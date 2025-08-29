Ponad 41,5 mld zł na składkę członkowską UE  

Na opłacenie polskiej składki członkowskiej do budżetu ogólnego UE w 2026 r. zaplanowano ponad 41,5 mld zł - podano w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2026 r. Ponad 15 mld zł zapisano też na realizację projektów z dofinansowaniem z UE nieuwzględnionych w budżecie środków europejskich.

"Część budżetowa 84 - Środki własne Unii Europejskiej została utworzona w celu dokonywania płatności polskiej składki członkowskiej do budżetu ogólnego UE (tzw. środków własnych UE). Wpłata ta wynika z konieczności wypełnienia traktatowego zobowiązania Polski wobec UE. Kalkulacja wysokości środków własnych na 2026 r. zgodnie z aktualną procedurą budżetową w UE wynosi 41.585.044 tys. zł" - wskazano w opublikowanym w piątek uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2026 r.

Zaznaczano, że wysokość środków własnych została oparta na projekcie budżetu UE opracowanym przez Komisję Europejską, a w kalkulacji uwzględniona została nadpłata w kwocie 1 mld 217 mln 932 tys. zł, która pomniejszy polską składkę w 2026 r. "Jest to efekt corocznego rozliczenia wpłat należnych i wpłacanych z tytułu VAT i DNB, przygotowanego przez Komisję Europejską na podstawie przekazanych przez państwa sprawozdań" - dodano w uzasadnieniu.

Podkreślono również, że składka na 2026 r. jest wyższa od składki zaplanowanej w 2025 r., co wynika przede wszystkim z wyższych planowanych przez Komisję Europejską wydatków UE.

Zaznaczono także, że ostateczna wielkość wpłat poszczególnych państw członkowskich z tytułu środków własnych UE jest znana dopiero po zakończeniu procedury budżetowej, czyli po uchwaleniu budżetu przez Parlament Europejski i Radę UE, co z reguły następuje w grudniu, przed rozpoczęciem kolejnego roku budżetowego. Budżet ogólny UE podlega też zmianom w trakcie roku na podstawie przyjmowanych nowelizacji budżetu, co wymaga zmiany wysokości wpłat państw członkowskich. Ponadto m.in. standardowo w drugiej połowie roku uchwalana jest nowelizacja z aktualizacją danych makroekonomicznych, które stanowią podstawę do ponownego przeliczenia składki.

"Na podstawie analizy powyższych czynników oraz dużej niepewności co do potrzeb budżetu UE w przyszłym roku część środków w wysokości 2 mld zł przesunięto do rezerwy celowej" - dodano.

W uzasadnieniu wskazano też, że w ramach limitu części 84 projektu budżetu w wysokości 39 mld 585 mln 44 tys. zł ujęto: wpłatę obliczoną na podstawie Dochodu Narodowego Brutto (25 mld 865 mln 759 tys. zł), wpłatę obliczoną na podstawie podatku VAT (4 mld 779 mln 839 tys. zł), z tytułu udziału w opłatach celnych (5 mld 82 mln 120 tys. zł), finansowania obniżki wkładów opartych na DNB (1 mld 984 mln 784 tys. zł) i wpłatę obliczoną na podstawie masy odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddanych recyklingowi (1 mld 872 mln 542 tys. zł).

W uzasadnieniu do projektu wskazano również, że na wydatki budżetu państwa, na realizację projektów z dofinansowaniem z Unii Europejskiej, które nie zostały uwzględnione w budżecie środków europejskich przeznaczono 15 mld 76 mln 877 tys. zł. Z tego 8 mld 890 mln 356 tys. zł to środki na wydatki na projekty realizowane m.in. w ramach tzw. Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 oraz na lata 2021-2027, Wspólnej Polityki Rolnej oraz z tzw. Funduszy Norweskich i EOG.

Największą część w projekcie budżetu zaplanowano na realizację inwestycji z dofinansowaniem ze środków z unijnej perspektywy 2021-2027 (6 mld 62 mln 924 tys. zł) oraz WPR (2 mld 349 mln 126 tys. zł).