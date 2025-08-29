Reklama

Z Polski » Ponad 41,5 mld zł na składkę członkowską UE
Ponad 41,5 mld zł na składkę członkowską UE

Ponad 41,5 mld zł na składkę członkowską UE  
Henryk Przondziono Katowice 30 05 2016 Władysław Jagiełło pieniądze mamona Foto:Henryk Przondziono / Foto Gosc

Projekt budżetu na 2026 rok.

Na opłacenie polskiej składki członkowskiej do budżetu ogólnego UE w 2026 r. zaplanowano ponad 41,5 mld zł - podano w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2026 r. Ponad 15 mld zł zapisano też na realizację projektów z dofinansowaniem z UE nieuwzględnionych w budżecie środków europejskich.

"Część budżetowa 84 - Środki własne Unii Europejskiej została utworzona w celu dokonywania płatności polskiej składki członkowskiej do budżetu ogólnego UE (tzw. środków własnych UE). Wpłata ta wynika z konieczności wypełnienia traktatowego zobowiązania Polski wobec UE. Kalkulacja wysokości środków własnych na 2026 r. zgodnie z aktualną procedurą budżetową w UE wynosi 41.585.044 tys. zł" - wskazano w opublikowanym w piątek uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2026 r.

Zaznaczano, że wysokość środków własnych została oparta na projekcie budżetu UE opracowanym przez Komisję Europejską, a w kalkulacji uwzględniona została nadpłata w kwocie 1 mld 217 mln 932 tys. zł, która pomniejszy polską składkę w 2026 r. "Jest to efekt corocznego rozliczenia wpłat należnych i wpłacanych z tytułu VAT i DNB, przygotowanego przez Komisję Europejską na podstawie przekazanych przez państwa sprawozdań" - dodano w uzasadnieniu.

Podkreślono również, że składka na 2026 r. jest wyższa od składki zaplanowanej w 2025 r., co wynika przede wszystkim z wyższych planowanych przez Komisję Europejską wydatków UE.

Zaznaczono także, że ostateczna wielkość wpłat poszczególnych państw członkowskich z tytułu środków własnych UE jest znana dopiero po zakończeniu procedury budżetowej, czyli po uchwaleniu budżetu przez Parlament Europejski i Radę UE, co z reguły następuje w grudniu, przed rozpoczęciem kolejnego roku budżetowego. Budżet ogólny UE podlega też zmianom w trakcie roku na podstawie przyjmowanych nowelizacji budżetu, co wymaga zmiany wysokości wpłat państw członkowskich. Ponadto m.in. standardowo w drugiej połowie roku uchwalana jest nowelizacja z aktualizacją danych makroekonomicznych, które stanowią podstawę do ponownego przeliczenia składki.

"Na podstawie analizy powyższych czynników oraz dużej niepewności co do potrzeb budżetu UE w przyszłym roku część środków w wysokości 2 mld zł przesunięto do rezerwy celowej" - dodano.

W uzasadnieniu wskazano też, że w ramach limitu części 84 projektu budżetu w wysokości 39 mld 585 mln 44 tys. zł ujęto: wpłatę obliczoną na podstawie Dochodu Narodowego Brutto (25 mld 865 mln 759 tys. zł), wpłatę obliczoną na podstawie podatku VAT (4 mld 779 mln 839 tys. zł), z tytułu udziału w opłatach celnych (5 mld 82 mln 120 tys. zł), finansowania obniżki wkładów opartych na DNB (1 mld 984 mln 784 tys. zł) i wpłatę obliczoną na podstawie masy odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddanych recyklingowi (1 mld 872 mln 542 tys. zł).

W uzasadnieniu do projektu wskazano również, że na wydatki budżetu państwa, na realizację projektów z dofinansowaniem z Unii Europejskiej, które nie zostały uwzględnione w budżecie środków europejskich przeznaczono 15 mld 76 mln 877 tys. zł. Z tego 8 mld 890 mln 356 tys. zł to środki na wydatki na projekty realizowane m.in. w ramach tzw. Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 oraz na lata 2021-2027, Wspólnej Polityki Rolnej oraz z tzw. Funduszy Norweskich i EOG.

Największą część w projekcie budżetu zaplanowano na realizację inwestycji z dofinansowaniem ze środków z unijnej perspektywy 2021-2027 (6 mld 62 mln 924 tys. zł) oraz WPR (2 mld 349 mln 126 tys. zł).



PAP |

dodane 29.08.2025 19:08

TAGI| BUDŻET, FINANSE, FUNDUSZE UNIJNE, GOSPODARKA, MF, PAP, UE

Tydzień z Wiara.pl

