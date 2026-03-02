Medyczna klauzula sumienia AD 2026 (zapowiedź konferencji naukowej)  

Obecny kształt medycznej klauzuli sumienia oraz problemy związane z jej stosowaniem będą tematem konferencji naukowej, która odbędzie się 19 marca 2026 r. w Collegium Iuridium KUL w Lublinie.

Okazją do jej zorganizowania jest dziesięciolecie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie klauzuli sumienia. – W okresie, który upłynął od czasu wydania powołanego wyżej orzeczenia wprowadzono szereg zmian w przepisach prawa dotyczących wykonywania zawodów medycznych oraz korzystania przez pacjentów ze świadczeń w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Wydane zostały kolejne wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sądów polskich. Ogłoszono też nowe, oficjalne stanowiska władz publicznych w sprawie wykonywania przepisów odnoszących się do korzystania z prawa do sprzeciwu sumienia przez lekarzy. Tym samym pojawiły się nowe wyzwania, dylematy moralne i nowe ograniczenia prawa do postępowania zgodnie z sumieniem. Te okoliczności uzasadniają podjęcie ponownej refleksji interdyscyplinarnej, ukierunkowanej zarówno na godność i prawa pacjenta, jak i na godność i prawa osób wykonujących zawody medyczne – pisze w zaproszeniu współprzewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji prof. dr hab. Jakub Pawlikowski z Zakładu Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Udział w konferencji zapowiedzieli lekarze i prawnicy, a także przedstawiciele innych nauk. Dokładny program konferencji pt. "Sprzeciw sumienia w ochronie zdrowia. 10 lat od wyroku TK w sprawie medycznej klauzuli sumienia" znajdziesz TUTAJ, zaś zaproszenie ze szczegółami organizacyjnymi dla chętnych do udziału – TUTAJ.