"W Raporcie, próbującym pokazać, jak podchodzić duszpastersko do sytuacji życiowych osób w ich doświadczeniach egzystencjalnych, przedstawiono tzw. zasadę duszpasterstwa. Jej założeniem jest pochylanie się nad życiem konkretnych ludzi oraz wspólnot" - pisze w swoim stanowisku Zarząd STM. "Raport odnosi się do dwóch sytuacji: obok przedstawienia działania grupy, posługującej się zasadą non-violence, zarysowano sytuację dwóch mężczyzn, żyjących w homoseksualnych parach. Niepokojące jest to, że ważnemu postulatowi duszpasterskiej troski o osoby, odkrywające w sobie skłonności homoseksualne, nie towarzyszy w dokumencie przedstawienie zbudowanej na przesłaniu biblijnym, pełnej nauki Kościoła na temat homoseksualizmu, syntetycznie zawartej w Katechizmie Kościoła katolickiego (2357–2359)" - piszą autorzy dokumentu.

Dodają, że w raporcie "przywołano rozróżnienie na skłonności oraz czyny homoseksualne. Nie podkreślono jednak, że zarówno czyny homoseksualne, jak i trwanie w związku homoseksualnym są poważnie nieuporządkowane. Nie przypomniano też, że osoby o skłonnościach homoseksualnych, tak jak zresztą wszyscy inni, wezwane są do życia w czystości".

Ponadto - jak zauważył Zarząd STM - w raporcie wiele miejsca poświęcono "zmianie paradygmatu" w Kościele. "Jako członkowie Zarządu STM jesteśmy przekonani, że kluczowymi zasadami duszpasterskimi powinny być: «prawda w miłości» («veritas in caritate») oraz «miłość w prawdzie» («caritas in veritate»). Ważne jest mianowicie głoszenie pełnej nauki Chrystusa, z wrażliwością i miłością, a także wspieranie ludzi w trudnych doświadczeniach życiowych, zbudowane na prawdzie Bożej" - podkreślają autorzy stanowiska.

Dodają, że przykładem takiego podejścia jest postawa Jezusa Chrystusa: "Kobiecie, pochwyconej na cudzołóstwie, którą chciano ukamienować, ukazał miłosierną miłość («Ja ciebie nie potępiam»), a równocześnie wezwał ją do nawrócenia, nazywając grzechem jej wcześniejsze zachowanie («Idź, a od tej chwili już nie grzesz» – J 8,11). Z kolei rozmowę z Samarytanką tak prowadził, że stopniowo otwierając na łaskę Bożą pomógł jej w uznaniu nieuporządkowanego moralnie związku, w którym trwała: «Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą» (J 4,17n). Postawę Jezusa – Jego wrażliwe podejście do ludzi, a także Jego towarzyszenie zbudowane na prawdzie i prowadzące do odkrycia prawdy – należy uznać za czytelny paradygmat duszpasterstwa" - piszą autorzy dokumentu: ks. prof. dr hab. Antoni Bartoszek (przewodniczący Zarządu STM), ks. dr hab. Andrzej Pryba MSF, prof. UAM, (wiceprzewodniczący Zarządu STM), ks. dr Jarosław Sobkowiak MIC (sekretarz Zarządu STM) oraz dr hab. Małgorzata Królczyk i ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL.

Redakcja/STM