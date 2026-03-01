Iran ostrzeliwuje kraje ościenne

Bilans ofiar irańskiego ataku rakietowego na miasto Bet Szemesz w środkowym Izraelu wzrósł z sześciu do ośmiu osób zabitych, a 28 osób jest rannych - poinformowały izraelskie służby ratunkowe, cytowane przez agencję AFP. Bet Szemesz jest położone kilkanaście kilometrów od Jerozolimy.

Wcześniej informowano o 23 osobach rannych. Dwie osoby ranne są w stanie ciężkim.

Jak przekazała AFP irańska rakieta uderzyła bezpośrednio w budynek, który się zawalił.

Wojsko podało, że wysłało na miejsce ataku służby ratunkowe, lekarzy i śmigłowiec, który ma pomóc ewakuować rannych.

Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały w sobotę Iran, zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneia i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie przystąpił do ataków na bazy amerykańskie w regionie.

***

Cztery osoby zginęły, a 90 odniosło obrażenia w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) i Kuwejcie w atakach odwetowych Iranu po nalotach sił USA i Izraela - podały w niedzielę władze tych krajów.

W ZEA zginęły trzy osoby: obywatele Pakistanu, Nepalu i Bangladeszu, zaś obrażenia odniosło 58 osób - poinformowało ministerstwo obrony tego kraju na X.

Resort podkreślił, że od początku irańskich ataków odwetowych ZEA wykryły 165 rakiet balistycznych, z czego zniszczono 152, oraz dwie rakiety manewrujące.

"Wykryto też 541 dronów irańskich, z których 506 przechwycono i zniszczono" - dodało ministerstwo.

Ministerstwo zdrowia Kuwejtu podało natomiast, że na terytorium tego kraju zginęła jedna osoba, a 32 zostały ranne.

***

Ambasada USA w Bahrajnie zaapelowała w niedzielę do Amerykanów o unikanie hoteli w Manamie po irańskim ataku na luksusowy hotel Crowne Plaza Manama. Amerykańska ambasada w Jordanii wezwała swoich pracowników do unikania terenu placówki.

"Ambasada USA w Bahrajnie śledzi potwierdzone doniesienia, że hotel Crowne Plaza w Manamie został zaatakowany w niedzielę, w wyniku czego doszło do obrażeń. Ostrzegamy obywateli USA w Bahrajnie, że hotele mogą stać się celem dalszych ataków, i zachęcamy ich do unikania hoteli w Manamie" - napisała ambasada w komunikacie opublikowanym na portalu X.

Wcześniej w niedzielę korespondent AFP poinformował, że hotel został uszkodzony; wcześniej słychać był eksplozję.

Ministerstwo spraw wewnętrznych Bahrajnu podało tego dnia, że irańskie ataki objęły też międzynarodowe lotnisko w tym państwie, powodując szkody materialne, bez ofiar śmiertelnych.

Ambasada USA w stolicy Jordanii, Ammanie, wezwała w niedzielę swoich pracowników do unikania terenu placówki, argumentując to ryzykiem ataku. Dzień wcześniej jordańska armia przechwyciła kilka pocisków wystrzelonych przez Iran w odpowiedzi na ataki USA i Izraela.

Również brytyjskie MSZ wezwało w niedzielę swoich obywateli w Bahrajnie, Kuwejcie, Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, by "pozostali w bezpiecznym miejscu" w związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ministerstwo na X odradziło "wszelkie podróże do Bahrajnu, Kuwejtu, Kataru i ZEA, z wyjątkiem absolutnie koniecznych".

Rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór napisał na X, że nie ma informacji, by wśród poszkodowanych w regionie Bliskiego Wschodu byli polscy obywatele. Wezwał do unikania podróży na Bliski Wschód do czasu ustabilizowania się sytuacji w tym regionie. "Osobom, które przebywają w regionie, rekomendujemy - w miarę możliwości i przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa - rozważenie opuszczenia go drogą inną niż lotnicza" - napisał.

W odpowiedzi na ataki USA i Izraela Iran rozpoczął w sobotę naloty na cele w Zatoce Perskiej, od Zjednoczonych Emiratów Arabskich po Bahrajn, uszkadzając budynki, zakłócając funkcjonowanie lotnisk i dostawy ropy naftowej. Przeprowadził też uderzenia na cele w Izraelu. Kraje regionu w sobotę zamknęły swoje przestrzenie powietrzne, a linie lotniczy odwołały loty z i do regionu.