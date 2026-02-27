Lekarze bez Granic: nie opuścimy Strefy Gazy mimo nakazu władz Izraela

"Setki tysięcy pacjentów potrzebują opieki medycznej i psychiatrycznej".
"Lekarze bez Granic starają się utrzymać pomoc dla pacjentów w coraz bardziej ograniczonych warunkach" - powiedział sekretarz generalny organizacji Christopher Lockyear. "Setki tysięcy pacjentów potrzebują opieki medycznej i psychiatrycznej, a dziesiątki tysięcy wymagają długotrwałej opieki medycznej, chirurgicznej i psychologicznej" - dodał.
Na początku lutego rząd Izraela poinformował, że zakończy działalność Lekarzy bez Granic w Strefie Gazy. Według władz organizacja odmówiła przekazania listy palestyńskich pracowników. Izrael twierdzi, że dwóch z nich brało udział w ataku z 7 października, ale MSF temu zaprzecza.
Zdaniem Lekarzy bez Granic mimo planu pokojowego zainicjowanego przez Stany Zjednoczone władze Izraela nadal znacząco ograniczają mieszkańcom Strefy Gazy dostęp do wody, schronienia i opieki medycznej lub ich odmawiają.
Organizacja podała, że od początku stycznia izraelskie władze uniemożliwiają jej sprowadzanie międzynarodowego personelu oraz dodatkowych dostaw na terytoria palestyńskie.
"Warunki życia są utrzymywane na upokarzającym poziomie, a przemoc nadal codziennie zabija i rani Palestyńczyków" - ocenia MSF.
Zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym władze izraelskie jako siły okupacyjne są zobowiązane do zapewnienia pomocy humanitarnej Palestyńczykom.
Od czasu wejścia w życie zawieszenia broni 10 października między Izraelem a Hamasem w wyniku izraelskich działań zginęło co najmniej 618 Palestyńczyków w Strefie Gazy, a ponad 1,6 tys. zostało rannych - podały w czwartek lokalne służby medyczne.
Lekarze bez Granic działają na okupowanych terytoriach palestyńskich - Zachodnim Brzegu i Strefie Gazy - od 1988 roku, zapewniając opiekę medyczną, a w ostatnim czasie także wsparcie w zakresie dostępu do wody i usług sanitarnych.
W 2025 roku zespoły MSF odpowiadały za leczenie pacjentów na co piątym łóżku szpitalnym w Strefie Gazy, asystowały przy co trzecim porodzie, przeprowadziły blisko milion konsultacji ambulatoryjnych oraz rozprowadziły ponad 700 mln litrów wody - podała organizacja.
W odpowiedzi na rosnące potrzeby MSF planowała w 2026 roku rozszerzyć swoje programy pomocowe, przeznaczając na ten cel 130 mln euro.
Szacuje się, że blisko 70 proc. Strefy Gazy znajduje się obecnie pod faktycznym nadzorem izraelskim. To więcej niż obszar poza tzw. żółtą linią - obejmujący ponad 50 proc. terytorium Gazy - który zgodnie z porozumieniem o zawieszeniu broni z października 2025 roku pozostaje formalnie pod izraelską kontrolą.
Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki militarne na Iran. Watykański portal Vatican News apeluje, aby pamiętać o chrześcijanach w tym kraju.
Prezydent USA Donald Trump powiedział w rozmowie z "Washington Post", że jego celem w ataku na Iran jest "wolność dla ludzi". Była to jego pierwsza wypowiedź od ogłoszenia operacji.
Odgłosy nowych eksplozji rozległy się w stolicach Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
A na drogach w Teheranie pojawiły się potężne korki.
Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych potępiło w sobotę "zaplanowane i nieuzasadnione" ataki USA i Izraela na Iran, żądając natychmiastowego zaprzestania nalotów i powrotu do dyplomatycznego rozwiązania sytuacji.
Rezydencja najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneia, jest "całkowicie zniszczona" po amerykańsko-izraelskich uderzeniach na Teheran - podała w sobotę izraelska telewizja Kanał 12, powołując się na anonimowe źródła w Izraelu.
Ojciec Święty mianował abp. Wojciecha Załuskiego nuncjuszem apostolskim na Malcie. Ostatnio abp Załuski pełnił funkcję nuncjusza apostolskiego w Malezji i we Wschodnim Timorze oraz delegata apostolskiego w Brunei Darussalam.
Człowiek jest stworzony do żywej relacji z Bogiem. Jeśli tej relacji nie ma, życie dezorganizuje się od wewnątrz. W sposób szczególny dotyczy to kapłanów i seminarzystów – powiedział Papież na audiencji do alumnów trzech hiszpańskich seminariów. Podkreślił, że codzienne zaprawianie się w praktykowaniu Bożej obecności jest w przygotowaniu do kapłaństwa najważniejsze. „Chociaż środki ludzkie, psychologia i narzędzia formacyjne są cenne i potrzebne, nie mogą one zastąpić tej relacji”.
Kilku wysokich rangą dowódców Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) oraz polityków zginęło w sobotnich atakach Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran - poinformowała w sobotę agencja Reutera, powołując się na źródło zbliżone do władz w Teheranie.
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef Rady Europejskiej Antonio Costa oświadczyli w sobotę, że rozwój sytuacji w Iranie jest "niezwykle niepokojący". Wezwali wszystkie strony do maksymalnej powściągliwości, ochrony ludności cywilnej i poszanowania prawa międzynarodowego.
Jedna osoba zginęła w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, po upadku przechwyconej irańskiej rakiety - podała państwowa agencja prasowa ZEA. Świadkowie cytowani przez agencję Reutera słyszeli głośne wybuchy w mieście.