Fałszywe konta na Facebooku wykorzystują wizerunek abp. Galbasa  

Archidiecezja warszawska ostrzega przed fałszywymi profilami abp. Adriana Galbasa w mediach społecznościowych. Oszuści podszywają się pod metropolitę warszawskiego, aby wyłudzać pieniądze i dane osobowe.
W ostatnim czasie na Facebooku pojawiły się konta wykorzystujące wizerunek abp. Adriana Galbasa. Archidiecezja warszawska poinformowała, że są one zakładane w celu oszustwa.
„Każda wiadomość, kierowana rzekomo ze strony abp. Adriana Galbasa, jest oszustwem” – podkreślają przedstawiciele archidiecezji. Zwracają uwagę, aby nie odpowiadać na podejrzane wiadomości, nie klikać w przesłane linki i nie przekazywać żadnych środków finansowych.
Archidiecezja zachęca także do zgłaszania fałszywych profili bezpośrednio do administratorów Facebooka.
Jedynym oficjalnym profilem abp. Galbasa w mediach społecznościowych jest konto na Facebooku prowadzone przez biuro prasowe archidiecezji warszawskiej: facebook.com/biskupgalbas oraz konto na platformie X: x.com/AbpGalbas.
