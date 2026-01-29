info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Papież do Dykasterii Nauki Wiary: Młodym nie przekazano wiary
rss newsletter facebook twitter

Papież do Dykasterii Nauki Wiary: Młodym nie przekazano wiary

Musimy na nowo odkryć radość ewangelizacji, która leży u podstaw życia Kościoła – powiedział Leon XIV na pierwszej w tym pontyfikacie audiencji dla uczestników sesji plenarnej Dykasterii Nauki Wiary. Papież podkreślił, że jest to bardzo pilna kwestia, ponieważ w ostatnich dziesięcioleciach doszło do załamania międzypokoleniowego przekazu wiary. W spotkaniu uczestniczy abp Stanisław Gądecki - arcybiskup poznański senior, członek Dykasterii Nauki Wiary - informuje Vatica News.

Ojciec Święty przypomniał na wstępie, że Dykasteria Nauki Wiary ma pomagać Papieżowi i biskupom w głoszeniu Ewangelii, chroniąc integralności katolickiej wiary i moralności, czerpiąc z depozytu wiary i dążąc do jej coraz głębszego rozumienia w świetle nowych wyzwań. Temu miały też służyć ogłoszone w ostatnich latach dokumenty. Ich celem było ukazanie wiernym jasnego i aktualnego przesłania Kościoła w odniesieniu do nowych zjawisk.

Papież odniósł się do tematu obecnej sesji plenarnej, którym jest przekaz wiary. Przypomniał, że rośnie liczba osób, które nie postrzegają już Ewangelii jako fundamentalnego źródła swojego życia. Wielu młodych żyje bez odniesienia do Boga i Kościoła. Rodzi to ból, ale zarazem musi nas skłonić do ponownego odkrycia radości ewangelizacji – powiedział Ojciec Święty.

To Chrystus przyciąga, nie my

Leon XIV podkreślił, że Kościół musi być misyjny. Ma głosić Ewangelię przede wszystkim przez „przyciąganie”. Papież wyjaśnił, że to Chrystus jest tym, który przyciąga, a nie Kościół. Jeśli natomiast chrześcijanin lub wspólnota kościelna przyciągają kogoś do Ewangelii, to dlatego, że stali się „kanałem”, przez który dociera życiodajna siła miłości, wypływająca z Serca Zbawiciela.

Papież odwołał się też do przykładu Benedykta XVI, który w pierwszych słowach po wyborze na Stolicę Piotrową przedstawił się światu jako prosty i skromny pracownik w winnicy Pańskiej. W taki też sposób trzeba głosić Chrystusa, nie stawiając samych siebie w centrum uwagi i nie szukając własnych interesów.

Rozpatrywanie przestępstw zastrzeżonych

Na zakończenie Papież zwrócił uwagę na inną dziedzinę działalności Dykasterii Nauki Wiary, jaką jest rozpatrywanie przestępstw zastrzeżonych dla Stolicy Apostolskiej i udzielanie w tym zakresie niezbędnej pomocy biskupom i przełożonym zakonnym. Jest to bardzo delikatna posługa, w której fundamentalne znaczenie ma troska o to, by zawsze zostały uszanowane wymogi sprawiedliwości, prawdy i miłości – powiedział Leon XIV.

Leon XIV do Roty Rzymskiej: Miłość wymaga ustalenia prawdy

KAI DODANE 27.01.2026 AKTUALIZACJA 28.01.2026

Leon XIV do Roty Rzymskiej: Miłość wymaga ustalenia prawdy

Leon XIV po raz pierwszy spotkał się z Trybunałem Roty Rzymskiej z okazji inauguracji roku sądowego. Zwrócił uwagę na ścisły związek między prawdą i miłością. Przestrzegł przed kierowaniem się źle rozumianym współczuciem, które, choć pozornie jest motywowane gorliwością duszpasterską, może utrudnić ustalenie prawdy. Przypomniał, że podstawowym kryterium działalności sądów kościelnych jest troska o zbawienie człowieka. »

więcej »

«« | « | 1 | » | »»

Krzysztof Bronk

VATICANNEWS.VA |

dodane 29.01.2026 12:10

TAGI| DYKASTERIA DS. NAUKI WIARY, DYKASTERIA NAUKI WIARY, LEON XIV

PRZECZYTAJ TAKŻE
Leon XIV do Roty Rzymskiej: Miłość wymaga ustalenia prawdy | Leon XIV do rodzin ofiar pożaru w Crans-Montana: Bądźcie pewni bliskości Jezusa | Leon XIV: Możemy mówić o Bogu tylko, jeśli z Nim rozmawiamy | Chrześcijanie dyskryminowani także tam, gdzie są większością | Leon XIV ostrzega przed finansowaniem „turystyki aborcyjnej”. „Prawo do życia jest fundamentem wszystkich praw”
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Science fiction?

ks. Włodzimierz Lewandowski

Science fiction?

