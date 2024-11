Franciszek: wojna na Ukrainie to haniebna tragedia dla ludzkości

Papież Franciszek powiedział w środę, że wojna na Ukrainie to haniebna tragedia dla całej ludzkości. Podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie papież nawiązał do tysiąca dni, jakie upłynęły od inwazji na ten kraj. W audiencji uczestniczyła żona prezydenta Ukrainy Ołena Zełenska.

"Wczoraj minęło tysiąc dni od inwazji na Ukrainę. To tragiczny moment ze względu na ofiary i zniszczenia, jakie spowodowała. To jednocześnie haniebna tragedia dla całej ludzkości. To nie powinno odwodzić nas od stania u boku umęczonego narodu ukraińskiego, od błagania o pokój i działania na rzecz tego, by broń ustąpiła miejsca dialogowi, a konflikt - spotkaniu" - powiedział papież na audiencji generalnej.

W audiencji na placu Świętego Piotra uczestniczyła Ołena Zełenska, żona prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Podeszła ona do papieża po zakończeniu spotkania z ok. 10 tys. wiernych.

Po południu w rzymskiej bazylice na Zatybrzu mszę o pokój na Ukrainie odprawi specjalny wysłannik papieża, przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch kardynał Matteo Zuppi.

