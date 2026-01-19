- Potrzeba przewodników na drodze wiary, którzy będą wskazywali na Boga i ślady Jego obecności w codzienności - napisał bp Jacek Kiciński w liście z okazji obchodzonego 2 lutego - Światowego Dnia Życia Konsekrowanego.

Kościół katolicki 2 lutego obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego, a od 1997 r. tego dnia także Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, czyli osób ofiarowującym swojego życia na wyłączną służbę Bogu.

"Konsekrowani pokazują swoim życiem, że każdy człowiek jest umiłowanym dzieckiem Boga, że każdy jest ważny, jedyny i niepowtarzalny. Tworząc z nami wspólnotę wiary, dają poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza tam, gdzie są podziały i trudności; tam, gdzie rozlega się wołanie o miłość. (...)są sercem Kościoła, a od serca zależy kondycja całego organizmu" - napisał bp Jacek Kiciński, przewodniczący Komisji KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w przekazanym w piątek PAP liście z okazji święta 2 lutego.

"Swoją żywotnością i świadectwem życia (konsekrowani - PAP), w którym Chrystus jest centrum i Panem, mogą przyczynić się do ťprzebudzenia świataŤ. Przypominają nam, że tylko Chrystus może na nowo nadać sens naszemu życiu" - ocenił duchowny.

Zwrócił uwagę, że osoby konsekrowane podejmują swoje powołanie zarówno we wspólnotach zakonnych, jak i w instytutach świeckich, a także jako dziewice i wdowy oraz pustelnice i pustelnicy.

Nawiązując do hasła roku duszpasterskiego Kościoła katolickiego w Polsce "Uczniowie-misjonarze", jako przykład bp Kiciński wskazał Maryję i Józefa.

"Uczeń to ten, kto nieustannie otwarty jest na słuchanie, zachowywanie i rozważanie, tego czego się uczy. (...) Zdobywając wiedzę także przez umiejętność krytycznego myślenia i zadawanie pytań wzrasta w mądrości i rozwija się ku pełni człowieczeństwa, zarówno w wymiarze intelektualnym, jak i duchowym" - napisał hierarcha.

Przyznał, że w świecie, który "coraz częściej wyrzuca Boga ze swoich granic, potrzeba wielkiej czujności i wrażliwości duchowej, by odczytywać znaki czasu i dawać na nie odpowiedź w świetle Bożego słowa".

"Potrzeba nam przewodników na drodze wiary, którzy będą wskazywali na Boga i ślady Jego obecności w codzienności naszego życia. Potrzebujemy dziś autentycznych świadków spełniania się Bożych obietnic, którzy swoim życiem pomogą nam na nowo odkryć piękno wspólnoty Kościoła, wiary, sakramentów i słowa Bożego. Jedynie tacy świadkowie Chrystusa są w stanie przemienić współczesny świat" - napisał bp Kiciński.

Według danych Rocznika Statystycznego Kościoła Katolickiego w Polsce "Annuarium Statisticum Ecclesia in Polonia" Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC za rok 2024 w Polsce jest 15 359 sióstr zakonnych. Zmniejszyła się także liczba domów zakonnych z 1950 do 1926. Najliczniejszym żeńskim zgromadzeniem były służebniczki NMP (starowiejskie) - 773, nazaretanki (631) i elżbietanki (598 sióstr).

Z rocznika wynika, że w 2024 r. było 7123 członków męskich zakonów, zgromadzeń zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego. Najliczniejszymi okazali się redemptoryści, dominikanie i salezjanie.

Taca z 2 lutego przeznaczona jest na utrzymanie mnichów i mniszek klauzurowych, czyli odseparowanych od świata zewnętrznego, poświęcających życie pracy i kontemplacji.