 Świdnica w godzinach 8-15.30

Poszkodowani mogą korzystać z jadłodajni Caritas: