Projekt rozporządzenia ws. 1 godziny lekcji religii tygodniowo w tym tygodniu trafi do konsultacji - zapowiedziała we wtorek ministra edukacji Barbara Nowacka. Odbędzie się spotkanie z KEP i związkami wyznaniowymi - dodała. Szefowa MEN liczy, że rozporządzenie do końca roku będzie podpisane.

Szefowa MEN we wtorek w Programie Pierwszym Polskiego Radia zwróciła uwagę, że już w tym roku szkolnym dyrektorzy w niektórych placówkach ograniczyli lekcje religii do jednej godziny tygodniowo ze względu na braki kadrowe księży i katechetów. "Wtedy dyrekcje szkół czy organ prowadzący zwracają się do biskupów i ci wyrażają zgodę" - powiedziała. Jako przykład wskazała abp Marka Jędraszewskiego, który "takich zgód wydał w tym roku kilka".

Jak oceniła, "bardzo często dyrekcje szkół i rodzice, ale często i księża widzą potrzebę pewnej racjonalizacji działań". "Brakuje katechetów, brakuje księży, a młodzież znacznie chętniej się uczy, kiedy przedmiot jest pożądany, a nie jest nadmierny. I jak nawet przejrzymy podstawy programowe religii, to bardzo często tam te lekcje nie są tak intensywne, jak młodzież by oczekiwała i jedna godzina w pełni zaspokaja też ich potrzebę" - powiedziała Nowacka.

Przyznała, że MEN nie dysponuje danymi, w ilu szkołach jest jedna lekcja religii w tygodniu. "Będę o nie prosiła prawdopodobnie w ciągu kilku tygodni, dlatego że w tym tygodniu podpiszę i wyślemy do konsultacji rozporządzenie o jednej godzinie" - zapowiedziała.

Zapewniała, że zostaną zaproszeni na spotkanie przedstawiciele KEP i innych związków wyznaniowych, "by przeprowadzić z nimi formalne konsultacje", bo jak oceniła - "w tym obszarze widzę taką potrzebę, konieczność". "Zakładam, że do końca roku będzie to rozporządzenie podpisane" - dodała.

Zastrzegła, że obecne przepisy nie obligują dyrektorów do łączenia klas na lekcjach religii, ale jedynie dają im "możliwość", więc "nie muszą się na nic powoływać, jeżeli nie czują potrzeby łączenia grup".

Zgodnie z ostatnią nowelizacją rozporządzenia ws. organizacji lekcji religii zmieniają się przepisy dotyczące tworzenia na lekcjach religii grup dzieci z różnych roczników i oddziałów klasowych. W noweli zapisano, że dyrektor szkoły (przedszkola) będzie mógł połączyć w grupę z oddziałów lub klas, w których na naukę religii zgłosiło się siedmioro lub więcej uczniów, z osobami z oddziałów lub klas, w których na naukę religii zgłosiło się mniej niż siedmioro dzieci.

Jednocześnie wprowadzono zasadę, zgodnie z którą uczniów szkoły podstawowej można połączyć w grupę obejmującą: uczniów klas I-III albo klas IV-VI lub klas VII i VIII. W grupie międzyklasowej mogą być więc uczniowie, np. z klasy I i III szkoły podstawowej, ale już nie z klasy II i V szkoły podstawowej. Maksymalna liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach w przedszkolach i w klasach I-III szkół podstawowych, to 25, dla pozostałych uczniów we wszystkich typach szkół - 28.

Od roku szkolnego 2024/2025 ocena z religii i etyki na świadectwie szkolnym zgodnie z obecnym rozporządzeniem nie jest wliczana do średniej ocen rocznych.