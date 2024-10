W piątek Stowarzyszenie Katechetów Świeckich przekazało PAP list otwarty skierowany do prezydenta Andrzeja Dudy, marszałka Sejmu Szymona Hołowni i minister edukacji Barbary Nowackiej ws. lekcji religii i etyki.

Postuluje w nim jak najszybsze zawarcie porozumienia w kwestii moralnego i etycznego kształcenia dzieci i młodzieży poprzez "nadanie lekcjom religii oraz lekcjom etyki, obecnym od 33 lat w polskich szkołach, statusu zajęć obligatoryjnych, jako wymiennych przedmiotów szkolnych".

"Uważamy, że polska szkoła winna jeszcze bardziej wesprzeć rodziców w procesie wychowania ich dzieci, co jak ocenili posłuży zarówno ich indywidualnemu dobru jak i całego społeczeństwa" - dodali.

Zwrócili uwagę, że w procesie dojrzewania młody człowiek potrzebuje nie tylko pogłębionej wiedzy, która rozwija go intelektualnie, ale również odpowiedzi na pytania egzystencjalne, moralne i etyczne.

Zdaniem autorów listu "obecność religii i etyki w szkole na każdym etapie kształcenia służy moralnemu i duchowemu rozwojowi dzieci i młodzieży". Ocenili, że uczą one również "tolerancji wobec innych niż chrześcijańskie poglądów" oraz są "przestrzenią do zadawania pytań i szukania na nie indywidualnych odpowiedzi".

"Dziwi nas obecne otwieranie pola potencjalnego konfliktu związanego z ograniczaniem nauczania religii i etyki w polskiej szkole, wbrew oczekiwaniom większości społeczeństwa oraz pozbawianiu nauczycieli tych przedmiotów pewności zatrudnienia" - napisało Stowarzyszenie Katechetów Świeckich.

W środę w siedzibie MEN odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami Kościołów i związków wyznaniowych. "Sekretarz stanu Katarzyna Lubnauer przedstawiła propozycje zmiany przepisów zawarte w projekcie Rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, które 1 października zostało skierowane do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych" - poinformował PAP rzecznik resortu Piotr Otrębski.

Propozycje MEN zakładają zmniejszenie liczby lekcji religii do jednej tygodniowo; lekcje te miałyby się też odbywać przed lub po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. Obecnie nauka religii w publicznych szkołach jest nieobowiązkowa i odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo.

Strona kościelna, którą reprezentował przewodniczący Komisji Wychowania KEP bp Wojciech Osial, a Kościół grekokatolicki bp Arkadiusz Trochanowski, sprzeciwiła się zmniejszeniu liczby lekcji religii w szkołach - wynika z komunikatu biura prasowego Konferencji Episkopatu Polski (KEP).

Przedstawiciele Episkopatu powtórzyli też swoje wątpliwości wobec wprowadzonej już noweli rozporządzenia MEN, która stanowi, że lekcje religii mogą odbywać się w łączonych grupach złożonych z uczniów na różnych poziomach edukacyjnych. Według strony kościelnej takie rozwiązania zostały podjęte niezgodnie z ustawą o systemie oświaty i będą one utrudniać realizację prawa dostępu do lekcji religii dla uczniów, których rodzice (lub oni sami) tego sobie życzą.

O planowanych zmianach w nauczaniu religii w szkołach wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer mówiła w połowie września w Sejmie. "Wobec spadającej liczby dzieci chodzących na religię, mamy coraz więcej dzieci, które nie uczestniczą w zajęciach. Chodzi o to, by nie musiały one w tym czasie czekać w świetlicy szkolnej, czasami na korytarzu (...) lub w innych miejscach i nie traciły czasu" - powiedziała. Podkreśliła, że zmiana jest podyktowana dobrem uczniów.

Zgodnie z ostatnią nowelizacją rozporządzenia ws. organizacji lekcji religii zmieniły się przepisy dotyczące tworzenia na lekcjach religii grup dzieci z różnych roczników i oddziałów klasowych. W noweli zapisano, że dyrektor szkoły (przedszkola) będzie mógł połączyć w grupę z oddziałów lub klas, w których na naukę religii zgłosiło się siedmioro lub więcej uczniów, z osobami z oddziałów lub klas, w których na naukę religii zgłosiło się mniej niż siedmioro dzieci.

Od roku szkolnego 2024/2025 ocena z religii i etyki na świadectwie szkolnym, zgodnie z obecnym rozporządzeniem, nie jest wliczana do średniej ocen rocznych.