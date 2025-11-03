info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Trump nie wykluczył użycia siły w Wenezueli i Nigerii
Trump nie wykluczył użycia siły w Wenezueli i Nigerii

Trump nie wykluczył użycia siły w Wenezueli i Nigerii  
PAP/EPA/Francis Chung

Prezydent USA Donald Trump nie wykluczył w niedzielę użycia siły przeciwko Wenezueli. Amerykański przywódca stwierdził też, że może wysłać wojska lub przeprowadzić ataki w Nigerii, by powstrzymać zabijanie chrześcijan przez dżihadystów.

Trump odniósł się do spekulacji o nadchodzących uderzeniach USA na instalacje wojskowe w Wenezueli podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie Air Force One w drodze powrotnej do Białego Domu ze swojej posiadłości na Florydzie. Pytany o to, czy ma plany uderzeń na Wenezuelę, prezydent wyśmiał dziennikarkę zadającą to pytanie, twierdząc, że gdyby miał takie plany, nie powiedziałby o nich.

- Jak mogę odpowiedzieć na takie pytanie? () Kto by to powiedział? Zakładając, że tak, czy powiedziałbym ci to szczerze? "Tak, mamy plany. Mamy. Mamy bardzo tajne plany". Co to za pytanie? - zżymał się prezydent USA. - Zobaczymy, co się stanie z Wenezuelą - dodał jednak. Wskazał przy tym m.in. na rzekomy udział wenezuelskich władz w wysyłanie nielegalnych imigrantów do USA, w tym więźniów i pacjentów szpitali psychiatrycznych.

Jeszcze w piątek pytany, czy doniesienia o tym, że rozważa uderzenia przeciwko Wenezueli, są prawdziwe, prezydent odparł, że nie są. Wcześniej jednak zapowiadał, że USA będą przeprowadzać ataki przeciwko kartelom narkotykowym na lądzie. USA uważają przywódcę tego kraju Nicolasa Maduro za szefa jednego z karteli i stawiają mu zarzuty o takim charakterze. Według "Wall Street Journal" amerykańskie wojsko zidentyfikowało bazy wojskowe, które miały być wykorzystywane przez kartel do przemytu narkotyków.

Trump odniósł się w niedzielę również do swoich poprzednich gróźb interwencji wojskowej w Nigerii. Pytany o to, czy może wysłać tam żołnierzy lub przeprowadzić ataki z powietrza, odparł, że może tak być.

- Przewiduję wiele rzeczy. W Nigerii zabijają rekordową liczbę chrześcijan, a w innych krajach też jest bardzo źle. Wiecie, że w tej części świata jest bardzo źle. Zabijają chrześcijan i to w bardzo dużych liczbach. Nie pozwolimy na to - zadeklarował.

Trump oskarża władze Nigerii o przyzwolenie na zabójstwa chrześcijan przez dżihadystyczne bojówki.

Wcześniej Nigeria znalazła się ponownie na liście państw obserwowanych przez administrację USA z powodu obaw o zakres wolności religijnej. Wcześniej została z tego samego powodu wpisana na listę za pierwszej kadencji prezydenckiej Trumpa. Rok później usunął ją z niej były demokratyczny prezydent Joe Biden.

Kilka tygodni temu senator USA z ramienia Partii Republikańskiej, Ted Cruz, stwierdził, że w Nigerii dochodzi do "masowych mordów chrześcijan" i zaapelował do Kongresu o uznanie tego kraju za państwo naruszające wolność religijną.

Prezydent Nigerii Bola Ahmed Tinubu oznajmił, że decyzja ta nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji na miejscu - przekazała agencja AP. Nigeryjskie władze od 2010 r. walczą z islamistyczną organizacją Boko Haram, której bojówki terroryzują północną i środkową część kraju, próbując zaprowadzić w całej Nigerii prawo szariatu. Szacuje się, że z ok. 240 mln mieszkańców kraju 53,5 proc. to wyznawcy islamu, a ok. 46 proc. to chrześcijanie różnych wyznań.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)

osk/ piu/

PAP |

dodane 03.11.2025 07:54

