Wietnam: Co najmniej trzy ofiary po przejściu tajfunu Kajiki  

Tajfun Kajiki spowodował śmierć co najmniej trzech osób i obrażenia u dziesięciu kolejnych w północnym i centralnym Wietnamie - podały we wtorek lokalne władze. Żywioł przyniósł ulewne deszcze i silne wiatry, które spowodowały zniszczenia w ponad 6,8 tys. gospodarstw domowych.

Według ministerstwa rolnictwa i środowiska Wietnamu zalanych zostało blisko 29 tys. ha pól ryżowych i ponad 2,2 tys. ha innych upraw.

Tajfun powalił prawie 18 tys. drzew i uszkodził infrastrukturę energetyczną, w tym przewrócił 331 słupów energetycznych, co doprowadziło do przerw w dostawie prądu dla blisko 1,3 mln odbiorców w czterech północnych i północno-wschodnich prowincjach.

Trwają akcje ratunkowe i szacowanie pełnego rozmiaru strat - przekazały władze.

Kajiki, który uderzył w ląd w północno-wschodnie wybrzeże Wietnamu w poniedziałek, osłabł do depresji tropikalnej i przemieścił się nad Laos.

Na zdjęciach publikowanych przez lokalne media widać pozrywane dachówki i szyldy z budynków oraz ludzi brodzących w wodzie sięgającej kolan na ulicach stolicy kraju Hanoi.

Prognozy wskazują na dalsze opady w północnych regionach kraju, sięgające 150 mm w ciągu sześciu godzin, co może grozić powodziami błyskawicznymi i osuwiskami ziemi.

Krzysztof Pawliszak (PAP)

