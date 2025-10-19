Kradzież klejnotów w Luwrze  

Ministra kultury Francji Rachida Dati poinformowała, że jeden z klejnotów skradzionych w niedzielę rano z Luwru podczas spektakularnego rabunku został odnaleziony w pobliżu muzeum. Stacja BFMTV podała, że chodzi o koronę cesarzowej Eugenii, żony Napoleona III.
Wcześniej pojawiły się sprzeczne doniesienia, mówiące o klejnotach cesarzowej Eugenii bądź Marii Ludwiki, żony Napoleona I. Media podały również, że klejnot został uszkodzony.
Dati nie wyjaśniła, o jaki eksponat chodzi. Powiedziała, że jest on obecnie poddawany ocenie i wyraziła przypuszczenie, że został porzucony przez złodziei podczas ucieczki. Zastrzegła, że wciąż trwają ekspertyzy mające na celu identyfikację skradzionych przedmiotów.
Według doniesień medialnych skradzionych zostało mniej niż 10 klejnotów.
W trakcie zaledwie siedmiominutowego włamania złodzieje wdarli się do Galerii Apolla w części Luwru położonej w skrzydle gmachu stojącym wzdłuż Sekwany. W Galerii Apolla (Galerie d'Apollon) eksponowane są klejnoty koronne francuskich władców.
Według portalu dziennika "Le Parisien" celem złodziei była kolekcja składająca się z 23 przedmiotów, obejmująca klejnoty datujące się sprzed Rewolucji Francuskiej z 1789 roku, w tym słynny diament Regent, klejnoty z czasów Pierwszego Cesarstwa, czyli związane z Napoleonem I, Drugiego Cesarstwa, czyli rządami Napoleona III, a także z lat między tymi okresami historycznymi.
Diament Regent nie został skradziony - podał portal, powołując się na źródło w Luwrze. Wśród klejnotów eksponowanych w tym miejscu są również dwa inne słynne diamenty - Sancy i Hortensia.
Z Paryża Anna Wróbel (PAP)
awl/ ap/
