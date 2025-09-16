info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Trump zapowiedział uznanie Antify za organizację terrorystyczną
Trump zapowiedział uznanie Antify za organizację terrorystyczną

Trump zapowiedział uznanie Antify za organizację terrorystyczną  
SAMUEL CORUM / PAP/EPA

I zapowiedział parę innych, radykalnych działań.

Prezydent USA Donald Trump opowiedział się w poniedziałek za uznaniem Antify za organizację terrorystyczną oraz zapowiedział ściganie grup finansujących lewicowe protesty i agitację. Prezydent podpisał też memorandum o wysłaniu wojska do Memphis w celu zwalczania  przestępczości.

Donald Trump zapowiedział podjęcie kroków przeciwko ugrupowaniom lewicowym. Pytany, czy uzna Antifę za organizację terrorystyczną, oświadczył, że jest za takim rozwiązaniem, jeśli wesprze go w tym jego zespół, m.in. prokurator generalna Pam Bondi.

Trump podczas swojej pierwszej kadencji dążył do uznania wywodzącego się z Niemiec ruchu Antifa za organizację terrorystyczną, lecz wówczas napotkał na opór służb.

- Rozmawiałem też z prokurator generalną o wniesieniu zarzutów w ramach RICO (prawa dotyczącego przestępczości zorganizowanej - PAP) przeciwko pewnym ludziom, o których czytaliście, a którzy wydają miliony dolarów na agitację. To nie są protesty. To są przestępstwa. To, co ci ludzie robią: rzucają cegłami w samochody ICE i straży granicznej - mówił Trump.

Plany te potwierdził doradca Trumpa Stephen Miller, który stwierdził, że chodzi o organizacje non-profit, które przygotowują ataki na funkcjonariuszy służb granicznych oraz wywołują zamieszki. Wcześniej wiceprezydent J.D. Vance, prowadząc program publicystyczny Real America's Voice w hołdzie zamordowanemu prawicowemu działaczowi, Charliemu Kirkowi, którego gościem był m.in. Miller, zapowiedział "demontaż" lewicowych organizacji, które oskarżył o zabójstwo 31-letniego aktywisty 10 września podczas spotkania na uniwersytecie Utah Valley.

Trump opowiedział się również za nakazem ściągania flag osób transpłciowych jako rzekomo podżegających do terroryzmu, choć przyznał, że przeszkodą w tym byłaby wolność słowa.

Omawiając plany wysłania Gwardii Narodowej i innych służb do Memphis w stanie Tennessee, miasta z największym odsetkiem zabójstw w Stanach Zjednoczonych, Trump stwierdził, że powołany przez niego zespół będzie repliką rozwiązania zastosowanego w Waszyngtonie, gdzie - jak przypomniał - w ciągu miesiąca udało się niemal całkowicie wyeliminować przestępczość. Zapowiedział, że następne będą Chicago i St. Louis. Prezydent USA stwierdził, że sprzeciw miejscowych władz nie będzie miał znaczenia.

Trump odniósł się również do poniedziałkowego, drugiego we wrześniu ataku sił USA na łódź wenezuelskiego gangu narkotykowego na Morzu Karaibskim, w wyniku którego zabitych zostało trzech jego członków. Prezydent zapowiedział, że będzie powstrzymywał kartele narkotykowe nie tylko na morzu, ale również na lądzie.

Donald Trump zdementował ponadto doniesienia o tym, że Izrael jakoby uprzedził go o planowanym ataku powietrznym na zgromadzonych w stolicy Kataru przywódców palestyńskiego Hamasu. Jak powiedział, o ataku dowiedział się z tego samego źródła, co wszyscy, to jest, z mediów. Zapewnił też, że mimo zapowiedzi kolejnych uderzeń ze strony Izraela, nie pozwoli, by ponownie celem ataku stał sie Katar, który uważa za cennego sojusznika Stanów Zjednoczonych.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński 

PAP |

dodane 16.09.2025 08:59

TAGI| DEMONSTRACJA, PAP, PRAWO, PREZYDENT, PRZESTĘPCZOŚĆ, TRUMP, USA

NASZYM ZDANIEM

Wydmuszki

Andrzej Macura

Wydmuszki

Bywa, że pięknie pomalowane. Tyle że puste w środku.

Obciach, sztos, sigma

ks. Włodzimierz Lewandowski

Obciach, sztos, sigma

Nawet jeśli rodzice od czasu do czasu sprawdzają u swoich pociech zawartość smartfonu, rzadko zaglądają do zakładki „grupy”. A właśnie w grupach toczy się drugie życie ich dzieci.

Mądry Polak po szkodzie

Andrzej Macura

Mądry Polak po szkodzie

...a ochroniarz przyrody trzy lata później.

Najnowsze

Gdzie jest złota bransoleta faraona Amenemope?

Gdzie jest złota bransoleta faraona Amenemope?

Liczący 3 tys. lat artefakt zaginął z Muzeum Egipskiego w Kairze.

Kazachstan: VIII Kongres Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych

Kazachstan: VIII Kongres Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych

Pod hasłem "Dialog religii: synergia dla przyszłości".

Marta Titaniec kończy pracę w Fundacji Świętego Józefa

Marta Titaniec kończy pracę w Fundacji Świętego Józefa

"Po sześciu latach kierowania Fundacją zdecydowałam się nie kandydować na kolejną, trzecią, kadencję."

W Nigrze uzbrojeni napastnicy zamordowali 22 osoby podczas ceremonii chrztu

W Nigrze uzbrojeni napastnicy zamordowali 22 osoby podczas ceremonii chrztu

Do zdarzenia doszło w środę w regionie Tillabéri.

Polak nowym nuncjuszem w Iraku

Polak nowym nuncjuszem w Iraku

Był dotąd podsekretarzem w Sekcji ds. Relacji z Państwami.

Papież: Problem nadużyć w Kościele nie jest rozwiązany, to prawdziwy kryzys

Papież: Problem nadużyć w Kościele nie jest rozwiązany, to prawdziwy kryzys

W opublikowanych w czwartek fragmentach wywiadu rzeki oświadczył też, że nie zmieni się w najbliższej przyszłości doktryna Kościoła w sprawie LGBT.

Tomasz Siemoniak

Siemoniak: sprawdzamy trop ewentualnego udziału obcych służb w kradzieży samochodu premiera

Dzięki bardzo sprawnej akcji policji i pracy innych służb samochód został odzyskany.

Studenci jednej ze szkół artystycznych indyjskiego przywódcy

Indie: będziemy dalej wzmacniać nasze silne partnerstwo z Rosją

Premier Narendra Modi po rozmowie z Putinem.

Donald Trump odwiedza Wielką Brytanię

Trump ogłosił, że uznał Antifę za organizację terrorystyczną

Polecił również zbadanie osób finansujących działalność ruchu antyfaszystów.

Dong Jun przemawia podczas Forum Xiangshan

Chiny: Minister obrony ostrzega przed "prawem dżungli" i "zimnowojenną mentalnością"

W Pekinie rozpoczęło się Forum Xiangshan.

Policyjny patrol

IBRiS dla PAP: spada zaufanie do policji i straży miejskiej

Niezmiennie od wielu lat niemal wszyscy badani deklarują zaufanie do straży pożarnej.

Mariusz Haładyj

Senat wyraził zgodę na powołanie Mariusza Haładyja na prezesa NIK

Za jego kandydaturą zagłosowało 83 senatorów, 1 był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

