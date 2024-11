W 2023 r. na obszarach objętych konfliktami żyło 473 mln dzieci  

Według organizacji Save the Children w zeszłym roku na obszarach objętych konfliktami na świecie żyło 473 miliony - 19 procent wszystkich dzieci – czyli prawie co piąte dziecko. Oznacza to, że w ciągu 30 lat odsetek ten niemal się podwoił. W połowie lat 90. na obszarach objętych konfliktami żyło około co dziesiąte dziecko na świecie. Raport „Wojna przeciwko dzieciom: drogi do pokoju”, organizacja pomocy dzieciom opublikowała 31 października.