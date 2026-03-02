Medyczna klauzula sumienia AD 2026 (zapowiedź konferencji naukowej)  

Obecny kształt medycznej klauzuli sumienia oraz problemy związane z jej stosowaniem będą tematem konferencji naukowej, która odbędzie się 19 marca 2026 r. w Collegium Iuridium KUL w Lublinie.
Okazją do jej zorganizowania jest dziesięciolecie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie klauzuli sumienia. – W okresie, który upłynął od czasu wydania powołanego wyżej orzeczenia wprowadzono szereg zmian w przepisach prawa dotyczących wykonywania zawodów medycznych oraz korzystania przez pacjentów ze świadczeń w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Wydane zostały kolejne wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sądów polskich. Ogłoszono też nowe, oficjalne stanowiska władz publicznych w sprawie wykonywania przepisów odnoszących się do korzystania z prawa do sprzeciwu sumienia przez lekarzy. Tym samym pojawiły się nowe wyzwania, dylematy moralne i nowe ograniczenia prawa do postępowania zgodnie z sumieniem. Te okoliczności uzasadniają podjęcie ponownej refleksji interdyscyplinarnej, ukierunkowanej zarówno na godność i prawa pacjenta, jak i na godność i prawa osób wykonujących zawody medyczne – pisze w zaproszeniu współprzewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji prof. dr hab. Jakub Pawlikowski z Zakładu Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Udział w konferencji zapowiedzieli lekarze i prawnicy, a także przedstawiciele innych nauk. Dokładny program konferencji pt. "Sprzeciw sumienia w ochronie zdrowia. 10 lat od wyroku TK w sprawie medycznej klauzuli sumienia" znajdziesz TUTAJ, zaś zaproszenie ze szczegółami organizacyjnymi dla chętnych do udziału – TUTAJ.
Będziemy kontynuować operację w Iranie, bez względu na to, czego będzie to wymagało - oświadczył w poniedziałek w Białym Domu prezydent USA Donald Trump. Dodał, że przewiduje, iż operacja będzie trwała od czterech do pięciu tygodni, ale USA mają możliwości, by prowadzić działania dłużej.
Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że w obliczu konfliktu w regionie Bliskiego Wschodu Polska nie może zostawić Polaków samych w rejonie Zatoki Perskiej. Ja podejmuję wysiłki w tym kierunku i tego żądam od rządu - powiedział. Dodał, że w tej sytuacji efektywnością powinno wykazać się MSZ.
To nie jest wojna obliczona na zmianę reżimu, ale reżim z pewnością się zmienił - powiedział w poniedziałek szef Pentagonu Pete Hegseth na konferencji prasowej, odnosząc się do konfliktu z Iranem. Podkreślił, że celem wojny jest zniszczenie "konwencjonalnej tarczy dla ambicji nuklearnych" Teheranu.
Nie ma bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw energii dla Unii Europejskiej - oświadczyła w poniedziałek rzeczniczka Komisji Europejskiej Ana Kaisa Itkonen. Według niej w środę odbędą się posiedzenia grup koordynacyjnych ds. ropy naftowej i gazu.
Teologia nie jest jedynie zdobywaniem wiedzy ani wypełnianiem obowiązków naukowych, lecz odważnym „wypłynięciem na otwarte morze” we wspólnocie Kościoła – podkreślił Papież podczas audiencji dla przedstawicieli ośrodków teologicznych z południa Włoch. Jak zaznaczył, refleksja teologiczna ma być integralną częścią misji Kościoła i służyć głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie.
Na początku Wielkiego Postu we francuskich diecezjach rozpoczyna się ostatni etap katechumenatu. Wszystko wskazuje na to, że w Wigilię Paschalną chrzest przyjmie rekordowa liczba ponad 20 tysięcy dorosłych i młodych ludzi. To wyraźny znak duchowego ożywienia, które – jak podkreślają biskupi – może w najbliższych latach przemienić oblicze tamtejszych wspólnot.