Afganistan: Co najmniej 20 osób zabitych i 320 rannych w trzęsieniu ziemi
Afganistan: Co najmniej 20 osób zabitych i 320 rannych w trzęsieniu ziemi

Afganistan: Co najmniej 20 osób zabitych i 320 rannych w trzęsieniu ziemi  
PAP/EPA/NAJIB FARYAD

Co najmniej 20 osób zginęło, a 320 zostało rannych w wyniku trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,3, które w nocy z niedzieli na poniedziałek nawiedziło północ Afganistanu - powiadomił resort zdrowia w rządzie talibów. Epicentrum wstrząsów znajdowało się w pobliżu miasta Mazar-i Szarif, zamieszkanego przez 500 tys. osób.

Trzęsienie nastąpiło chwilę przed godz. 1 czasu lokalnego (w niedzielę przed godz. 21.30 w Polsce). Wstrząsy były odczuwalne także w oddalonej o kilkaset kilometrów stolicy kraju, Kabulu - relacjonują dziennikarze agencji AFP.

Według jednego z korespondentów trzęsienie ziemi uszkodziło pochodzący z XV wieku Błękitny Meczet w Mazar-i Szarif, jeden z najcenniejszych zabytków w kraju.

Ministerstwo obrony Afganistanu poinformowało, że udało się odblokować drogę zasypaną w wyniku osunięcia ziemi i ewakuować osoby, które utknęły tam w nocy.

Afganistan, położony w rejonie łańcucha górskiego Hindukusz, na styku płyt tektonicznych eurazjatyckiej i indyjskiej, należy do najbardziej aktywnych sejsmicznie obszarów świata.

To kolejne silne trzęsienie ziemi, które w ostatnich miesiącach nawiedziło ten kraj. Pod koniec sierpnia w prowincjach Kunar, Laghman i Nangarhar wstrząsy o magnitudzie 6 spowodowały śmierć ponad 2,2 tys. osób i zniszczyły 7 tys. domów. (PAP)

mws/ rtt/



PAP |

dodane 03.11.2025 08:00

TAGI| AFGANISTAN, PAP, TRZĘSIENIE

