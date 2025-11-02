Ukraina: Rosja w tym tygodniu użyła ok. 2,7 tys. dronów i pocisków

Jasne jest, że Moskwa chce przede wszystkim zaszkodzić naszym ludziom.
Rosja atakuje Ukrainę niemal każdej nocy; w mijającym tygodniu użyła w tym celu blisko 1,5 tys. dronów, 1170 kierowanych bomb lotniczych i ponad 70 rakiet - oświadczył w niedzielę ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.
"Niemal 1500 dronów uderzeniowych, 1170 kierowanych bomb lotniczych i ponad 70 rakiet różnego typu użyli Rosjanie do ataków na życie w Ukrainie tylko w tym tygodniu. Były trafienia w zwykłe budynki mieszkalne, infrastrukturę cywilną, liczne terrorystyczne uderzenia w energetykę" - napisał na portalach społecznościowych.
Według szefa państwa Rosjanie tylko ostatniej nocy atakowali obwody: dniepropietrowski, zaporoski, charkowski, czernihowski i odeski. "Niestety są zabici i ranni. Składam wyrazy współczucia wszystkim, którzy stracili bliskich w wyniku tych ataków" - dodał.
Zełenski podziękował wszystkim zaangażowanym w pomoc po rosyjskich atakach: ratownikom, medykom, energetykom i wszystkim innym służbom.
"Jasne jest, że Moskwa chce przede wszystkim zaszkodzić naszym ludziom. Dlatego aktywnie pracujemy, by zapewnić naszej energetyce niezawodne wsparcie tej zimy. Mamy już konkretne ustalenia z naszymi partnerami. Wpłatami do Funduszu Wsparcia Energetyki lub niezbędnym sprzętem wspierają nas już Stany Zjednoczone, Norwegia, Niemcy, Niderlandy, Kanada, Wielka Brytania, Włochy, Japonia, Litwa, Dania, Szwecja, Estonia, Hiszpania oraz Komisja Europejska. Dziękujemy wszystkim, którzy są z Ukrainą!" - oświadczył prezydent.
Z Kijowa Jarosław Junko
