Rekordy popularności bije w mediach społecznościowych filmik, na którym Ojciec Święty, podczas wizyty w domu sióstr augustianek w dzielnicy Algieru Bab El Oued, zatrzymuje się przed niewielkim stoiskiem z biżuterią, wykonaną przez lokalne rzemieślniczki, by wybrać wisiorek – podarunek dla siostry swego brata.
Pośród wielu wymownych ujęć z papieskiej podróży do Algierii, które krążą w tych dniach w sieci, jedno stało się w ostatnich godzinach viralem, w mediach społecznościowych. Przedstawia Papieża przed niewielkim stoiskiem z biżuterią, ręcznie wykonaną przed grupę kobiet z regionu. Ojciec Święty wybiera wisiorek, który zamierza podarować bratanicy – córce swego brata Louisa, której wizerunku próżno szukać w mediach i o której sam Papież wspomniał publicznie tylko raz, podczas spotkania z młodzieżą diecezji rzymskiej.
Filmik został udostępniony w Instagramie biżuteryjnej marki, która wykonuje w pojedynczych egzemplarzach rzemieślnicze ozdoby z prostych materiałów. Spośród bransoletek, ozdób, naszyjników i kolczyków, Papież wybrał dla swojej siostrzenicy wisiorek, przedstawiający drzewo życia, wykonany z miedzi i koralowca.
W nagraniu widać, jak Papież rozmawia z jedną z kobiet z grupy, która przygotowała stoisko z biżuterią w Centrum Przyjęcia i Przyjaźni, prowadzonym przez siostry augustianki w Bab El Oued, gdzie Leon XIV udał się z wizytą po południu, w pierwszym dniu swojego pobytu w Algierii.
„Jak to się nazywa?” – zapytał „wujek” Papież. „Drzewo życia” – odpowiedziała po hiszpańsku kobieta. „Ale bez kolczyków”. „Nie, ależ to nie dla mnie. Podaruję to mojej bratanicy”. „A czy mamy pudełko?”.
Na innym zdjęciu, młoda kobieta w czadorze pokazuje zapakowany prezent, mówiąc, że jest „zaszczycona”, że jedna z wykonanych przez nią ozdób trafiła do Papieża, kierującego Kościołem powszechnym. A dzięki internetowi, to nieplanowane nagranie obiega cały świat.
Salvatore Cernuzio - Algier
