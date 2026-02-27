ISKK: 66,3 proc. par mieszka wspólnie przed ślubem

Niemal wszystkie związki narzeczeńskie trwają powyżej roku (96,9 proc.), a prawie połowa powyżej pięciu lat (48,1 proc.).

81,3 proc. narzeczonych liczy na to, że ślub kościelny pomoże im spełnić się jako żona lub mąż, a 76,1 proc., że jako matka lub ojciec - wynika z badania Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce. Wspólnie przed ślubem mieszka 66,3 proc. par.

W piątek podczas konferencji prasowej w Warszawie przedstawiono badanie Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC dotyczące motywacji narzeczonych decydujących się na sakrament małżeństwa. Wyróżniono motywy psychologiczne, społeczno-bytowe, antropologiczne, kulturowe, moralne i religijne.

Z badania wynika, że 76,9 proc. ankietowanych, decydując się na ślub kościelny, oczekiwało "poczucia bezpieczeństwa w małżeństwie", a 74,4 proc. - "stabilizacji życiowej". 49,8 proc. z nich "dostrzega w małżeństwie sakramentalnym sens swojego życia", a 49,6 proc. podjęło decyzję o zawarciu małżeństwa w Kościele ze względu na partnera.

Zdaniem 65,1 proc. respondentów "małżeństwo może sprawić, że będą szczęśliwi", a dla 38 proc. to "możliwość uniknięcia samotności".

Wśród motywów antropologicznych i kulturowych dominowały odpowiedzi dotyczące potrzeb i oczekiwań względem ról pełnionych w rodzinie.

"81,3 proc. oczekuje, że w małżeństwie spełni się jako żona lub mąż, a 76,1 proc., że jako matka lub ojciec" - podał ISKK.

Z badania wynika, że 63,7 proc. chce małżeństwa, aby mieć dzieci.

Znaczenie obrzędu ślubu w świątyni wskazało 44,6 proc. uczestników badania, a 36,2 proc. oświadczyło, że kieruje się zwyczajem, zgodnie z którym narzeczeni zawierają ślub kościelny. Z kolei rodzinne tradycje uwzględnia w swoich decyzjach w tej kwestii 31,8 proc. respondentów.

Dla 92,1 proc. ankietowanych najważniejszym czynnikiem determinującym narzeczeństwo była "chęć życia w wierności małżeńskiej", a 87,9 proc. osób wybrało "pragnienie zawarcia nierozerwalnego małżeństwa".

"Świadczy to o większej roli pobudek moralnych niż religijnych w decyzji o małżeństwie w Kościele" - ocenił ISKK.

"Przyjęcie łaski płynącej z sakramentu małżeństwa" ważne było dla 70,8 proc. badanych. "Dążenie do świętości w małżeństwie" - wybrało 50,3 proc. ankietowanych, a "wierność nauczaniu Kościoła" - 47,5 proc. respondentów.

76,1 proc. ankietowanych przez ISKK przed ślubem nie miało dziecka, 10,4 proc. zaś miało już jedno, a 3,1 proc. - dwoje dzieci.

50,1 proc. badanych deklarowało chęć posiadania dwojga dzieci, a co czwarty respondent chciał mieć troje potomstwa (25,5 proc.). Jedynie 2,2 proc. uczestników ankiet nie planowało mieć dzieci.

Niemal wszystkie związki narzeczeńskie trwają powyżej roku (96,9 proc.), a prawie połowa powyżej pięciu lat (48,1 proc.).

Wspólnie przed ślubem mieszka 66,3 proc. par.

Badanie ISKK przeprowadził we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Duszpasterstwa Rodzin od 23 kwietnia 2024 r. do 31 lipca 2025 r. wśród narzeczonych, którzy kończyli katechezy przygotowujące do sakramentu małżeństwa. W badaniu wzięło udział 4047 osób z 41 diecezji. Link do badania online z formularzem dotyczącym m.in. motywacji, relacji narzeczeńskiej oraz planów rodzinnych przekazywano za pomocą duszpasterstw diecezjalnych, ośrodków i osób prowadzących katechezy.