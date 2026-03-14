Norwegia: Rap i black metal zamiast noblistów w kanonie szkolnym  

Rap imigranckich artystów, black metal i klasyczna muzyka Edwarda Griega znalazły się wśród treści edukacyjnych dla szkół zaproponowanych w tym tygodniu przez norweskie ministerstwo edukacji. Na listach zabrakło klasyków literatury - Henryka Ibsena oraz noblistów Knuta Hamsuna i Jona Fosse.
Resort edukacji przedstawił zestaw tzw. rekomendowanych treści, które nauczyciele będą mogli wykorzystywać w nauczaniu m.in. języka norweskiego, muzyki i wiedzy o społeczeństwie.
Wśród propozycji znalazła się m.in. kompozycja Griega "W grocie Króla Gór", napisana do dramatu "Peer Gynt". Obok niej pojawiają się utwory tworzonego przez artystów o indyjskich i egipskich korzeniach duetu Karpe oraz raperki o somalijskim pochodzeniu Musti. Listę uzupełniają nagrania blackmetalowego zespołu Dimmu Borgir.
Na listach znalazły się także piosenki norweskiego zespołu a-ha, przyśpiewka piłkarska "Alt for Norge", a także "Zombie" irlandzkiego zespołu The Cranberries, "Imagine" Johna Lennona i "Mamma Mia" zespołu ABBA.
W propozycji rekomendowanych dla szkół treści zabrakło miejsca dla najbardziej uznanych norweskich pisarzy. Twórczość dramaturga Ibsena młodzież będzie poznawać przez muzykę Griega do "Peer Gynta", a utworów noblistów Knuta Hamsuna i Jona Fossego w ogóle nie ujęto.
Minister oświaty Kari Nessa Nordtun w trakcie parlamentarnej debaty podkreśliła, że celem projektu jest stworzenie wspólnej bazy odniesień kulturowych dla uczniów, ale bez narzucania jednej obowiązkowej listy dzieł. Zestaw ma mieć charakter inspiracji dla nauczycieli, którzy mogą wybierać przykłady najlepiej pasujące do realizowanych tematów. Rekomendacje mają wejść w życie wraz z nowym rokiem szkolnym.
Papież mówiąc do twórców mediów sporo powiedział też ich odbiorcom.
Nie rozpakowałam walizki. Trzeci dzień leży otwarta na podłodze. Oczywiście, mogę się tłumaczyć, że zwykle nie jest tak – posprzątane, ogarnięte od ręki (choć i to nie do końca prawda pewnie). W każdym razie leży tam. W kącie, bo w kącie, ale jednak przeszkadza. Odwraca uwagę, uwiera.
Właściciel kosztowności nie został ustalony.
Decyzję odjęto z powodu zakończenia ramadanu.
W ramach projektu powstanie m.in. grupa interwencyjna, prowadzone będą również działania edukacyjne.
W 2025 roku gwałtownie wzrosło wykorzystanie sztucznej inteligencji do tworzenia fake newsów.
Trybunał Apelacyjny Państwa Watykańskiego uznał tzw. „nieważność częściową” w procesie kard. Angelo Becciu. Oznacza to, że wyrok pierwszej instancji pozostaje w mocy, ale kluczowe elementy postępowania będą musiały zostać ponownie przeprowadzone.
Jak podaje Vatican News, w wieku 93 lat zmarł patriarcha Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego Eliasz II, który kierował nim nieprzerwanie od 1977 roku.
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje przepisy wprowadzające zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Nowe regulacje mają obowiązywać od września 2026 roku.
Jak donosi Vatican News, maronicki patriarcha Libanu kard. Bechara Rai ostro skrytykował trwający konflikt między Hezbollahem a Izraelem, nazywając go bezsensownym i niszczycielskim oraz podkreślając dramat setek tysięcy wysiedlonych.
Podczas ceremonii rozdania Oskarów wybrzmiał odważny apel: bierzcie ślub i miejcie dzieci, to idzie w parze z karierą. Padł on z ust irlandzkiej aktorki Jessie Buckley, która została nagrodzona za pierwszoplanową rolą w filmie „Hamnet”.
W środę warszawski sąd okręgowy stwierdził prawną dopuszczalność wydania rosyjskiego archeologa Aleksandra Butiagina stronie ukraińskiej - powiedział obrońca Rosjanina mec. Adam Domański. Ukraińscy śledczy podejrzewają archeologa o częściowe zniszczenie obiektu dziedzictwa kulturowego na Krymie.
O. Dietrich von Stockhausen, wieloletni rektor ośrodka modlitewnego w Heroldsbach (1998–2014), został przyjęty w Watykanie przez papieża Leona XIV. Było to spotkanie dwóch „synów świętego Augustyna” - papież jest augustianinem, a ksiądz kanonikiem augustiańskim, ale uwaga skupiona była na Matce Bożej. O. von Stockhausen przedstawił papieżowi najnowsze badania dotyczące domniemanych objawień maryjnych w bawarskim Heroldsbach w latach 1949–1952 i poprosił go o ich ponowną ocenę.