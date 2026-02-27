ISKK: 66,3 proc. par mieszka wspólnie przed ślubem

Niemal wszystkie związki narzeczeńskie trwają powyżej roku (96,9 proc.), a prawie połowa powyżej pięciu lat (48,1 proc.).
81,3 proc. narzeczonych liczy na to, że ślub kościelny pomoże im spełnić się jako żona lub mąż, a 76,1 proc., że jako matka lub ojciec - wynika z badania Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce. Wspólnie przed ślubem mieszka 66,3 proc. par.
W piątek podczas konferencji prasowej w Warszawie przedstawiono badanie Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC dotyczące motywacji narzeczonych decydujących się na sakrament małżeństwa. Wyróżniono motywy psychologiczne, społeczno-bytowe, antropologiczne, kulturowe, moralne i religijne.
Z badania wynika, że 76,9 proc. ankietowanych, decydując się na ślub kościelny, oczekiwało "poczucia bezpieczeństwa w małżeństwie", a 74,4 proc. - "stabilizacji życiowej". 49,8 proc. z nich "dostrzega w małżeństwie sakramentalnym sens swojego życia", a 49,6 proc. podjęło decyzję o zawarciu małżeństwa w Kościele ze względu na partnera.
Zdaniem 65,1 proc. respondentów "małżeństwo może sprawić, że będą szczęśliwi", a dla 38 proc. to "możliwość uniknięcia samotności".
Wśród motywów antropologicznych i kulturowych dominowały odpowiedzi dotyczące potrzeb i oczekiwań względem ról pełnionych w rodzinie.
"81,3 proc. oczekuje, że w małżeństwie spełni się jako żona lub mąż, a 76,1 proc., że jako matka lub ojciec" - podał ISKK.
Z badania wynika, że 63,7 proc. chce małżeństwa, aby mieć dzieci.
Znaczenie obrzędu ślubu w świątyni wskazało 44,6 proc. uczestników badania, a 36,2 proc. oświadczyło, że kieruje się zwyczajem, zgodnie z którym narzeczeni zawierają ślub kościelny. Z kolei rodzinne tradycje uwzględnia w swoich decyzjach w tej kwestii 31,8 proc. respondentów.
Dla 92,1 proc. ankietowanych najważniejszym czynnikiem determinującym narzeczeństwo była "chęć życia w wierności małżeńskiej", a 87,9 proc. osób wybrało "pragnienie zawarcia nierozerwalnego małżeństwa".
"Świadczy to o większej roli pobudek moralnych niż religijnych w decyzji o małżeństwie w Kościele" - ocenił ISKK.
"Przyjęcie łaski płynącej z sakramentu małżeństwa" ważne było dla 70,8 proc. badanych. "Dążenie do świętości w małżeństwie" - wybrało 50,3 proc. ankietowanych, a "wierność nauczaniu Kościoła" - 47,5 proc. respondentów.
76,1 proc. ankietowanych przez ISKK przed ślubem nie miało dziecka, 10,4 proc. zaś miało już jedno, a 3,1 proc. - dwoje dzieci.
50,1 proc. badanych deklarowało chęć posiadania dwojga dzieci, a co czwarty respondent chciał mieć troje potomstwa (25,5 proc.). Jedynie 2,2 proc. uczestników ankiet nie planowało mieć dzieci.
Niemal wszystkie związki narzeczeńskie trwają powyżej roku (96,9 proc.), a prawie połowa powyżej pięciu lat (48,1 proc.).
Badanie ISKK przeprowadził we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Duszpasterstwa Rodzin od 23 kwietnia 2024 r. do 31 lipca 2025 r. wśród narzeczonych, którzy kończyli katechezy przygotowujące do sakramentu małżeństwa. W badaniu wzięło udział 4047 osób z 41 diecezji. Link do badania online z formularzem dotyczącym m.in. motywacji, relacji narzeczeńskiej oraz planów rodzinnych przekazywano za pomocą duszpasterstw diecezjalnych, ośrodków i osób prowadzących katechezy.
Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki militarne na Iran. Watykański portal Vatican News apeluje, aby pamiętać o chrześcijanach w tym kraju.
Prezydent USA Donald Trump powiedział w rozmowie z "Washington Post", że jego celem w ataku na Iran jest "wolność dla ludzi". Była to jego pierwsza wypowiedź od ogłoszenia operacji.
Odgłosy nowych eksplozji rozległy się w stolicach Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
A na drogach w Teheranie pojawiły się potężne korki.
Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych potępiło w sobotę "zaplanowane i nieuzasadnione" ataki USA i Izraela na Iran, żądając natychmiastowego zaprzestania nalotów i powrotu do dyplomatycznego rozwiązania sytuacji.
Rezydencja najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneia, jest "całkowicie zniszczona" po amerykańsko-izraelskich uderzeniach na Teheran - podała w sobotę izraelska telewizja Kanał 12, powołując się na anonimowe źródła w Izraelu.
Ojciec Święty mianował abp. Wojciecha Załuskiego nuncjuszem apostolskim na Malcie. Ostatnio abp Załuski pełnił funkcję nuncjusza apostolskiego w Malezji i we Wschodnim Timorze oraz delegata apostolskiego w Brunei Darussalam.
Człowiek jest stworzony do żywej relacji z Bogiem. Jeśli tej relacji nie ma, życie dezorganizuje się od wewnątrz. W sposób szczególny dotyczy to kapłanów i seminarzystów – powiedział Papież na audiencji do alumnów trzech hiszpańskich seminariów. Podkreślił, że codzienne zaprawianie się w praktykowaniu Bożej obecności jest w przygotowaniu do kapłaństwa najważniejsze. „Chociaż środki ludzkie, psychologia i narzędzia formacyjne są cenne i potrzebne, nie mogą one zastąpić tej relacji”.
Kilku wysokich rangą dowódców Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) oraz polityków zginęło w sobotnich atakach Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran - poinformowała w sobotę agencja Reutera, powołując się na źródło zbliżone do władz w Teheranie.
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef Rady Europejskiej Antonio Costa oświadczyli w sobotę, że rozwój sytuacji w Iranie jest "niezwykle niepokojący". Wezwali wszystkie strony do maksymalnej powściągliwości, ochrony ludności cywilnej i poszanowania prawa międzynarodowego.
Jedna osoba zginęła w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, po upadku przechwyconej irańskiej rakiety - podała państwowa agencja prasowa ZEA. Świadkowie cytowani przez agencję Reutera słyszeli głośne wybuchy w mieście.