Światowy Kongres Apostolski o Miłosierdziu w czerwcu w Wilnie

Pod hasłem "Razem zbudujmy Miasto Miłosierdzia!" odbędzie się w dniach 7-12 czerwca w Wilnie VI Światowy Kongres Apostolski o Miłosierdziu. Na wydarzenie można zarejestrować się do 1 kwietnia.

W tym roku VI Światowy Kongres Apostolski o Miłosierdziu odbędzie się między uroczystościami Bożego Ciała i Najświętszego Serca Pana Jezusa, co organizatorzy wiążą z encykliką papieża Franciszka z 2024 r. o Sercu Jezusa, Dilexit Nos. Jak podkreślają, "będzie to czasem modlitwy o miłosierdzie dla świata, który otępiał z powodu cierpienia i pogrążył się w tragedii wojny".

W programie będą prelekcje, świadectwa, msze święte, nabożeństwa pojednania oraz warsztaty dotyczące działalności charytatywnej.

Wśród zaproszonych gości są m.in. kard. Grzegorz Ryś, metropolita krakowski, anglikański duchowny i twórca prowadzonego w ponad 100 krajach na świecie Kursu Alfa - Nicky Gumbel; prowadzący podcast "Pints ??With Aquinas" Matt Fradd, który czerpiąc z św. Tomasza z Akwinu podejmuje problemy współczesności; prowincjał Zgromadzenia Księży Marianów w Stanach Zjednoczonych, ks. Chris Alar - autor "After Suicide: There's Hope for Them and for You" oraz teolog Donna Orsuto od ponad trzydziestu lat wykładająca na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie a obecnie kierownik Katedry Teologii Moralnej i Teologii Duchowości na tej uczelni czy Kevin Hyland, lider walki z handlem ludźmi.

Ostatniego dnia, msza św. z udziałem przedstawicieli wszystkich wyznań zostanie odprawiona w intencji pokoju i braterstwa.

Organizatorzy spodziewają się sześciu tysięcy pielgrzymów. Udział w wydarzeniach będzie możliwy po wcześniejszej rejestracji. Pojedyncze osoby oraz grupy mogą zgłaszać się do 1 kwietnia b.r. (wacomvilnius.org/registration/participants/).

"Miarą sukcesu nie będą liczby, ale to, co uczestnicy przyniosą swoim lokalnym kościołom" - ocenił metropolita wieleński abp Gintaras Gruas. Powiedział, że od czasu uzyskania przez Litwę niepodległości przebaczenie było kluczowe dla odbudowy - "nie jako zapomnienie", ale jako odmowa pozwolenia, aby uraza zdefiniowała przyszłość - powiedział hierarcha. Przypomniał, że po kanonizacji siostry Faustyny, papież Jan Paweł II powierzył Wilnu i innym miastom z nią związanym ponowne głoszenie Bożego miłosierdzia.

Kongres odbędzie się w języku angielskim, litewskim, polskim i włoskim. Część konferencyjna zaplanowana jest w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym na język litewski, polski i włoski. Natomiast msze św. będą odprawiane w różnych językach, z tłumaczeniem homilii.

Światowy Kongres Apostolski Miłosierdzia odbywa się co trzy lata w innym kraju. Pierwszy miał miejsce w 2008 r. w Rzymie. Kolejny - w 2011 r. odbył się w Krakowie; następny w 2014 r. w Bogocie (Kolumbia), w 2017 r. - Manili (Filipiny), w 2023 r. w Apii (Samoa).

W Wilnie św. Faustyna, z pomocą błogosławionego ks. Michała Sopoćki, rozpoczęła swoją misję miłosierdzia.

Z kultem Miłosierdzia Bożego związany jest znany dziś na całym świecie obraz Jezusa Miłosiernego. Siostra Faustyna napisała w "Dzienniczku", że Chrystus poprosił ją o wykonanie Jego wizerunku w białej szacie z otwartym sercem, z którego wychodzą dwa promienie z podpisem "Jezu, ufam Tobie". Pierwszy obraz został namalowany w Wilnie w 1934 r. w pracowni Eugeniusza Kazimirowskiego. Wystawiono go w 1935 r. w Ostrej Bramie.

Natomiast najbardziej rozpoznawalnym na świecie wizerunkiem Jezusa Miłosiernego jest obraz pędzla Adolfa Hyły z kaplicy klasztornej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Powstał on pod okiem jezuity o. Józefa Andrasza, kierownika duchowego s. Faustyny. Poświęcił on go 16 kwietnia 1944 r

Święto Miłosierdzia Bożego do kalendarza liturgicznego dla archidiecezji krakowskiej wpisał w roku 1985 kard. Franciszek Macharski. Następnie niektórzy polscy biskupi uczynili to w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski papież Jan Paweł II w 1995 r. wprowadził święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji siostry Faustyny Kowalskiej 30 kwietnia 2000 r. papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.