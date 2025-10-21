info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Coraz mniej młodych Amerykanów identyfikuje się jako transpłciowi
rss newsletter facebook twitter

Coraz mniej młodych Amerykanów identyfikuje się jako transpłciowi

Coraz mniej młodych Amerykanów identyfikuje się jako transpłciowi  
Vatican Media

Nowe dane ze Stanów Zjednoczonych pokazują wyraźny spadek liczby młodych osób, które identyfikują swą płeć jako inną niż biologiczna. Zjawisko to, według najnowszego raportu, idzie w parze z poprawą zdrowia psychicznego wśród studentów.

Jednoznaczne dane

Według danych American College Health Association, które opisuje agencja Zenit, zaledwie 3,6 proc. studentów amerykańskich uczelni deklaruje dziś, że identyfikuje się jako osoby transpłciowe. To znaczący spadek wobec 5,2 proc. w 2024 roku i 6,8 proc. w latach 2022–2023. Raport szacuje również, że 1 proc. ogółu Amerykanów w wieku 13 lat i więcej identyfikuje się jako osoby transpłciowe.

Tendencja spadkowa widoczna jest w niemal wszystkich grupach demograficznych. Szczególnie zauważalna jest wśród studentów pierwszego roku – to właśnie oni, dotąd uznawani za najbardziej podatnych na nowe prądy kulturowe, dziś rzadziej określają się jako osoby transpłciowe lub queer. Jednocześnie wzrasta liczba osób identyfikujących się jako heteroseksualne – informuje serwis Zenit.

Stabilne postawy, lepsze zdrowie psychiczne

Autorzy badania podkreślają, że spadek nie jest wynikiem wzrostu religijności ani konserwatyzmu politycznego – te wskaźniki pozostają stabilne. Zmiana ma natomiast związek z poprawą kondycji psychicznej młodych ludzi. Spadające poziomy lęku i depresji, które wzrosły w czasie pandemii, idą w parze z mniejszą skłonnością do odrzucania płci biologicznej.

Ideologia przegrała z rzeczywistością

W komentarzu do wyników Zenit ocenia, że przez lata kultura popularna i media społecznościowe promowały narrację, iż identyfikacja jako osoba transpłciowa jest wyrazem odwagi i autentyczności. „Prawda jednak zaczyna wychodzić na jaw: wielu młodych ludzi po prostu uległo społecznie zaraźliwej ideologii” – czytamy. Według serwisu, obecny spadek identyfikacji transpłciowej jest sygnałem „powrotu do stabilności, prawdy i biologicznej rzeczywistości” w życiu społecznym.

«« | « | 1 | » | »»

VATICANNEWS.VA |

dodane 21.10.2025 08:08
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

U mnie, w parafii...

ks. Włodzimierz Lewandowski

U mnie, w parafii...

Choć tytuł wskazuje na Skrzynki, tym razem rozejrzymy się wokół. Nie tylko po dekanacie.

Jak powiew świeżości

Andrzej Macura

Jak powiew świeżości

Prawda bywa tak oczywista, że nieraz... przestaje się ją dostrzegać.

Poszukiwania

Katarzyna Solecka

Poszukiwania

Czy swojej wiary zbyt chętnie powierzamy ją duchowym mistrzom, którzy wcale mistrzami nie są?

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Prace polowe

Badanie CBOS: rolnictwo coraz mniej opłacalne

. Przyczyną tego są unijne przepisy i napływ żywności na nasz rynek m.in. z Ukrainy - uważają rolnicy.

Arktyka z kosmosu. Z rzucającą się w oczy biała plamą duńskiej Grenlandii

Media: Rosja zbudowała w Arktyce system monitorowania okrętów NATO

Za pomocą zachodniej technologii oczywiście.

Karol III z małżonką u Leona XIV

Watykan: Historyczna modlitwa papieża i brytyjskiej pary królewskiej

Karol III jest głową Kościoła anglikańskiego.

A życie toczy się dalej. W Chinach też

Chiny: Największe od lat roszady personalne w KC Komunistycznej Partii Chin

Z KC wydalono14 urzędników.

Laureaci Konkursu Chopinowskiego u prezydenta

Konkurs Chopinowski: Poznaliśmy laureatów nagród pozaregulaminowych

To między innymi Piotr Alexewicz, Yehuda Prokopowicz i Mateusz Dubiel.

Jerycho. Na Zachodnim Brzegu

USA, Rubio: próba uznania przez Izrael aneksji Zachodniego Brzegu szkodzi pokojowi

Parlament w Jerozolimie przyjął wstępną wersję ustawy o aneksji.

Szefowa Europarlamentu, Roberta Metsola

Sankcje na Rosję

W unijnym pakiecie sankcyjnym m.in. zakaz usług kryptowalutowych dla Rosjan

W Kijowie po rosyjskim ataku 22 października

W eksplozjach w fabryce zbrojeniowej na Uralu zginęło 12 osób

Nie są jasne przyczyny zdarzenia.

Przydają się. Nawet bardzo

Będą leczyć oczy mieszkańców Republiki Środkowoafrykańskiej

To dziewiąta taka wyprawa

Jan Czochralski

140 lat temu urodził się Jan Czochralski

Nazywany jest ojcem współczesnej elektroniki.

Premier Włoch wezwała wczoraj do zmianę podejścia UE do polityki klimatycznej

Będzie przełom w sprawie wykorzystania rosyjskich aktywów i ETS2?

Dziś szczyt w Brukseli.

Już nie tylko USA

Kanada: więcej eksportu do krajów innych niż USA

Kanadyjczycy muszą być gotowi na poświęcenia - powiedział w środę premier Mark Carney.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 23.10.2025
« » Październik 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
18°C Czwartek
dzień
19°C Czwartek
wieczór
17°C Piątek
noc
11°C Piątek
rano
wiecej »
 