Zarząd Stowarzyszenia Teologów Moralistów krytycznie o raporcie synodalnej grupy roboczej dot. m.in. duszpasterstwa osób o skłonnościach homoseksualnych
Zarząd Stowarzyszenia Teologów Moralistów krytycznie o raporcie synodalnej grupy roboczej dot. m.in. duszpasterstwa osób o skłonnościach homoseksualnych

Roman Koszowski /Foto Gość Ks. prof. Antoni Bartoszek

Z niepokojem przyjęliśmy (...) Raport końcowy posynodalnej Grupy studyjnej nr 9 zatytułowany Kryteria teologiczne i metodologie synodalne dla wspólnego rozeznania pojawiających się problemów doktrynalnych, duszpasterskich i etycznych - pisze Zarząd polskiego Stowarzyszenia Teologów Moralistów (STM).

"W Raporcie, próbującym pokazać, jak podchodzić duszpastersko do sytuacji życiowych osób w ich doświadczeniach egzystencjalnych, przedstawiono tzw. zasadę duszpasterstwa. Jej założeniem jest pochylanie się nad życiem konkretnych ludzi oraz wspólnot" - pisze w swoim stanowisku Zarząd STM. "Raport odnosi się do dwóch sytuacji: obok przedstawienia działania grupy, posługującej się zasadą non-violence, zarysowano sytuację dwóch mężczyzn, żyjących w homoseksualnych parach. Niepokojące jest to, że ważnemu postulatowi duszpasterskiej troski o osoby, odkrywające w sobie skłonności homoseksualne, nie towarzyszy w dokumencie przedstawienie zbudowanej na przesłaniu biblijnym, pełnej nauki Kościoła na temat homoseksualizmu, syntetycznie zawartej w Katechizmie Kościoła katolickiego (2357–2359)" - piszą autorzy dokumentu.

Dodają, że w raporcie "przywołano rozróżnienie na skłonności oraz czyny homoseksualne. Nie podkreślono jednak, że zarówno czyny homoseksualne, jak i trwanie w związku homoseksualnym są poważnie nieuporządkowane. Nie przypomniano też, że osoby o skłonnościach homoseksualnych, tak jak zresztą wszyscy inni, wezwane są do życia w czystości".

Ponadto - jak zauważył Zarząd STM - w raporcie wiele miejsca poświęcono "zmianie paradygmatu" w Kościele. "Jako członkowie Zarządu STM jesteśmy przekonani, że kluczowymi zasadami duszpasterskimi powinny być: «prawda w miłości» («veritas in caritate») oraz «miłość w prawdzie» («caritas in veritate»). Ważne jest mianowicie głoszenie pełnej nauki Chrystusa, z wrażliwością i miłością, a także wspieranie ludzi w trudnych doświadczeniach życiowych, zbudowane na prawdzie Bożej" - podkreślają autorzy stanowiska.

Dodają, że przykładem takiego podejścia jest postawa Jezusa Chrystusa: "Kobiecie, pochwyconej na cudzołóstwie, którą chciano ukamienować, ukazał miłosierną miłość («Ja ciebie nie potępiam»), a równocześnie wezwał ją do nawrócenia, nazywając grzechem jej wcześniejsze zachowanie («Idź, a od tej chwili już nie grzesz» – J 8,11). Z kolei rozmowę z Samarytanką tak prowadził, że stopniowo otwierając na łaskę Bożą pomógł jej w uznaniu nieuporządkowanego moralnie związku, w którym trwała: «Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą» (J 4,17n). Postawę Jezusa – Jego wrażliwe podejście do ludzi, a także Jego towarzyszenie zbudowane na prawdzie i prowadzące do odkrycia prawdy – należy uznać za czytelny paradygmat duszpasterstwa" - piszą autorzy dokumentu: ks. prof. dr hab. Antoni Bartoszek (przewodniczący Zarządu STM), ks. dr hab. Andrzej Pryba MSF, prof. UAM, (wiceprzewodniczący Zarządu STM), ks. dr Jarosław Sobkowiak MIC (sekretarz Zarządu STM) oraz dr hab. Małgorzata Królczyk i ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL.

Redakcja/STM

Jak wybierać biskupów? - Sekretariat Synodu publikuje nowe raporty

VATICANNEWS.VA DODANE 05.05.2026 AKTUALIZACJA 06.05.2026

Jak wybierać biskupów? - Sekretariat Synodu publikuje nowe raporty

Wybór biskupa powinien być „momentem autentycznego rozeznania wspólnoty chrześcijańskiej” – podkreślono w opublikowanym dziś dokumencie Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów. Przedstawiono w nim pierwszą część raportu Grupy Studyjnej nr 7, dotyczącego kryteriów doboru kandydatów do episkopatu oraz raport Grupy nr 9 o rozeznawaniu kwestii doktrynalnych, duszpasterskich i etycznych.  »

dodane 21.05.2026 10:16

TAGI| HOMOSEKSUALIZM, SYNOD

Pierwsze polskie F-35 wylądowały w Łasku. Rozmawialiśmy z generałem, który poprowadził ich eskortę

Pytaliśmy polskiego dowódcę m.in. o plany dokupienia kolejnych F-35 oraz przymiarki do udziału w programie samolotu bojowego następnej, szóstej generacji.

Całość dostaw zaplanowano do 2029.

Powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z klubu Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej - powiedziała w piątek szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńskia-Nałęcz. Stanowiska dla Centrum w rządzie to natomiast decyzja premiera - dodała.

Przywódcy siedmiu państw Zachodu apelują.

Mamy nadzieję na Kościół, który jest miejscem dla każdego - powiedział bp Maciej Małyga.

Zniszczono miejscowości, które zostały oszczędzone w trakcie poprzednich ofensyw Izraela w latach 2024-25.

To święto patronalne białostockiej katedry - najważniejszej świątyni prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej.

Rada KEP ds. Rodziny przypomina stanowisko Kościoła.

Nowe przepisy "nie zmieniają konstytucji".

Według badań najpopularniejszy serwis pornograficzny regularnie odwiedza 1,3 mln nastolatków.

Mężczyznę skazano za to, że "nie praktykował właściwej formy islamu".

W internecie pojawiły się zdjęcia ukazujące długą kolejkę wspinaczy wijącą się na zaśnieżonym fragmencie podejścia powyżej 8 tys. m n.p.m.

