Abp Kupny: Syn Boży przynosi światu pokój i przebaczenie

Syn Boży przynosi światu pokój i przebaczenie tak potrzebne nie tylko w relacjach międzynarodowych, ale także w naszym społeczeństwie - powiedział w Wigilię abp Józef Kupny. Zaznaczył, że każda bezinteresowna pomoc, wiara i troska o drugiego człowieka stają się owocami Jego przyjścia na świat.

W wyemitowanym na antenie Telewizji Polskiej w Wigilię Bożego Narodzenia orędziu zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Kupny nawiązał do obchodzonej w tym roku 60. rocznicy słowa biskupów polskich do niemieckich z 1965 r., kiedy padło przełomowe zdanie: "Przebaczamy i prosimy o przebaczenie".

- Orędzie pojednania doskonale wpisuje się w tajemnicę Bożego Narodzenia. Boży Syn, ta mała bezbronna Dziecina, przynosi światu pokój i przebaczenie, tak bardzo potrzebne w tym niespokojnym czasie. Potrzebne nie tylko w relacjach międzynarodowych, ale również wewnątrz naszego społeczeństwa, narodu i w naszych sercach - powiedział abp Kupny.

Zaznaczył, że w "duchu wdzięczności, życzliwości, radości i wyciągniętych do siebie rąk w geście przebaczenia spełnia się Boże Narodzenie".

Przyznał, że choć w Kościele katolickim kończy się Rok Jubileuszowy, to jednak "nie oznacza, że zgaśnie nadzieja", którą przynosi Chrystus.

- Życzę państwu i wszystkim rozsianym na całym świecie rodakom oraz tym, którzy znaleźli w naszym kraju swój drugi dom, by ten świąteczny czas stał się źródłem niegasnącej nadziei. Niech ona nam towarzyszy teraz i w nadchodzącym nowym roku - powiedział.

Podkreślił, że "nie ma miejsca świętszego niż ludzkie serce otwarte na Boga".

- Każda bezinteresowna pomoc, wiara i troska o drugiego człowieka stają się owocami przyjścia na świat Jezusa - powiedział. - Przez to, co niewinne, małe, nieskalane i na pozór słabe, (Bóg - PAP) zachęca nas do wyciągania ręki do bliźniego, do osób chorych, cierpiących, bezdomnych i samotnych. Tylko tak można zmieniać świat na lepsze - przekonywał.