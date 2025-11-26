Już niebawem Europejskie Spotkanie Młodych

48. Europejskie Spotkanie Młodych Taizé, odbędzie się w Paryżu od 28 grudnia 2025 r do 1 stycznia 2026 r. Rejestracja uczestników indywidulnych i grup mija 1 grudnia - poinformowała wspólnota z Taizé.

Od 1978 r. bracia z Taizé - wspólnoty założonej przez brata Rogera w 1940 r. - na przełomie mijającego i nadchodzącego roku organizują w różnych miastach Europy spotkania młodych z całego kontynentu. Wydarzenie ma przybliżać do siebie młodych Europejczyków dzięki wspólnym modlitwom, spotkaniom dyskusyjnym w małych grupach i warsztatom poświęconym kwestiom religijnym, kulturalnym i społecznym.

Spotkania europejskie przeznaczone jest dla osób od 18. do 35. roku życia.

Tegoroczne 48. Europejskie Spotkanie Młodych odbędzie się w Paryżu i będzie trwało od niedzieli 28 grudnia 2025 r. do środy 1 stycznia 2026 r. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie https://www.taize.fr/en/registration-paris

Uczestnicy będą goszczeni przez lokalne rodziny. Zakwaterowanie będzie proste, w duchu pielgrzymkowym. Jeśli liczba uczestników przekroczy możliwości rodziny, możliwe będzie zakwaterowanie zbiorowe w akademikach lub szkołach. Jeśli ktoś ma już zakwaterowanie, to powinien to zaznaczyć w formularzu rejestracyjnym i w dniu przyjazdu udać się do wyznaczonego miejsca powitalnego, aby odebrać program i bilety - przekazali organizatorzy.

Orientacyjny udział w kosztach dla młodych Polaków wyniesie 95 euro, a dla osób odpowiedzialnych za grupy - 150 euro - czytamy w komunikacie.

Termin przyjmowania zgłoszeń upłynie 1 grudnia.

Wspólnota z Taizé, liczy ponad stu braci różnej narodowości, katolików i pochodzących z różnych Kościołów protestantów, związanych ślubami zakonnymi składanymi na całe życie.

Taizé odwiedzają również zwierzchnicy Kościołów. Wspólnota gościła m.in. papieża Jana Pawła II, patriarchę Konstantynopola Bartłomieja, metropolitów prawosławnych, arcybiskupów Canterbury i wielu biskupów oraz innych duchownych katolickich, prawosławnych i protestanckich z różnych stron świata.