Na początku Wielkiego Postu, który jest okresem bezpośredniego przygotowania do sakramentalnego wtajemniczenia, sprawuje się obrzęd „wybrania”, czyli „wpisania imienia”. Wtedy Kościół wysłuchuje opinii chrzestnych i katechetów, przyjmuje potwierdzenie decyzji ze strony katechumenów, ocenia stopień ich przygotowania i decyduje o tym, czy mogą przystąpić do sakramentów paschalnych.

Obrzęd wybrania zamyka właściwy katechumenat, a więc długi czas kształtowania duszy i serca. Aby ktoś mógł być zapisany jako „wybrany”, wymaga się od niego dojrzałej wiary i świadomej decyzji na przyjęcie sakramentów Kościoła.

Archidiecezja Detroit, na przykład, powitała łącznie 977 osób podczas ceremonii obrzędu wybrania w dniach 8-9 marca, co stanowi najwyższą liczbę od 2017 roku. Wśród nich znalazło się 400 katechumenów, którzy zostaną ochrzczeni w swoich parafiach podczas Wigilii Paschalnej, oraz 577 kandydatów, którzy zostali już ochrzczeni w innej tradycji chrześcijańskiej i otrzymają pozostałe sakramenty inicjacji (bierzmowanie i Eucharystię).

Inne diecezje, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w innych krajach, również odnotowują porównywalnie wysokie liczby.

Stany Zjednoczone

Archidiecezja Baltimore, Maryland: 778 osób (320 katechumenów, 458 kandydatów), wzrost z 669 osób (244 katechumenów, 425 kandydatów) w 2024 r.

Archidiecezja Boston, Massachusetts: 458 katechumenów, wzrost z 360 katechumenów w 2024 r.

Archidiecezja Detroit, Michigan: 977 osób (400 katechumenów, 577 kandydatów), wzrost z 793 osób (360 katechumenów, 433 kandydatów) w 2024 r.

Archidiecezja Louisville, Kentucky: 477 osób (252 katechumenów, 225 kandydatów), wzrost z 367 osób (201 katechumenów, 166 kandydatów) w 2024 r.

Archidiecezja Wojskowa, USA: 17 osób, wzrost z 13 osób w 2024 r.

Archidiecezja Filadelfii, Pensylwania: 726 osób (332 katechumenów, 394 kandydatów), wzrost z 659 osób (312 katechumenów, 347 kandydatów) w 2024 r.

Archidiecezja San Francisco w Kalifornii: 653 osoby (384 kandydatów, 269 katechumenów), wzrost z 444 osób (220 katechumenów, 224 kandydatów) w 2024 r.

Archidiecezja Waszyngton: ponad 1 500 osób, wzrost z 1 350 osób w 2024 r.

Diecezja Arlington, Wirginia: 291 katechumenów, wzrost z 242 katechumenów w 2024 roku.

Diecezja Orlando na Florydzie: Ponad 800 osób, „wzrost o prawie 200 osób, przy czym 51% parafii w diecezji odnotowało wzrost”.

Diecezja Phoenix w Arizonie: 1 116 osób (702 katechumenów, 414 kandydatów).

Diecezja Salt Lake City, Utah: 480 osób (281 katechumenów, 199 kandydatów), spadek z 698 osób (556 katechumenów, 142 kandydatów) w 2024 r.

Diecezja Venice na Florydzie: 552 osoby (240 katechumenów, 312 kandydatów), spadek z 662 osób (316 katechumenów, 346 kandydatów) w 2024 r.

Wielka Brytania

Archidiecezja Birmingham, Anglia: 201 osób, wzrost ze 130 osób w 2024 r.

Archidiecezja Cardiff-Menevia w Walii: 75 osób w Cardiff (35 katechumenów, 40 kandydatów), „wzrost o 100% w porównaniu z poprzednim rokiem” i 25 osób w Menevii, „również wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem”.

Archidiecezja Glasgow w Szkocji: 100 osób, wzrost z 79 w 2024 r.

Archidiecezja Liverpool, Anglia: 140 osób (56 katechumenów, 84 kandydatów), wzrost ze 110 osób (50 katechumenów, 60 kandydatów) w 2024 r.

Archidiecezja Southwark w Anglii: Ponad 450 osób, mniej więcej tyle samo co w 2024 r., „liczba najwyższa od dekady”.

Archidiecezja Westminster, Anglia: Ponad 500 osób, najwięcej od 2018 roku.

Diecezja Arundel i Brighton, Anglia: 210 osób (105 katechumenów, 105 kandydatów), wzrost ze 150 osób (60 katechumenów, 90 kandydatów) w 2024 r.

Diecezja Brentwood, Anglia: 186 osób, wzrost ze 165 osób w 2024 r.

Diecezja Clifton, Anglia: 111 osób (62 katechumenów, 49 kandydatów), wzrost z 65 osób (29 katechumenów, 36 kandydatów) w 2024 r.

Diecezja Motherwell, Szkocja: 72 osoby, wzrost z 45 osób w 2024 r.

Diecezja Northampton, Anglia: 100 osób (38 katechumenów, 62 kandydatów), wzrost z 63 osób (25 katechumenów, 38 kandydatów) w 2024 r.

Diecezja Paisley w Szkocji: 28 osób, wzrost z 23 osób w 2024 r.

Australia

Archidiecezja Sydney: Rekordowa liczba 384 osób, wzrost z 266 osób w 2024 r.

Francja

Archidiecezja Lyonu: 628 katechumenów, wzrost o 40 proc.

Archidiecezja paryska: 672 katechumenów, wzrost z 515 katechumenów w 2024 r.

Archidiecezja Rennes: 199 katechumenów, wzrost o 19 proc.

Diecezja Le Mans: 150 katechumenów, wzrost ze 128 katechumenów w 2024 r.

Diecezja Metz: 154 katechumenów, wzrost o 85 proc.

Diecezja Pontoise: 610 katechumenów, wzrost o 15 proc.

Diecezja Quimper i Léon: 146 katechumenów, wzrost o 62 proc.

Diecezja wersalska: 670 katechumenów, wzrost o 30 proc.

Same te cyfry nie ukazują jeszcze w każdym ze wspomnianych środowisk drogi prowadzącej dane osoby do Kościoła (czy są to osoby wywodzące się z rodzin tradycyjnie chrześcijańskich, czy też z innych religii i kultur). Nie znamy też motywów, jakimi kieruje się każda z nich. Niewątpliwie jednak jesteśmy świadkami ważnych przemian społecznych i kulturowych, sprawiających, że wiele osób dostrzega piękno Kościoła i wiary katolickiej.