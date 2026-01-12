info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Malezja blokuje Groka
Malezja blokuje Groka

W sieci algorytmów  
Pixabay /Pexels W sieci algorytmów

Malezja jako drugie państwo świata zablokowało dostęp do chatbota Grok.

Malezja jako drugie po Indonezji państwo świata zablokowała dostęp do chatbota Grok firmy xAI Elona Muska, z powodu tworzenia przez ten program pornograficznych deepfake'ów z wykorzystaniem wizerunków kobiet i dzieci - poinformował w poniedziałek portal BBC.

Malezyjski organ regulacyjny, Komisja Łączności i Multimediów, poinformował w niedzielę, że stwierdził "wielokrotne niewłaściwe wykorzystanie" Groka do generowania szkodliwych treści, w związku z czym na początku roku wysłała do xAI prośbę o interwencję. Firma w swojej odpowiedzi X nie odniosła się jednak do wskazanego zagrożenia - uznała Komisja i poinformowała, że Grok będzie zablokowany w kraju do czasu wdrożenia skutecznych zabezpieczeń. Zaapelowała przy tym do internautów o zgłaszanie szkodliwych treści w internecie.

Indonezja jako pierwszy kraj świata zablokowała w sobotę dostęp do Groka. "Rząd postrzega praktykę (tworzenia) nielegalnych deepfake'ów o charakterze seksualnym jako poważne naruszenie praw człowieka, godności i bezpieczeństwa obywateli w przestrzeni cyfrowej" - przekazała ministra komunikacji i cyfryzacji Meutya Hafid w komunikacie.

Deepfake to zdjęcie, materiał dźwiękowy lub wideo stworzony przez sztuczną inteligencję, na którym wizerunek prawdziwej osoby został cyfrowo zmodyfikowany lub umieszczony w nowym, fałszywym kontekście.

Indonezja słynie z surowego prawa dotyczącego cenzury w internecie; przepisy te bezwzględnie zakazują m.in. rozpowszechniania materiałów uznawanych za obsceniczne. Działania władz kraju wpisują się w szerszy trend, w ramach którego regulatorzy w krajach Europy i Azji wszczynają dochodzenia w sprawie seksualizowanych treści w aplikacjach AI.

Malezja i Indonezja liczą łącznie ponad 315 mln mieszkańców.

Użycie Groka do generowania obrazów o charakterze seksualnym spotkało się z potępieniem polityków na całym świecie, w tym premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera, który określił takie działania jako "haniebne" i "obrzydliwe". Jak podała BBC, oczekuje się, że brytyjski regulator medialny Ofcom wkrótce podejmie decyzję co do dalszych kroków w sprawie Groka.

Musk powiedział wcześniej, że krytycy jego platformy szukają "jakiegokolwiek pretekstu do wprowadzania cenzury".

PAP |

dodane 12.01.2026 08:53

TAGI| DYPLOMACJA, INDONEZJA, INTERNET, MALEZJA, MEDIA, MUSK, PAP, SPOŁECZEŃSTWO, SZTUCZNA INTELIGENCJA

