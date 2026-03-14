Norwegia: Rap i black metal zamiast noblistów w kanonie szkolnym  

Rap imigranckich artystów, black metal i klasyczna muzyka Edwarda Griega znalazły się wśród treści edukacyjnych dla szkół zaproponowanych w tym tygodniu przez norweskie ministerstwo edukacji. Na listach zabrakło klasyków literatury - Henryka Ibsena oraz noblistów Knuta Hamsuna i Jona Fosse.

Resort edukacji przedstawił zestaw tzw. rekomendowanych treści, które nauczyciele będą mogli wykorzystywać w nauczaniu m.in. języka norweskiego, muzyki i wiedzy o społeczeństwie.

Wśród propozycji znalazła się m.in. kompozycja Griega "W grocie Króla Gór", napisana do dramatu "Peer Gynt". Obok niej pojawiają się utwory tworzonego przez artystów o indyjskich i egipskich korzeniach duetu Karpe oraz raperki o somalijskim pochodzeniu Musti. Listę uzupełniają nagrania blackmetalowego zespołu Dimmu Borgir.

Na listach znalazły się także piosenki norweskiego zespołu a-ha, przyśpiewka piłkarska "Alt for Norge", a także "Zombie" irlandzkiego zespołu The Cranberries, "Imagine" Johna Lennona i "Mamma Mia" zespołu ABBA.

W propozycji rekomendowanych dla szkół treści zabrakło miejsca dla najbardziej uznanych norweskich pisarzy. Twórczość dramaturga Ibsena młodzież będzie poznawać przez muzykę Griega do "Peer Gynta", a utworów noblistów Knuta Hamsuna i Jona Fossego w ogóle nie ujęto.

Minister oświaty Kari Nessa Nordtun w trakcie parlamentarnej debaty podkreśliła, że celem projektu jest stworzenie wspólnej bazy odniesień kulturowych dla uczniów, ale bez narzucania jednej obowiązkowej listy dzieł. Zestaw ma mieć charakter inspiracji dla nauczycieli, którzy mogą wybierać przykłady najlepiej pasujące do realizowanych tematów. Rekomendacje mają wejść w życie wraz z nowym rokiem szkolnym.