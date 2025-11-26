info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Łacina nie jest już preferowanym językiem urzędowym w Kurii Rzymskiej
Łacina nie jest już preferowanym językiem urzędowym w Kurii Rzymskiej

Kopuła bazyliki św. Piotra  
Stanislaw Dacy / Foto Gość Kopuła bazyliki św. Piotra

Łacina nie jest już preferowanym językiem urzędowym w Watykanie. Wynika to z opublikowanego w tym tygodniu zaktualizowanego zbioru przepisów dotyczących Kurii Rzymskiej, zatwierdzonego przez papieża Leona XIV. W rozdziale dotyczącym języków używanych w Watykanie napisano: „Władze Kurii sporządzają swoje dokumenty zazwyczaj w języku łacińskim lub innym języku”.

W poprzedniej wersji „Regolamento” język Juliusza Cezara i Cycerona nadal zajmował szczególne miejsce. Brzmiało ono: „Władze Kurii zazwyczaj sporządzają swoje dokumenty w języku łacińskim, ale w korespondencji lub przy sporządzaniu dokumentów mogą również używać innych języków, które są obecnie bardziej powszechne, zgodnie z aktualnymi potrzebami”.W nowych przepisach dotyczących pracowników Watykanu usunięto również wymóg „dobrej znajomości łaciny”. W przyszłości wymagana będzie jedynie dobra znajomość języka włoskiego oraz jednego dodatkowego języka. Zachowane zostanie jednak „Biuro Języka Łacińskiego”, które znajduje się w watykańskim Sekretariacie Stanu i jest do dyspozycji całej Kurii Rzymskiej.

 

KAI |

dodane 26.11.2025 10:33

