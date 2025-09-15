info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Fałszywe konta na Facebooku wykorzystują wizerunek abp. Galbasa
rss newsletter facebook twitter

Fałszywe konta na Facebooku wykorzystują wizerunek abp. Galbasa

Fałszywe konta na Facebooku wykorzystują wizerunek abp. Galbasa  
Roman Koszowski /Foto Gość Abp Adrian Galbas

Archidiecezja warszawska ostrzega przed fałszywymi profilami abp. Adriana Galbasa w mediach społecznościowych. Oszuści podszywają się pod metropolitę warszawskiego, aby wyłudzać pieniądze i dane osobowe.

W ostatnim czasie na Facebooku pojawiły się konta wykorzystujące wizerunek abp. Adriana Galbasa. Archidiecezja warszawska poinformowała, że są one zakładane w celu oszustwa.

„Każda wiadomość, kierowana rzekomo ze strony abp. Adriana Galbasa, jest oszustwem” – podkreślają przedstawiciele archidiecezji. Zwracają uwagę, aby nie odpowiadać na podejrzane wiadomości, nie klikać w przesłane linki i nie przekazywać żadnych środków finansowych.

Archidiecezja zachęca także do zgłaszania fałszywych profili bezpośrednio do administratorów Facebooka.
Jedynym oficjalnym profilem abp. Galbasa w mediach społecznościowych jest konto na Facebooku prowadzone przez biuro prasowe archidiecezji warszawskiej: facebook.com/biskupgalbas oraz konto na platformie X: x.com/AbpGalbas.

Watykan

VATICANNEWS.VA DODANE 26.06.2025

Oszuści usiłują zbierać pieniądze, podszywając się pod papieża

Watykan ostrzegł przed fałszywymi profilami papieża Leona XIV, które pojawiły się w mediach społecznościowych. W ten sposób oszuści usiłują zbierać pieniądze, podszywając się pod papieża. »

więcej »

 

«« | « | 1 | » | »»

KAI |

dodane 15.09.2025 12:26

TAGI| ABP ADRIAN GALBAS, ABP ADRIAN GALBAS SAC

PRZECZYTAJ TAKŻE
Abp Galbas: Religia w szkole traktowana jest niesprawiedliwie | Abp Galbas do prezydenta Nawrockiego: doświadczy pan góry Tabor i góry Kalwarii | Abp Galbas: W Warszawie nastawiam się raczej na maraton niż na setkę | Abp Galbas w Lourdes: Zdrowie polega na harmonii
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Ludzie i zwierzęta

Maria Sołowiej

Ludzie i zwierzęta

Rozumiem. Dzieci nie zabiera się z powodu biedy. A zwierzaki?

Wydmuszki

Andrzej Macura

Wydmuszki

Bywa, że pięknie pomalowane. Tyle że puste w środku.

Obciach, sztos, sigma

ks. Włodzimierz Lewandowski

Obciach, sztos, sigma

Nawet jeśli rodzice od czasu do czasu sprawdzają u swoich pociech zawartość smartfonu, rzadko zaglądają do zakładki „grupy”. A właśnie w grupach toczy się drugie życie ich dzieci.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Papież o śp. bp. Dydyczu: prowadził wiernych do zbawienia

Papież o śp. bp. Dydyczu: prowadził wiernych do zbawienia

Dziś w Drohiczynie odbył się pogrzeb zmarłego 14 września miejscowego biskupa seniora.

Rosyjskie myśliwce w niskim przelocie nad platformą Petrobalticu

Rosyjskie myśliwce w niskim przelocie nad platformą Petrobalticu

- podała polska Straż Graniczna.

I tylko ludzi żal

„Władze Izraela chcą zmieścić ponad 2 miliony ludzi na 42 km kwadratowych”

"Lekarze bez Granic" alarmują.

Można z nich zrobić bardzo zły użytek....

Sudan: Co najmniej 75 osób zginęło w ataku dronów na obóz przesiedleńców

Dron uderzył w meczet - powiadomiła grupa pomocowa obozu.

Efekt gaszenia hałdy

Ruda Śląska: Rekultywacja części hałdy Pokój I ma zakończyć się w połowie 2026 r.

Wkrótce zaczną się najcięższe i najbardziej uciążliwe dla mieszkańców Rudy Śląskiej prace.

Policja

Łódź: Policja zatrzymała 62-latka podejrzewanego o zniszczenie elewacji sądu okręgowego

Za zniszczenie mienia grozi do pięciu lat więzienia.

Gdzie jest złota bransoleta faraona Amenemope?

Gdzie jest złota bransoleta faraona Amenemope?

Liczący 3 tys. lat artefakt zaginął z Muzeum Egipskiego w Kairze.

Kazachstan: VIII Kongres Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych

Kazachstan: VIII Kongres Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych

Pod hasłem "Dialog religii: synergia dla przyszłości".

Marta Titaniec kończy pracę w Fundacji Świętego Józefa

Marta Titaniec kończy pracę w Fundacji Świętego Józefa

"Po sześciu latach kierowania Fundacją zdecydowałam się nie kandydować na kolejną, trzecią, kadencję."

W Nigrze uzbrojeni napastnicy zamordowali 22 osoby podczas ceremonii chrztu

W Nigrze uzbrojeni napastnicy zamordowali 22 osoby podczas ceremonii chrztu

Do zdarzenia doszło w środę w regionie Tillabéri.

Polak nowym nuncjuszem w Iraku

Polak nowym nuncjuszem w Iraku

Był dotąd podsekretarzem w Sekcji ds. Relacji z Państwami.

Papież: Problem nadużyć w Kościele nie jest rozwiązany, to prawdziwy kryzys

Papież: Problem nadużyć w Kościele nie jest rozwiązany, to prawdziwy kryzys

W opublikowanych w czwartek fragmentach wywiadu rzeki oświadczył też, że nie zmieni się w najbliższej przyszłości doktryna Kościoła w sprawie LGBT.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 21.09.2025
« » Wrzesień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
23°C Niedziela
noc
18°C Niedziela
rano
27°C Niedziela
dzień
28°C Niedziela
wieczór
wiecej »
 