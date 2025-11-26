Łacina nie jest już preferowanym językiem urzędowym w Kurii Rzymskiej

Łacina nie jest już preferowanym językiem urzędowym w Watykanie. Wynika to z opublikowanego w tym tygodniu zaktualizowanego zbioru przepisów dotyczących Kurii Rzymskiej, zatwierdzonego przez papieża Leona XIV. W rozdziale dotyczącym języków używanych w Watykanie napisano: „Władze Kurii sporządzają swoje dokumenty zazwyczaj w języku łacińskim lub innym języku”.
W poprzedniej wersji „Regolamento” język Juliusza Cezara i Cycerona nadal zajmował szczególne miejsce. Brzmiało ono: „Władze Kurii zazwyczaj sporządzają swoje dokumenty w języku łacińskim, ale w korespondencji lub przy sporządzaniu dokumentów mogą również używać innych języków, które są obecnie bardziej powszechne, zgodnie z aktualnymi potrzebami”.W nowych przepisach dotyczących pracowników Watykanu usunięto również wymóg „dobrej znajomości łaciny”. W przyszłości wymagana będzie jedynie dobra znajomość języka włoskiego oraz jednego dodatkowego języka. Zachowane zostanie jednak „Biuro Języka Łacińskiego”, które znajduje się w watykańskim Sekretariacie Stanu i jest do dyspozycji całej Kurii Rzymskiej.
Czas szybko mija, kolejne dni adwentowego oczekiwania są wypełnione pośpiechem codzienności.
Leon XIV u stóp kolumny Niepokalanej przy placu Hiszpańskim w Rzymie.
Istnieją "wizje USA, Rosji i Ukrainy".
Cudowne jest „tak" Matki Pana, ale cudowne może być również nasze „tak", odnawiane każdego dnia wiernie, z wdzięcznością, pokorą i wytrwałością, w modlitwie i konkretnych uczynkach miłości, od najbardziej niezwykłych gestów po codzienne obowiązki i posługi, aby wszędzie Jezus mógł być znany, przyjmowany i miłowany, oraz by do wszystkich dotarło Jego zbawienie - powiedział Papież podczas rozważania przed modlitwą Anioł Pański w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.
Tajani skrytykował politykę Zielonego Ładu.
To odpowiedź na wzrost rosyjskiej aktywności podwodnej.
Znaleziono przy nich przedmioty mogące służyć nawet do ingerencji w strategiczne systemy informatyczne kraju.
Uczestniczyło 2,5 tysiąca biskupów z całego świata oraz 18 oficjalnych niekatolickich obserwatorów.
W tym roku do rywalizacji zgłoszono aż 238 prac.
Rozmawiamy o aneksji Zachodniego Brzegu - oświadczył premier Izraela Benjamin Netanjahu.