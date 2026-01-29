Papież do Dykasterii Nauki Wiary: Młodym nie przekazano wiary

Musimy na nowo odkryć radość ewangelizacji, która leży u podstaw życia Kościoła – powiedział Leon XIV na pierwszej w tym pontyfikacie audiencji dla uczestników sesji plenarnej Dykasterii Nauki Wiary. Papież podkreślił, że jest to bardzo pilna kwestia, ponieważ w ostatnich dziesięcioleciach doszło do załamania międzypokoleniowego przekazu wiary. W spotkaniu uczestniczy abp Stanisław Gądecki - arcybiskup poznański senior, członek Dykasterii Nauki Wiary - informuje Vatica News.

Ojciec Święty przypomniał na wstępie, że Dykasteria Nauki Wiary ma pomagać Papieżowi i biskupom w głoszeniu Ewangelii, chroniąc integralności katolickiej wiary i moralności, czerpiąc z depozytu wiary i dążąc do jej coraz głębszego rozumienia w świetle nowych wyzwań. Temu miały też służyć ogłoszone w ostatnich latach dokumenty. Ich celem było ukazanie wiernym jasnego i aktualnego przesłania Kościoła w odniesieniu do nowych zjawisk.

Papież odniósł się do tematu obecnej sesji plenarnej, którym jest przekaz wiary. Przypomniał, że rośnie liczba osób, które nie postrzegają już Ewangelii jako fundamentalnego źródła swojego życia. Wielu młodych żyje bez odniesienia do Boga i Kościoła. Rodzi to ból, ale zarazem musi nas skłonić do ponownego odkrycia radości ewangelizacji – powiedział Ojciec Święty.

To Chrystus przyciąga, nie my

Leon XIV podkreślił, że Kościół musi być misyjny. Ma głosić Ewangelię przede wszystkim przez „przyciąganie”. Papież wyjaśnił, że to Chrystus jest tym, który przyciąga, a nie Kościół. Jeśli natomiast chrześcijanin lub wspólnota kościelna przyciągają kogoś do Ewangelii, to dlatego, że stali się „kanałem”, przez który dociera życiodajna siła miłości, wypływająca z Serca Zbawiciela.

Papież odwołał się też do przykładu Benedykta XVI, który w pierwszych słowach po wyborze na Stolicę Piotrową przedstawił się światu jako prosty i skromny pracownik w winnicy Pańskiej. W taki też sposób trzeba głosić Chrystusa, nie stawiając samych siebie w centrum uwagi i nie szukając własnych interesów.

Rozpatrywanie przestępstw zastrzeżonych

Na zakończenie Papież zwrócił uwagę na inną dziedzinę działalności Dykasterii Nauki Wiary, jaką jest rozpatrywanie przestępstw zastrzeżonych dla Stolicy Apostolskiej i udzielanie w tym zakresie niezbędnej pomocy biskupom i przełożonym zakonnym. Jest to bardzo delikatna posługa, w której fundamentalne znaczenie ma troska o to, by zawsze zostały uszanowane wymogi sprawiedliwości, prawdy i miłości – powiedział Leon XIV.