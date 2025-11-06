Rzym: Podpisano zaktualizowaną Kartę Ekumeniczną  

Do wspólnego podążania drogą dialogu, wzajemnego zrozumienia i wspólnego świadectwa w odpowiedzi na wyzwania naszych czasów wzywa podpisana dziś w Rzymie zaktualizowana Karta Ekumeniczna. Została ona wypracowana przez Radę Konferencji Biskupich Europy (CCEE) oraz zrzeszającą inne wyznania chrześcijańskie Konferencję Kościołów Europejskich (KEK). Dokument podpisali przewodniczący KEK, prawosławny arcybiskup Tiatyry i Wielkiej Brytanii Nikita oraz przewodniczący CCEE, abp Gintaraa Grušas z Wilna.

„Nasze wspólne zaangażowanie wobec siebie nawzajem jako Kościołów nie jest abstrakcyjne – opiera się na wspólnej wierze, przeżywanej pośród bólu, podziałów i nadziei. W podzielonej i zsekularyzowanej Europie Karta zachęca nas do ponownego odkrycia siły naszej wspólnoty i pilności naszej misji. Musimy wspólnie głosić Ewangelię, bronić ludzkiej godności i działać ramię w ramię na rzecz sprawiedliwości, pokoju i troski o stworzenie. To jest nasze ekumeniczne powołanie – nie tylko mówić o jedności, ale nią żyć”- stwierdził przewodniczący KEK.

Arcybiskup Grušas podkreślił natomiast, że zaktualizowana Karta pojawia się w kluczowym momencie dziejów Europy. „Nasze Kościoły są wezwane do bycia znakami jedności i nadziei – nie tylko w słowach, ale i w czynach. Ta Karta pozwala nam wspólnie odpowiadać na rany wojny, wysiedlenia i wyzwania etyczne związane z nowymi technologiami. Przypomina nam, abyśmy postępowali z pokorą, stawiania czoła porażkom przeszłości i tworzyli przestrzenie uzdrowienia i pojednania. Wzywa nas również do słuchania głosów młodych i angażowania ich w kształtowanie przyszłej drogi. Razem jesteśmy silniejsi” – stwierdził arcybiskup metropolita wileński.



Pierwotnie podpisana w 2001 r. Karta Ekumeniczna od dawna służy jako podstawowy tekst współpracy ekumenicznej na całym kontynencie. Zaktualizowana jej wersja – opublikowana w roku 1700. rocznicy Soboru Nicejskiego – odzwierciedla zmieniający się krajobraz społeczny, duchowy i ekologiczny Europy. Odnosi się do pilnych potrzeb dzisiejszego świata, w tym dążenia do pokoju i pojednania, przyjmowania migrantów i uchodźców, pilnego wezwania do ochrony stworzenia oraz pogłębiania relacji ze społecznościami żydowskimi i muzułmańskimi.

Dokument zawiera również chrześcijańską refleksję na temat etycznych wymiarów nowych technologii i podkreśla rolę młodych jako aktywnego uczestnika i lidera ekumenizmu. Głównym punktem całego dokumentu jest zobowiązanie do przedstawiania jednolitego chrześcijańskiego głosu w sferze publicznej – opartego na współczuciu, sprawiedliwości i wspólnej odpowiedzialności za przyszłość Europy – czytamy w komunikacie wydanym przez CCEE.

Zaktualizowana Karta nie unika konfrontacji z ranami przeszłości oraz i niepowodzeniami instytucjonalnymi. Zawiera natomiast odnowione wezwanie do uzdrowienia, odpowiedzialności i przemiany, zachęcając chrześcijan do życia w jedności poprzez konkretne działania i świadectwo.

Zaktualizowana wersja Karty została opracowana w wyniku szeroko zakrojonego i integracyjnego procesu konsultacji z udziałem Kościołów, konferencji biskupów i organizacji ekumenicznych z całej Europy i spoza niej. Chociaż nie ma ona mocy prawnej ani doktrynalnej, jej siła leży w moralnym i duchowym zobowiązaniu Kościołów do jej przyjęcia i wdrożenia w sposób swobodny i dostosowany do kontekstu.

Kościoły są zachęcane do włączenia Karty do swojej liturgii, edukacji teologicznej, dialogu międzykościelnego i życia wspólnotowego. Ma ona być żywym źródłem, które sprzyja ekumenicznej kulturze współpracy i wspólnej misji – od poziomu lokalnego po kontynentalny.

Podpisanie dokumentu nastąpiło podczas posiedzenia wspólnego komitetu CCEE-KEK (4-6 listopada), poświęconego tematowi „Owoce Ducha: ekumeniczne wytyczne dla wspólnej drogi”, które zakończy się jutro audiencją u papieża Leona XIV. Koordynatorami prac nad aktualizacją Karty Ekumenicznej byli ze strony katolickiej kard. Grzegorz Ryś z Łodzi a ze strony KEK prof. Lea Schlenker z Uniwersytetu w Tybindze.