Choć Polskę spowija sieć światłowodów i masztów telefonii komórkowej, cyfrowe wykluczenie nie jest przeszłością. Przybrało inną formę.

Wrócić do podstaw

Andrzej Macura

Wrócić do podstaw

Bywa, że jak człowiek za bardzo zapatrzy się w szczegóły, traci ogląd całości.

Bez ogródek, z wnętrza

Katarzyna Solecka

Bez ogródek, z wnętrza

Podobno to może załatwić sprawę: konfrontacja z rzeczywistością. Załatwić wiele spraw.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Po krzyżem

Zatrzymanie mężczyzny pod zarzutem zniszczenia kapliczek

To kolejna w ostatnich latach dewastacja małych obiektów architektury sakralnej na terenie diecezji.

Papież do Dykasterii Nauki Wiary: Młodym nie przekazano wiary

Papież do Dykasterii Nauki Wiary: Młodym nie przekazano wiary

Wielu młodych żyje bez odniesienia do Boga i Kościoła.

W sądzie

Sędzia ma przeczytać 1,6 tys. tomów akt

Polskie sądownictwo nie jest procesowo przygotowane do prowadzenia tego typu spraw.

Pieski

Wiceminister rolnictwa: każdy pies będzie zaczipowany

W przypadku psów system będzie obligatoryjny, zaś w przypadku kotów - fakultatywny.

Razem, ale...

Francja: Deputowani poparli ustawę eliminującą pojęcie "obowiązku małżeńskiego"

Jeszcze do niedawna odwoływały się do niego niektóre sądy.

Zimą na Podhalu

Podhale: Zakopane na ogrzewaniu awaryjnym, Poronin bez ciepła

Przyczyną awaria geotermii.

List Dykasterii: Gdy świat pęka, konsekrowani mają „trwać”.

List Dykasterii: Gdy świat pęka, konsekrowani mają „trwać”.

Wszystkie formy życia konsekrowanego realizują to samo proroctwo obecności.

Renesans francuskich katedr. Rekordowe liczby pielgrzymów i turystów

Renesans francuskich katedr. Rekordowe liczby pielgrzymów i turystów

Dane pokazują nie tylko sukces turystyczny, ale także głębsze zjawisko kulturowe i duchowe.

Rz: Wciąż chcemy pomagać Ukrainie

Rz: Wciąż chcemy pomagać Ukrainie

Polacy traktują wschodnich sąsiadów bez taryfy ulgowej, czyli poważnie. Jesteśmy wobec nich coraz bardziej sceptyczni, ale zmiana nie jest dramatyczna - czytamy w czwartkowym wydaniu "Rzeczpospolitej".

Wyruszył pierwszy transport z pomocą archidiecezji krakowskiej dla Kijowa

Wyruszył pierwszy transport z pomocą archidiecezji krakowskiej dla Kijowa

To odpowiedź archidiecezji na słowa arcybiskupa kijowsko-halickiego Światosława Szewczuka skierowane do metropolity kard. Grzegorza Rysia.

Abp Sarah Mullally objęła urząd arcybiskupa Canterbury jako pierwsza kobieta na czele Kościoła Anglii

Abp Sarah Mullally objęła urząd arcybiskupa Canterbury jako pierwsza kobieta na czele Kościoła Anglii

To pierwszy przypadek w historii, by kobietę powołano na to stanowisko.

Taki mają klimat

USA: Co najmniej 68 ofiar śmiertelnych ataku zimy

Wschodnie wybrzeże kraju może w weekend nawiedzić kolejna fala śnieżyc i mrozów.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 29.01.2026
« » Styczeń 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
1°C Czwartek
dzień
1°C Czwartek
wieczór
1°C Piątek
noc
0°C Piątek
rano
wiecej »
 