- Zmiany w organizacji lekcji religii negatywnie wpłynęły na frekwencję - powiedział PAP biskup sosnowiecki Artur Ważny. Jego zdaniem przyszłość lekcji religii zależy od świadectwa katechetów i od tego, czy lekcje te staną się miejscem rozmowy o Bogu, kulturze, relacjach i sensie życia.

Zapytany o ocenę zmian wprowadzonych przez MEN w organizacji lekcji religii, które od września 2025 r. odbywają się w wymiarze jednej godziny tygodniowo, obowiązkowo na pierwszej lub ostatniej lekcji, bp Ważny przyznał, że zmiana ta utrudniła młodzieży uczestnictwo w lekcjach religii i negatywnie wpłynęła na frekwencję.

- Czy będzie się zmniejszać dalej, w dużej mierze będzie zależało od jakości lekcji religii i od świadectwa, które będą dawać nauczyciele religii, od stylu, który będą prezentować - stwierdził.

Mówiąc o zaprezentowanej w grudniu przez biskupów nowej podstawie programowej do lekcji religii, powiedział, że sam dokument to tylko narzędzie, kluczowe zaś jest to, jak zostanie wcielony w życie.

- Jeśli nowe treści będą naprawdę dotykały pytań i doświadczeń dzisiejszych uczniów, to religia przestanie być "przedmiotem o przeszłości", a stanie się przestrzenią rozmowy o Bogu, o szukaniu Go, o kulturze, o sensie życia, a także o relacjach i sumieniu - mówił.

Zdaniem bpa Ważnego zmiany mogą dać skutek, ale pod jednym warunkiem - że nauczyciele religii będą świadkami, a nie tylko wykonawcami programu.

- Jeśli spotkają nauczycieli, którzy potrafią słuchać, rozumieć i mądrze towarzyszyć, wtedy szkoła i lekcje religii staną się miejscem, w którym wiara może być odkrywana, a nie tylko oceniana - powiedział.

Oceniając decyzję podjętą przez KEP w czerwcu 2025 r., zgodnie z którą zespół pod kierownictwem prymasa Polski abpa Wojciecha Polaka zakończył pracę nad powołaniem komisji ekspertów ds. zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego małoletnich, a w jego miejsce powstał zespół kierowany przez bpa Sławomira Odera, przyznał, że "napięcia związane z powstaniem komisji są duże".

- Próbuję rozumieć różne stanowiska i rodzące się obawy. Jestem zwolennikiem rozmawiania o wizjach i niepokojach. Inaczej wszyscy przegramy. Może naiwnie, ale wciąż liczę na możliwe porozumienie - powiedział.

Odniósł się również do listu otwartego, który w listopadzie skierował do KEP były członek Zarządu Fundacji Świętego Józefa KEP (w latach 2020-2023) ks. Grzegorz Strzelczyk wraz z grupą ekspertów. Zdaniem ks. Strzelczyka "projekt autorstwa bpa Odera zmierza do osłabienia niezależności komisji i daje biskupom możliwość ingerowania w jej prace".

Bp Ważny podkreślił, że podziela opinię przewodniczącego Komisji Wyjaśnienie i Naprawa Spraw Wrażliwych Diecezji Sosnowieckiej Tomasza Krzyżaka, który zasugerował, że potrzebne jest spotkanie obu zespołów, które pracowały nad dokumentami komisji - tego pod przewodnictwem abpa Polaka i bpa Odera - i wspólne omówienie spornych kwestii.

- Krzyżak zasugerował, że obie propozycje - zarówno ta zespołu księdza prymasa, jak i zespołu księdza biskupa Odera - miały wady i zalety. Może dzięki połączeniu tych dwóch nieidealnych wizji możliwe byłoby stworzenie wizji idealnej? Naprawdę wierzę, że ciągle możemy o tym rozmawiać i wykorzystywać potencjał całego Kościoła. Dlatego sądzę, że rozmowa nigdy nie jest czymś złym. Jeśli chcemy stworzyć komisję, która realnie będzie służyć dobru całego Kościoła, zwłaszcza skrzywdzonym, jeśli rzeczywiście mamy tylko jeden strzał - to byłoby dobrze, gdybyśmy rozmawiali - mówił.

Hierarcha przyznał, że w temacie ochrony małoletnich w Kościele w Polsce widać pewien regres. Według niego wynika on "ze zmęczenia, z braku rozmowy albo z jakichś obaw, które gdzieś tam w każdym mieszkają".

- Uważam, że powinniśmy te obawy oswajać, zaopiekować się tymi lękami, niepewnością związaną z tą komisją i odważnie zmierzyć się z tym problemem. Nie ma innej drogi, bo jeśli w kwestii ochrony dzieci nie będzie przezroczystości, to nie będziemy iść naprzód, a nasza wiarygodność całkowicie spadnie - ocenił.