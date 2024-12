W Rzymie zakończył się Międzynarodowy Kongres na temat teologii, organizowany przez watykańską Dykasterię ds. Kultury i Edukacji. W pierwszym dniu obrad z jego uczestnikami spotkał się Papież Franciszek.

Aby wybrzmiał głos teologów z każdego kontynentu

„Mam nadzieję, że to stanie się wydarzeniem cyklicznym, jest to bowiem niesamowita okazja do spotkania teologów z całego świata, ze wszystkich kontynentów” - mówi Vatican News dr hab. Barbara Strzałkowska, prof. UKSW, biblistka i pierwsza w historii kobieta w roli prodziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wicedyrektor Instytutu Nauk Teologicznych UKSW.

Na kongres przybyło ponad 560 teologów, a myślą przewodnią ich spotkania kwestia, w jaki sposób dzisiaj, korzystając z dziedzictwa minionych wieków, przekazywać prawdy wiary, w jaki sposób je naukowo badać, aby służyły Kościołowi i wychodziły ku człowiekowi.

„Ojciec Święty zwrócił uwagę, że ten kongres to nie są tylko referaty, podczas których mówi prelegent, a inni go słuchają. Jest to raczej kongres, w którym wszyscy chcemy słuchać siebie nawzajem” - mówi prof. Strzałkowska. „Chodzi o to, żeby w taki sposób mówić o teologii, by różne głosy z różnych części świata mogły wybrzmieć. W ten sposób możemy naprawdę poszerzyć i pogłębić rozumienie teologii. Tym bardziej, że uczestnicy rozpoczynają obrady od modlitwy, kończą modlitwą, a w dyskusjach nad naszą dziedziną naukową widać wyraźnie Kto jest jej głównym odniesieniem” - dodaje.

Jak mówi polska teolog, inaczej teologia jest rozumiana w kontekście afrykańskim, inaczej w kontekście azjatyckim, a jeszcze inaczej w europejskim. „Nam w Europie czasami się wydaje, że wszyscy myślą i powinni myśleć tak jak my. W rzeczywistości świat myśli inaczej. Nie wszyscy w kwestii teologii podzielają takie filozoficzne, naukowe myślenie, jak Europejczycy” - mówi prof. Strzałkowska.

Teologia wobec konkretnych problemów człowieka

Dodaje, że dla niej już pierwszy dzień debat podczas kongresu był niezwykle pouczający właśnie z tego względu, że w różnych częściach świata inaczej uprawia się tę dziedzinę nauki. „Tam teologia jest bardziej związana z konkretnym życiem człowieka, z jego sytuacją, czasami biedy, czasami trudności. My żyjemy w wyjątkowo uprzywilejowanej części świata, natomiast większość świata szuka odpowiedzi na konkretne życiowe problemy. I dla nich to jest właśnie konkret teologii, niekoniecznie tylko filozoficzna refleksja na temat Pana Boga” - dodaje prof. Barbara Strzałkowska.

Podkreśla, że dyskusje podczas kongresu odbywały się w stylu synodalnym, umożliwiając uczestnikom wzajemne wysłuchanie siebie nawzajem. Najpierw rozmowy prowadzono w dużych grupach, potem w mniejszych, w których uczestnicy dzielili się własnym odbiorem tego, co usłyszeli.

„Widać bardzo, jak każdy uczestnik - w mojej byli przedstawiciele trzech kontynentów - inaczej opowiada, czym dla niego jest teologia i jak służy ona Kościołowi w jego obszarze” - opowiada biblistka w rozmowie z Vatican News.

Ojciec Święty poruszająco o roli kobiet

Sprawą, która bardzo mocno ją poruszyła, ale też innych uczestników, były słowa Ojca Świętego na temat roli kobiet w Kościele i w teologii. „Wiemy, jak bardzo Papież Franciszek chce otworzyć Kościół na kobiety i na ich rolę także w rozmaitych aspektach życia naukowego, teologicznego. Ojciec Święty mówił, że są takie rzeczy, które mogą zrozumieć tylko kobiety, dlatego teologia musi korzystać z ich doświadczenia. Stwierdził nawet, że teologia, która wypowiada się tylko z jednej, męskiej perspektywy, jest teologią niekompletną” - opowiada prof. Strzałkowska.

„Papież po tym, jak to powiedział, otrzymał ogromne brawa. Widać więc, że jest potrzeba w różnych częściach świata, żeby kobiety docenić” - mówi prof. Barbara Strzałkowska.

Poruszający dla wszystkich uczestników kongresu był fakt powitania ich i zainaugurowania obraz przez Papieża Franciszka. „Mimo swoich słabości, starszego wieku, Papież nas przyjął i z każdym zamienił słowo, a było nas przecież ponad 500 osób! To była poruszająca okazja, by przez chwilę pobyć w bliskości głowy Kościoła” - dodała polska teolog.