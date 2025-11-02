Wiatraki - zabójcy nietoperzy

Raport: potrzebna baza danych o aktywności nietoperzy na farmach wiatrowych.
Potrzebna jest baza danych o aktywności - i śmiertelności - nietoperzy na farmach wiatrowych w Polsce, by minimalizować to zjawisko - twierdzą autorzy raportu dot. środowiskowych aspektów rozwoju takich farm. Oszacowali, że rocznie ginie tam 6 tys. nietoperzy. Branża zapewnia, że próbuje temu zaradzić.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (ZUT) w Szczecinie przygotował dokument pt. "Środowiskowe aspekty rozwoju lądowej energetyki wiatrowej. Kodeks dobrych praktyk." Według autorów jest to wynik aktualizacji zaleceń zawartych w stosowanych dotychczas dokumentach, które "przestały odpowiadać obecnym potrzebom społecznym i przyrody".
W publikacji przypomniano, że w 2005 roku całkowita moc zainstalowana w lądowej energetyce wiatrowej wynosiła 123 MW. Obecnie przekroczyła już poziom 10 GW.
Autorzy opracowania zwrócili uwagę, że jednym z problemów przy eksploatacji farm wiatrowych są nietoperze, a jednym z ważniejszych efektów kodeksu dobrych praktyk przygotowanego przez ZUT miałaby być baza zawierająca informacje o śmiertelności, ale też o aktywności nietoperzy na farmach wiatrowych w Polsce. Bazą miałaby zarządzać niezależna instytucja.
"To duży problem, podobnie jak oddziaływanie farm wiatrowych na ptaki, a czasami nawet większy, dlatego, że nietoperze są przyciągane przez turbiny wiatrowe. Jest wiele takich lokalizacji, w których wcześniej aktywność nietoperzy była mała. Po postawieniu turbin wiatrowych okazuje się, że ta aktywność wzrasta" - zauważyła dr Joanna Furmankiewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego. Zaznaczyła, że dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że farmy wiatrowe mogą stanowić dla nietoperzy dobre miejsce żerowania czy też schronienia.
"Nietoperze albo ulegają kolizjom z łopatami obracającego się wiatraka, albo przelatując blisko końcówki wiatraka doznają prawdopodobnie zmiany ciśnienia tzw. barotraumy" - mówiła Furmankiewicz. Barotrauma to uraz ciśnieniowy, który powstaje wskutek gwałtownej zmiany ciśnienia między wnętrzem ciała a otoczeniem.
Jak zauważyła Furmankiewicz, obecnie nie ma w Polsce zbiorczej bazy wiedzy na temat śmiertelności nietoperzy oraz czynników, jakie na to wpływają. Wiedza jest rozproszona, znajduje się w Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska albo u inwestorów budujących farmy wiatrowe.
"Należy utworzyć ogólnopolską bazę danych, która pozwoli nam lepiej zarządzać środowiskiem na farmach wiatrowych. Będziemy mogli wówczas zrobić analizy, które pozwolą (...) opracować wspólnie z inwestorem elastyczny plan działań minimalizujący śmiertelność nietoperzy na wiatrakach" - zaznaczyła Furmankiewicz.
ZUT podał w swoim opracowaniu, że z udostępnionych raportów Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska pozyskano dane dla 126 farm wiatrowych liczących od 1 do 53 turbin, co łącznie dało 1333 turbiny wiatrowe. Przy 657 z nich znaleziono łącznie 1649 martwych nietoperzy, przy czym liczba turbin z odnotowaną śmiertelnością wahała się od 1 do 337 w zależności od gatunku. Liczba odnotowanych rocznie ofiar przypadających na turbinę wahała się od 1 do 11, a śmiertelność nietoperzy wynosiła od 0,03 do 6,33. Średnia śmiertelność, wyliczona dla wszystkich turbin i gatunków, wynosiła 1,24.
Eksperci zwrócili uwagę, że w raportach dla 24 spośród 126 farm wiatrowych nie odnotowano nietoperzy jako ofiar kolizji, a na około połowie analizowanych farm wiatrowych notowano śmiertelność nietoperzy przy co najmniej połowie turbin wchodzących w skład danej farmy podczas 2-3 lat monitoringu poinwestycyjnego.
Autorzy raportu powołali się też na dane Instytutu Energii Odnawialnej. Zgodnie z nimi w listopadzie 2024 roku funkcjonowało 1441 farm wiatrowych przyłączonych do sieci energetycznej o łącznej mocy 10 075 MW. Dane udostępnione na serwerze geoportal.gov.pl ze stycznia 2025 r. wykazują, że jest to w sumie ponad 5100 turbin wiatrowych. "Biorąc pod uwagę liczbę turbin wiatrowych obecnie działających w Polsce i zebrane do tej pory dane o śmiertelności nietoperzy na polskich farmach wiatrowych oraz zakładając, że monitoringi na pozostałych farmach byłyby prowadzone w podobnym zakresie czasowym, można szacować, że rocznie ginie na nich co najmniej 6 tys. nietoperzy" - podali autorzy raportu, zastrzegając jednak, że są to ostrożne szacunki.
