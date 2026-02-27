Lekarze bez Granic: nie opuścimy Strefy Gazy mimo nakazu władz Izraela

"Lekarze bez Granic starają się utrzymać pomoc dla pacjentów w coraz bardziej ograniczonych warunkach" - powiedział sekretarz generalny organizacji Christopher Lockyear. "Setki tysięcy pacjentów potrzebują opieki medycznej i psychiatrycznej, a dziesiątki tysięcy wymagają długotrwałej opieki medycznej, chirurgicznej i psychologicznej" - dodał.

Na początku lutego rząd Izraela poinformował, że zakończy działalność Lekarzy bez Granic w Strefie Gazy. Według władz organizacja odmówiła przekazania listy palestyńskich pracowników. Izrael twierdzi, że dwóch z nich brało udział w ataku z 7 października, ale MSF temu zaprzecza.

Zdaniem Lekarzy bez Granic mimo planu pokojowego zainicjowanego przez Stany Zjednoczone władze Izraela nadal znacząco ograniczają mieszkańcom Strefy Gazy dostęp do wody, schronienia i opieki medycznej lub ich odmawiają.

Organizacja podała, że od początku stycznia izraelskie władze uniemożliwiają jej sprowadzanie międzynarodowego personelu oraz dodatkowych dostaw na terytoria palestyńskie.

"Warunki życia są utrzymywane na upokarzającym poziomie, a przemoc nadal codziennie zabija i rani Palestyńczyków" - ocenia MSF.

Zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym władze izraelskie jako siły okupacyjne są zobowiązane do zapewnienia pomocy humanitarnej Palestyńczykom.

Od czasu wejścia w życie zawieszenia broni 10 października między Izraelem a Hamasem w wyniku izraelskich działań zginęło co najmniej 618 Palestyńczyków w Strefie Gazy, a ponad 1,6 tys. zostało rannych - podały w czwartek lokalne służby medyczne.

Lekarze bez Granic działają na okupowanych terytoriach palestyńskich - Zachodnim Brzegu i Strefie Gazy - od 1988 roku, zapewniając opiekę medyczną, a w ostatnim czasie także wsparcie w zakresie dostępu do wody i usług sanitarnych.

W 2025 roku zespoły MSF odpowiadały za leczenie pacjentów na co piątym łóżku szpitalnym w Strefie Gazy, asystowały przy co trzecim porodzie, przeprowadziły blisko milion konsultacji ambulatoryjnych oraz rozprowadziły ponad 700 mln litrów wody - podała organizacja.

W odpowiedzi na rosnące potrzeby MSF planowała w 2026 roku rozszerzyć swoje programy pomocowe, przeznaczając na ten cel 130 mln euro.

Szacuje się, że blisko 70 proc. Strefy Gazy znajduje się obecnie pod faktycznym nadzorem izraelskim. To więcej niż obszar poza tzw. żółtą linią - obejmujący ponad 50 proc. terytorium Gazy - który zgodnie z porozumieniem o zawieszeniu broni z października 2025 roku pozostaje formalnie pod izraelską kontrolą.