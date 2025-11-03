Zabrze świętuje 40 lat pierwszego przeszczepienia serca w Polsce  

Zabrze świętuje 40. rocznicę pierwszego udanego przeszczepienia serca w Polsce, przeprowadzonego 5 listopada 1985 r. przez zespół pod kierunkiem Zbigniewa Religi. Obchody obejmują spotkania edukacyjne, debaty eksperckie i uroczystości upamiętniające dawstwo narządów.
Urząd miasta poinformował, że w poniedziałek ponad tysiąc uczniów ze szkół średnich z Zabrza i okolic weźmie udział w spotkaniu poświęconym transplantologii. W programie przewidziano debatę oksfordzką uczniów zabrzańskich liceów i pokaz opowiadającego o pracy prof. Religi filmu "Bogowie" w reżyserii Łukasza Palkowskiego.
Główne obchody odbędą się 5 listopada w sali sesyjnej Urzędu Miasta Zabrza. Debata "40 lat po przeszczepieniu serca - dziedzictwo prof. Zbigniewa Religi" zgromadzi pionierów polskiej transplantologii, kontynuatorów dzieła profesora i pilotów wojskowych uczestniczących w Akcji Serce, specjalnych lotach transportujących organy do przeszczepów.
W tym samym dniu w centrum miasta zostanie otwarty skwer Dawców Drugiego Życia. Posadzona zostanie kalina koralowa symbolizująca odradzające się życie. W uroczystości wezmą udział pacjenci po transplantacji i przedstawiciel rodziny dawcy. Czerwone owoce kaliny mają przypominać serca podarowane innym z miłością.
Magistrat podkreślił, że świętowanie 40-lecia pierwszego przeszczepienia serca w Polsce to nie tylko upamiętnienie pionierskiego osiągnięcia medycznego, lecz także wyraz szacunku dla dawców i nadziei dla pacjentów, którym transplantologia daje szansę na nowe życie.
5 listopada mija 40 lat od pierwszej w Polsce udanej transplantacji serca, którą przeprowadził w ówczesnym Wojewódzkim Ośrodku Kardiologii w Zabrzu Zbigniew Religa z zespołem. Choć przeszczep był udany, 62-letni pacjent zmarł osiem dni później.
W skład zespołu, który w Zabrzu stworzył Religa, weszli m.in. kardiochirurdzy, obecnie profesorowie Marian Zembala i Andrzej Bochenek.
W 1987 r., tuż po zakończeniu jednej z kolejnych operacji przeszczepu serca, Religa został uwieczniony na słynnej fotografii wykonanej dla "National Geographic" przez Jamesa Stanfielda. Na pierwszym planie widać siedzącego wybitnego kardiochirurga, na drugim - jego asystenta, który ze zmęczenia zasnął w kącie sali. Zdjęcie uznano za jedno ze stu najlepszych fotografii w historii magazynu "National Geographic".
Zbigniew Religa (1938-2009), mówiąc w jednym z wywiadów o dawcach narządów, wspominał m.in. takie wydarzenie:
"Pod koniec lat osiemdziesiątych zadzwoniono do Zabrza z informacją o sercu do pobrania. Dawcą był siedemnastoletni chłopak, który zginął w wypadku samochodowym. Gdy przyjechaliśmy na miejsce, ordynator szpitala stwierdził: ťNajpierw proszę porozmawiać z ojcemŤ. Okazało się, że powiadomiono nas właśnie na prośbę tego człowieka! Kiedy dowiedział się, że zmarł mu syn, poprosił lekarzy o telefon do Zabrza, że jest serce do transplantacji. ťNiech jeszcze choć serce żyje w czyjejś piersi, niech służy innemuŤ - stwierdził ojciec chłopca. W trakcie rozmowy życzył nam udanej operacji, tego, aby pacjent czekający na transplantację przeżył. Nigdy nie zapomnę tej rozmowy". (PAP)
jms/ joz/
W blasku zniczy, które płoną na niezliczonych nekropoliach całego świata, pojawia się listopadowa refleksja zaduszkowa.
O magnitudzie 6,3 w rejonie zamieszkanym przez 500 tys. osób.
Przeprowadzono 5 listopada 1985 r. pod kierunkiem Zbigniewa Religi
M.in. by powstrzymać zabijanie chrześcijan przez dżihadystów.
Wartość zrabowanego sera oszacowano na ponad 100 tysięcy euro.
Ciała Zawiszy nigdy nie odnaleziono, ale wyprawiono mu symboliczny pogrzeb w listopadzie 1428 r.
Powód? Nikt nie sprawdza, czy dokument naprawdę wystawił lekarz.
Jasne jest, że Moskwa chce przede wszystkim zaszkodzić naszym ludziom.
"Życie i śmierć są częścią meksykańskiej kultury".
Libańskie ministerstwo zdrowia powiadomiło o śmierci czterech osób w izraelskich atakach.
Raport: potrzebna baza danych o aktywności nietoperzy na farmach wiatrowych.
Pięć podcastów "podejmuje kluczowe wątki z bogatej spuścizny Ojca Świętego.