Furmankiewicz zwróciła uwagę, że analiza oddziaływanie farm wiatrowych na populację nietoperzy powinna obejmować kilka kryteriów. "Łączyłaby ze sobą informacje np. o trasach przelotu, kierunkach wiatru, który jest ważny dla migrujących nietoperzy" - wskazała Furmankiewicz. Zwróciła uwagę, że gatunki nietoperzy, które giną przy turbinach wiatrowych, to gatunki migrujące na dużą odległość. "Jeszcze niestety nie znamy wszystkich tras migracji. A jest to bardzo ważna sprawa, żeby zapobiec śmiertelności nietoperzy" - dodała.
Joanna Jakubicka, menadżer ds. środowiska i bioróżnorodności w firmie OX2 Polska zajmującej się inwestycjami OZE, w tym budową farm wiatrowych na lądzie, podkreśliła, że każdą budowę farmy wiatrowej poprzedza wykonanie co najmniej rocznego monitoringu nietoperzy oraz określenie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska warunków realizacji przedsięwzięcia w decyzji środowiskowej. "Już na etapie planowania farmy wiatrowej ochrona i potencjalny wpływ na nietoperze jest szczegółowo analizowany i w razie konieczności następuje np. korekta lokalizacji wybranych turbin wiatrowych czy planowane są działania minimalizujące" - przekazała.
Dodała, że po wybudowaniu farmy wiatrowej ponownie wykonywane są monitoringi przyrodnicze, które trwają co najmniej trzy lata i obejmują badanie aktywności i śmiertelności nietoperzy na farmie wiatrowej. "W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na nietoperze podejmowane są dodatkowe działania minimalizujące. Są to zazwyczaj wyłączenia turbin wiatrowych czy podniesienie prędkości startowych turbin w nocy (w wybranych okresach największej aktywności przy określonych warunkach pogodowych)" - przekazała Jakubicka. Zwróciła uwagę, że standardowa prędkość startowa turbiny wiatrowej (czyli moment, gdy łopaty zaczynają się obracać i produkować energię) wynosi zazwyczaj 3-4 m/s. "Nietoperze są najbardziej aktywne w nocy przy niewielkich prędkościach wiatru, właśnie poniżej 5-6 m/s. Dlatego, aby ograniczyć kolizje nietoperzy z łopatami, stosuje się podniesienie prędkości startowej w nocy" - poinformowała Jakubicka.
Wskazała, że pojawiają się nowe technologie, np. systemy, które wykrywają nadlatujące w kierunku turbiny nietoperze i wyłączają ją na czas przelotu, czy systemy ultradźwiękowego odpłaszania nietoperzy. "Ważne jest, by bezpośrednio w sąsiedztwie turbin nie tworzyć atrakcyjnych dla nietoperzy elementów krajobrazu, takich jak szpalery drzew czy oczka wodne" - zaznaczyła Jakubicka.
Jej zdaniem rozwieszanie budek dla nietoperzy zwiększa szanse ich przeżycia i rozrodu. "OX2 zrealizowało w pobliżu farmy wiatrowej Kraśnik wieżę dla nietoperzy, która zapewni schronienie oraz umożliwi korzystanie z żerowisk bez konieczności przelotów do odległych kolonii" - poinformowała.
W blasku zniczy, które płoną na niezliczonych nekropoliach całego świata, pojawia się listopadowa refleksja zaduszkowa.
Wartość zrabowanego sera oszacowano na ponad 100 tysięcy euro.
Ciała Zawiszy nigdy nie odnaleziono, ale wyprawiono mu symboliczny pogrzeb w listopadzie 1428 r.
Powód? Nikt nie sprawdza, czy dokument naprawdę wystawił lekarz.
Jasne jest, że Moskwa chce przede wszystkim zaszkodzić naszym ludziom.
"Życie i śmierć są częścią meksykańskiej kultury".
Libańskie ministerstwo zdrowia powiadomiło o śmierci czterech osób w izraelskich atakach.
Raport: potrzebna baza danych o aktywności nietoperzy na farmach wiatrowych.
Pięć podcastów "podejmuje kluczowe wątki z bogatej spuścizny Ojca Świętego.
RPO: obciążenie garaży w budynkach wolnostojących wyższą stawką podatku - niekonstytucyjne
... jeśli rząd tego kraju "nadal będzie pozwalał na zabijanie chrześcijan".
Nieznany żołnierz zginął broniąc Lwowa...