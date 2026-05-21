Francuski sąd rozstrzyga spór o katedrę Notre-Dame  

Sąd Administracyjny w Paryżu odrzucił 19 maja wniosek o wstrzymanie wymiany sześciu XIX–wiecznych witraży w katedrze Notre-Dame w Paryżu.
Prace te obejmują montaż współczesnych witraży autorstwa artystki Claire Tabouret. Sąd stwierdził, że „warunek pilności, niezbędny do zawieszenia zezwolenia urbanistycznego wydanego przez prefekta regionu Île-de-France” nie został stwierdzony, ponieważ „zatwierdzone prace nie mają charakteru nieodwracalnego”. Sprawę wniosły na wokandę francuskie stowarzyszenia zajmujące się ochroną zabytków – Sites et monuments i SOS Paris. Petycję obrońców dziedzictwa podpisało około 340 tys. osób.
Inicjatorem pomysłu wprowadzenie do odrestaurowanej katedry współczesnych witraży jest prezydent Francji Emmanuel Macron, który motywuje swą decyzję pragnieniem pozostawienia w bazylice „śladu XXI wieku”, który okazał się dla katedry tak bolesny poprzez wyniszczający pożar. Koszt przedsięwzięcia szacowany jest na około 4 mln euro. Ostateczna decyzja w sprawie urządzenia paryskiej katedry należy do państwa, które od 1905 roku jest jej właścicielem.
Nowy projekt
Sześć witraży wykonanych w 1864 roku stanowi część koncepcji architektonicznej opracowanej przez Eugène Viollet-le-Duc, który nadał katedrze obecny kształt. Przetrwały one pożar świątyni w 2019 roku i nie wymagają wymiany z powodów technicznych. Decyzja sądu potwierdza jednak, że zostaną zastąpione nowoczesnymi witrażami zaprojektowanymi przez artystkę Claire Tabouret, która została wyłoniona w 2024 roku w wyniku konkursu ogłoszonego przez państwo i diecezję paryską, i wykonanymi przez warsztat mistrzów szklarskich Simon-Marq. Prace te, zaplanowane na okres od czerwca do października 2026 r., zostały zatwierdzone w planach renowacji katedry po pożarze. Prezes stowarzyszenia Sites et Monuments, Julien Lacaze, zapowiada odwołanie, podkreślając, że walka nie jest zakończona, ponieważ „katedra Notre-Dame jest w całości wpisana na listę zabytków, witraże Viollet-le-Duca są zatem chronionym dziedzictwem”. Zauważa zarazem, że współczesne witraże mogłyby zostać zainstalowane w innych częściach katedry, które ich nie posiadają.
W wielkich średniowiecznych katedrach witraż nie jest zwykłą dekoracją: niesie on głębokie przesłanie duchowe i liturgiczne. Witraże „przyczyniają się do tworzenia sensu”, czyniąc budynek „naczyniem światła, obrazem niebiańskiej Jerozolimy” – przypomina Konferencja Episkopatu Francji. Przefiltrowując i przemieniając boskie światło, zapraszają wiernych na prawdziwą wewnętrzną drogę: ścieżkę pokuty i nadziei, prowadzoną przez sceny biblijne i hagiograficzne, które rozgrywają się na witrażach. W Chartres, podobnie jak w katedrze Notre-Dame, witraże tworzą wraz z architekturą, rzeźbą i malarstwem spójną całość symboli i znaczeń, mającą na celu podniesienie duszy ku sacrum i uczynienie z każdej wędrówki ścieżką światła.
Kościół przez wielkie K potrzebuje czegoś innego niż kościelne budynki.
Każdy osąd powinien być poprzedzony wysłuchaniem oskarżonych i daniem im prawa do obrony. Jeśli tego zabraknie mamy do czynienia z osądem niesprawiedliwym.
Pytaliśmy polskiego dowódcę m.in. o plany dokupienia kolejnych F-35 oraz przymiarki do udziału w programie samolotu bojowego następnej, szóstej generacji.
Powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z klubu Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej - powiedziała w piątek szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńskia-Nałęcz. Stanowiska dla Centrum w rządzie to natomiast decyzja premiera - dodała.
Mamy nadzieję na Kościół, który jest miejscem dla każdego - powiedział bp Maciej Małyga.
Zniszczono miejscowości, które zostały oszczędzone w trakcie poprzednich ofensyw Izraela w latach 2024-25.
To święto patronalne białostockiej katedry - najważniejszej świątyni prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej.
Rada KEP ds. Rodziny przypomina stanowisko Kościoła.
Nowe przepisy "nie zmieniają konstytucji".
Według badań najpopularniejszy serwis pornograficzny regularnie odwiedza 1,3 mln nastolatków.
Mężczyznę skazano za to, że "nie praktykował właściwej formy islamu".