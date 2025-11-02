info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Ukraina: Rosja w tym tygodniu użyła ok. 2,7 tys. dronów i pocisków
rss newsletter facebook twitter

Ukraina: Rosja w tym tygodniu użyła ok. 2,7 tys. dronów i pocisków

Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny we Lwowie  
SERGEY KOZLOV /PAP/EPA Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny we Lwowie

Jasne jest, że Moskwa chce przede wszystkim zaszkodzić naszym ludziom.

Rosja atakuje Ukrainę niemal każdej nocy; w mijającym tygodniu użyła w tym celu blisko 1,5 tys. dronów, 1170 kierowanych bomb lotniczych i ponad 70 rakiet - oświadczył w niedzielę ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

"Niemal 1500 dronów uderzeniowych, 1170 kierowanych bomb lotniczych i ponad 70 rakiet różnego typu użyli Rosjanie do ataków na życie w Ukrainie tylko w tym tygodniu. Były trafienia w zwykłe budynki mieszkalne, infrastrukturę cywilną, liczne terrorystyczne uderzenia w energetykę" - napisał na portalach społecznościowych.

Według szefa państwa Rosjanie tylko ostatniej nocy atakowali obwody: dniepropietrowski, zaporoski, charkowski, czernihowski i odeski. "Niestety są zabici i ranni. Składam wyrazy współczucia wszystkim, którzy stracili bliskich w wyniku tych ataków" - dodał.

Zełenski podziękował wszystkim zaangażowanym w pomoc po rosyjskich atakach: ratownikom, medykom, energetykom i wszystkim innym służbom.

"Jasne jest, że Moskwa chce przede wszystkim zaszkodzić naszym ludziom. Dlatego aktywnie pracujemy, by zapewnić naszej energetyce niezawodne wsparcie tej zimy. Mamy już konkretne ustalenia z naszymi partnerami. Wpłatami do Funduszu Wsparcia Energetyki lub niezbędnym sprzętem wspierają nas już Stany Zjednoczone, Norwegia, Niemcy, Niderlandy, Kanada, Wielka Brytania, Włochy, Japonia, Litwa, Dania, Szwecja, Estonia, Hiszpania oraz Komisja Europejska. Dziękujemy wszystkim, którzy są z Ukrainą!" - oświadczył prezydent.

Z Kijowa Jarosław Junko

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 02.11.2025 17:51

TAGI| PAP, PREZYDENT, ROSJA, UKRAINA, WOJNA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Trump: denuklearyzacja byłaby czymś wspaniałym | "The Guardian": czystki w Rosji sięgają już nawet zwolenników Putina | Ukraina: Rosja zaatakowała ponad 650 dronami i ponad 50 rakietami | Orban wyraził przekonanie, że szczyt Rosja-USA w Budapeszcie się odbędzie | Zełenski: Rosjanie uderzyli w dziesięć obwodów; są zabici, w tym dwoje dzieci
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Sztuka postrzegania rzeczywistości

Andrzej Macura

Sztuka postrzegania rzeczywistości

Widzieć związek gdzie jest, nie tworzyć go, gdzie go nie ma.

Wojny duże i małe

ks. Włodzimierz Lewandowski

Wojny duże i małe

Historia liturgii przeczy teorii, że zawsze tak było. Zresztą nie tylko liturgii. Zaś w trwających – nie tylko dziś – wojnach dużych i małych widzę trzy niebezpieczeństwa.

Chodzi o zdrową pobożność

Andrzej Macura

Chodzi o zdrową pobożność

Zamieszanie od lat było w tym względzie spore. Teraz może wszystko lepiej się poukłada.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

By jak najmniej mogło nam spaść na głowę

Szef MON: amerykańskie systemy antydronowe już w Polsce

Są rozmieszczane wzdłuż wschodniej flanki.

Prezydent Karol Nawrocki

Prezydent: decyzją premiera odwołano moje spotkania z szefami służb,

A to tam miały zapaść decyzje o nominacjach oficerskich.

Francja: Gwarancje w ramach umowy z Mercosur nie są jeszcze wystarczające

Francja: Gwarancje w ramach umowy z Mercosur nie są jeszcze wystarczające

Szefowa resortu rolnictwa wyliczyła "czerwone linie".

Telewizory

Na razie będzie z czego produkować

Chiny potwierdziły zawieszenie na rok ograniczeń w eksporcie metali ziem rzadkich.

MTK potwierdza zarzuty wobec lidera Bożej Armii Oporu

MTK potwierdza zarzuty wobec lidera Bożej Armii Oporu

Otwiera to drogę do procesu Josepha Kony'ego, o ile zostanie on pojmany.

Trump: denuklearyzacja byłaby czymś wspaniałym

Trump: denuklearyzacja byłaby czymś wspaniałym

"Jesteśmy numerem jeden, Rosja jest na drugim miejscu, a Chiny na trzecim".

Portugalia: W regionie Alentejo powstaje pierwszy w Europie azyl dla słoni

Portugalia: W regionie Alentejo powstaje pierwszy w Europie azyl dla słoni

Trafią tam zwierzęta m.in. z zoo oraz cyrków.

Bartłomiej I o „otchłani niegodziwości”: Moskwa stworzyła nowy sojusz między tronem a ołtarzem

Bartłomiej I o „otchłani niegodziwości”: Moskwa stworzyła nowy sojusz między tronem a ołtarzem

Patriarcha jednoznacznie potępił napaść Rosji na Ukrainę.

WHO: w Afryce Zachodniej wybuchła rzadka epidemia gorączki doliny Rift

WHO: w Afryce Zachodniej wybuchła rzadka epidemia gorączki doliny Rift

Dotychczas spowodowała ona śmierć 42 osób.

Rubel

"The Guardian": czystki w Rosji sięgają już nawet zwolenników Putina

Według analityków jest to efektem walki pomiędzy poszczególnymi frakcjami o wpływy i pieniądze.

Dron

Polska i Rumunia rozmieszczają nowe systemy antydronowe Merops

Taką informację podała agencja AP.

kard. Dominik Dujka OP

Odszedł wielki przyjaciel naszej ojczyzny

Przewodniczący Episkopatu po śmierci kard. Duki.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 07.11.2025
« » Listopad 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
13°C Piątek
wieczór
9°C Sobota
noc
7°C Sobota
rano
10°C Sobota
dzień
wiecej »
 