info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » W eksplozjach w fabryce zbrojeniowej na Uralu zginęło 12 osób
rss newsletter facebook twitter

W eksplozjach w fabryce zbrojeniowej na Uralu zginęło 12 osób

W Kijowie po rosyjskim ataku 22 października  
SERGEY DOLZHENKO /PAP/EPA W Kijowie po rosyjskim ataku 22 października
Im mniej Rosja będzie miała narzędzi do niszczenia Ukrainy, tym będzie jaśniej

Nie są jasne przyczyny zdarzenia.

Do 12 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych kilku eksplozji w Kopiejsku w obwodzie czelabińskim na Uralu w zakładach Płastmass produkujących materiały wybuchowe i amunicję - podała w czwartek agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media. Pięć osób jest rannych.

Wcześniej informację o czterech zabitych w fabryce potwierdził gubernator obwodu Aleksiej Teksler, ale nie wymienił jej nazwy. Pożar w zakładach został już ugaszony. Władze powiadomiły o wszczęciu dochodzenia.

Według doniesień medialnych początkowo doszło do dwóch eksplozji, a wkrótce potem do trzeciej.

Nie ujawniono przyczyn incydentu. Portal Ostorożno Nowosti powiadomił o ataku dronów na fabrykę, jednak Teksler zdementował tę informację. Mimo to po eksplozjach w Czelabińsku wydano ostrzeżenie o obecności bezzałogowego statku powietrznego - przekazali naoczni świadkowie, na których powołuje się kanał Astra.

Kopiejsk znajduje się ok. 1800 km od linii frontu rosyjsko-ukraińskiego. Rosyjska państwowa korporacja Rostiech (Rostec) jest właścicielem zakładów Płastmass. (

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 23.10.2025 08:44

TAGI| DYPLOMACJA, INFORMACJA ARCHIWALNA, OBRONNOŚĆ, PAP, PRZEMYSŁ, ROSJA, UKRAINA, UZBROJENIE, WOJNA, WOJSKO

PRZECZYTAJ TAKŻE
Będzie przełom w sprawie wykorzystania rosyjskich aktywów i ETS2? | Rosja i Ukraina powinny zatrzymać walki tam, gdzie są | Rosja przeprowadziła ćwiczenia strategicznych sił nuklearnych | Szczyt Trump Putin może się opóźnić | "Washington Post": Putin zażądał oddania przez Ukrainę obwodu donieckiego
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

U mnie, w parafii...

ks. Włodzimierz Lewandowski

U mnie, w parafii...

Choć tytuł wskazuje na Skrzynki, tym razem rozejrzymy się wokół. Nie tylko po dekanacie.

Jak powiew świeżości

Andrzej Macura

Jak powiew świeżości

Prawda bywa tak oczywista, że nieraz... przestaje się ją dostrzegać.

Poszukiwania

Katarzyna Solecka

Poszukiwania

Czy swojej wiary zbyt chętnie powierzamy ją duchowym mistrzom, którzy wcale mistrzami nie są?

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Prace polowe

Badanie CBOS: rolnictwo coraz mniej opłacalne

. Przyczyną tego są unijne przepisy i napływ żywności na nasz rynek m.in. z Ukrainy - uważają rolnicy.

Arktyka z kosmosu. Z rzucającą się w oczy biała plamą duńskiej Grenlandii

Media: Rosja zbudowała w Arktyce system monitorowania okrętów NATO

Za pomocą zachodniej technologii oczywiście.

Karol III z małżonką u Leona XIV

Watykan: Historyczna modlitwa papieża i brytyjskiej pary królewskiej

Karol III jest głową Kościoła anglikańskiego.

A życie toczy się dalej. W Chinach też

Chiny: Największe od lat roszady personalne w KC Komunistycznej Partii Chin

Z KC wydalono14 urzędników.

Laureaci Konkursu Chopinowskiego u prezydenta

Konkurs Chopinowski: Poznaliśmy laureatów nagród pozaregulaminowych

To między innymi Piotr Alexewicz, Yehuda Prokopowicz i Mateusz Dubiel.

Jerycho. Na Zachodnim Brzegu

USA, Rubio: próba uznania przez Izrael aneksji Zachodniego Brzegu szkodzi pokojowi

Parlament w Jerozolimie przyjął wstępną wersję ustawy o aneksji.

Szefowa Europarlamentu, Roberta Metsola

Sankcje na Rosję

W unijnym pakiecie sankcyjnym m.in. zakaz usług kryptowalutowych dla Rosjan

W Kijowie po rosyjskim ataku 22 października

W eksplozjach w fabryce zbrojeniowej na Uralu zginęło 12 osób

Nie są jasne przyczyny zdarzenia.

Przydają się. Nawet bardzo

Będą leczyć oczy mieszkańców Republiki Środkowoafrykańskiej

To dziewiąta taka wyprawa

Jan Czochralski

140 lat temu urodził się Jan Czochralski

Nazywany jest ojcem współczesnej elektroniki.

Premier Włoch wezwała wczoraj do zmianę podejścia UE do polityki klimatycznej

Będzie przełom w sprawie wykorzystania rosyjskich aktywów i ETS2?

Dziś szczyt w Brukseli.

Już nie tylko USA

Kanada: więcej eksportu do krajów innych niż USA

Kanadyjczycy muszą być gotowi na poświęcenia - powiedział w środę premier Mark Carney.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 23.10.2025
« » Październik 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
18°C Czwartek
dzień
19°C Czwartek
wieczór
17°C Piątek
noc
11°C Piątek
rano
wiecej »
 