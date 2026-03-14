Norwegia: Rap i black metal zamiast noblistów w kanonie szkolnym
WanderingTrad / CC-SA 4.0 Dimmu Borgir

Rap imigranckich artystów, black metal i klasyczna muzyka Edwarda Griega znalazły się wśród treści edukacyjnych dla szkół zaproponowanych w tym tygodniu przez norweskie ministerstwo edukacji. Na listach zabrakło klasyków literatury - Henryka Ibsena oraz noblistów Knuta Hamsuna i Jona Fosse.

Resort edukacji przedstawił zestaw tzw. rekomendowanych treści, które nauczyciele będą mogli wykorzystywać w nauczaniu m.in. języka norweskiego, muzyki i wiedzy o społeczeństwie.

Wśród propozycji znalazła się m.in. kompozycja Griega "W grocie Króla Gór", napisana do dramatu "Peer Gynt". Obok niej pojawiają się utwory tworzonego przez artystów o indyjskich i egipskich korzeniach duetu Karpe oraz raperki o somalijskim pochodzeniu Musti. Listę uzupełniają nagrania blackmetalowego zespołu Dimmu Borgir.

Na listach znalazły się także piosenki norweskiego zespołu a-ha, przyśpiewka piłkarska "Alt for Norge", a także "Zombie" irlandzkiego zespołu The Cranberries, "Imagine" Johna Lennona i "Mamma Mia" zespołu ABBA.

W propozycji rekomendowanych dla szkół treści zabrakło miejsca dla najbardziej uznanych norweskich pisarzy. Twórczość dramaturga Ibsena młodzież będzie poznawać przez muzykę Griega do "Peer Gynta", a utworów noblistów Knuta Hamsuna i Jona Fossego w ogóle nie ujęto.

Minister oświaty Kari Nessa Nordtun w trakcie parlamentarnej debaty podkreśliła, że celem projektu jest stworzenie wspólnej bazy odniesień kulturowych dla uczniów, ale bez narzucania jednej obowiązkowej listy dzieł. Zestaw ma mieć charakter inspiracji dla nauczycieli, którzy mogą wybierać przykłady najlepiej pasujące do realizowanych tematów. Rekomendacje mają wejść w życie wraz z nowym rokiem szkolnym.

Mistrz Jan Eckhart. Bez niego noblista nie zostałby katolikiem

GN 44/2023 DODANE 02.11.2023 AKTUALIZACJA 29.05.2025

Mistrz Jan Eckhart. Bez niego noblista nie zostałby katolikiem

O Mistrzu Eckharcie – wielkiej inspiracji laureata literackiego Nobla – mówi dominikanin o. Cyprian Klahs. »

więcej »

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 14.03.2026 14:48

TAGI| EDUKACJA, KULTURA, LITERATURA, NORWEGIA, PAP, SPOŁECZEŃSTWO

PRZECZYTAJ TAKŻE
Mistrz Jan Eckhart. Bez niego noblista nie zostałby katolikiem | Noblista prof. Victor Ambros niedługo będzie formalnie Polakiem | Znalezione na gruzowisku diamenty trafiły na licytację urzędu skarbowego | MEN: Szykujemy przepisy zakazujące od września używania telefonów komórkowych w podstawówkach | Światowy Kongres Apostolski o Miłosierdziu w czerwcu w Wilnie
Najnowsze

Oszlifowany, nieoszlifowany...

Znalezione na gruzowisku diamenty trafiły na licytację urzędu skarbowego

Właściciel kosztowności nie został ustalony.

Ceny gazu też w górę

Bundeswehra nie powinna sprzątać po Trumpie

"Spiegel" o apelu USA o wsparcie wojskowe w Iranie.

Czy potem wojna wróci?

Pakistan i Afganistan zapowiedziały tymczasowe wstrzymanie działań wojennych

Decyzję odjęto z powodu zakończenia ramadanu.

Niedźwiedź

Ponad 16 mln zł na ochronę niedźwiedzi i bezpieczeństwo mieszkańców

W ramach projektu powstanie m.in. grupa interwencyjna, prowadzone będą również działania edukacyjne.

Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja od fake newsów

W 2025 roku gwałtownie wzrosło wykorzystanie sztucznej inteligencji do tworzenia fake newsów.

Watykan: apelacja w sprawie kard. Becciu – część procesu do powtórzenia

Watykan: apelacja w sprawie kard. Becciu – część procesu do powtórzenia

Trybunał Apelacyjny Państwa Watykańskiego uznał tzw. „nieważność częściową” w procesie kard. Angelo Becciu. Oznacza to, że wyrok pierwszej instancji pozostaje w mocy, ale kluczowe elementy postępowania będą musiały zostać ponownie przeprowadzone.

Gruzja: zmarł patriarcha Eliasz II

Gruzja: zmarł patriarcha Eliasz II

Jak podaje Vatican News, w wieku 93 lat zmarł patriarcha Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego Eliasz II, który kierował nim nieprzerwanie od 1977 roku.

MEN chce zakazu telefonów w podstawówkach. Projekt ustawy wkrótce w rządzie

MEN chce zakazu telefonów w podstawówkach. Projekt ustawy wkrótce w rządzie

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje przepisy wprowadzające zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Nowe regulacje mają obowiązywać od września 2026 roku.

Liban: Patriarcha Rai o „wojnie narzuconej” społeczeństwu

Liban: Patriarcha Rai o „wojnie narzuconej” społeczeństwu

Jak donosi Vatican News, maronicki patriarcha Libanu kard. Bechara Rai ostro skrytykował trwający konflikt między Hezbollahem a Izraelem, nazywając go bezsensownym i niszczycielskim oraz podkreślając dramat setek tysięcy wysiedlonych.

Hollywoodzka gwiazda chwali małżeństwo i dedykuje Oskara „sercu matki w chaosie”

Hollywoodzka gwiazda chwali małżeństwo i dedykuje Oskara „sercu matki w chaosie”

Podczas ceremonii rozdania Oskarów wybrzmiał odważny apel: bierzcie ślub i miejcie dzieci, to idzie w parze z karierą. Padł on z ust irlandzkiej aktorki Jessie Buckley, która została nagrodzona za pierwszoplanową rolą w filmie „Hamnet”.

Polski sąd zgodził się na ekstradycję rosyjskiego archeologa na Ukrainę

Polski sąd zgodził się na ekstradycję rosyjskiego archeologa na Ukrainę

W środę warszawski sąd okręgowy stwierdził prawną dopuszczalność wydania rosyjskiego archeologa Aleksandra Butiagina stronie ukraińskiej - powiedział obrońca Rosjanina mec. Adam Domański. Ukraińscy śledczy podejrzewają archeologa o częściowe zniszczenie obiektu dziedzictwa kulturowego na Krymie.

Czy papież Leon XIV zajmie się „objawieniami w Heroldsbach”?

Czy papież Leon XIV zajmie się „objawieniami w Heroldsbach”?

O. Dietrich von Stockhausen, wieloletni rektor ośrodka modlitewnego w Heroldsbach (1998–2014), został przyjęty w Watykanie przez papieża Leona XIV. Było to spotkanie dwóch „synów świętego Augustyna” - papież jest augustianinem, a ksiądz kanonikiem augustiańskim, ale uwaga skupiona była na Matce Bożej. O. von Stockhausen przedstawił papieżowi najnowsze badania dotyczące domniemanych objawień maryjnych w bawarskim Heroldsbach w latach 1949–1952 i poprosił go o ich ponowną ocenę.

