ONZ: 36 tys. Palestyńczyków z Zachodniego Brzegu przymusowo przesiedlonych
ONZ: 36 tys. Palestyńczyków z Zachodniego Brzegu przymusowo przesiedlonych

W Betlejem  
HENRYK PRZONDZIONO /Foto Gość W Betlejem

To dane z ostatniego roku.

 Ponad 36 tys. Palestyńczyków z Zachodniego Brzegu zostało przymusowo przesiedlonych w ciągu roku z powodu rozbudowy izraelskich osiedli i związanej z nią przemocy - poinformowało we wtorek Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR).

Raport agencji ONZ obejmuje okres 12 miesięcy, do 31 października 2025 r. Podkreślono w nim, że Izrael przyspieszył aneksję dużych obszarów Zachodniego Brzegu, w tym Wschodniej Jerozolimy. Podstawą wniosków zawartych w dokumencie są monitoring oraz informacje gromadzone przez regionalne biuro ONZ, źródła rządowe i organizacje pozarządowe.

W raporcie zaalarmowano również, że przemoc ze strony izraelskich osadników wobec Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu gwałtownie wzrosła od początku wojny między Izraelem a Hamasem, czyli od października 2023 r.

Według OHCHR liczba ataków osadników wzrosła w analizowanym roku do 1732, podczas gdy w ciągu wcześniejszych 12 miesięcy odnotowano 1400 takich przypadków.

"Przemoc osadników trwała nadal w skoordynowany sposób i miała charakter strategiczny, a władze izraelskie często umożliwiały te ataki lub w nich uczestniczyły" - zaznaczono w raporcie.

Wyrażono też przekonanie, że skala i schemat przesiedleń sugerują skoordynowaną politykę masowych, przymusowych przesiedleń, co może rodzić obawy o "czystki etniczne".

Na Zachodnim Brzegu mieszka 2,6 mln Palestyńczyków oraz pół miliona żydowskich osadników. Izrael konsekwentnie kwestionuje pogląd, że jego osadnictwo jest nielegalne, powołując się na biblijne i historyczne powiązanie z tym regionem. 

PAP |

dodane 17.03.2026 21:29

TAGI| DYPLOMACJA, IZRAEL, KONFLIKT, ONZ, ORGANIZACJE, PALESTYŃCZYCY, PAP, STREFA GAZY I ZACHODNI BRZEG JORDANU

PRZECZYTAJ TAKŻE
USA: Żądamy udziału partnerów w akcji w cieśninie Ormuz | Zachodni Brzeg: W izraelskim ostrzale zginęło dwóch chłopców | FBI ostrzegło przed irańskimi dronami w Kalifornii | Iran uderza w Izrael i bazy USA; seria ataków w Zatoce Perskiej | Trump zapowiada silne uderzenie na Iran
Wielkopostne

Nie rozpakowałam walizki. Trzeci dzień leży otwarta na podłodze. Oczywiście, mogę się tłumaczyć, że zwykle nie jest tak – posprzątane, ogarnięte od ręki (choć i to nie do końca prawda pewnie). W każdym razie leży tam. W kącie, bo w kącie, ale jednak przeszkadza. Odwraca uwagę, uwiera.

Dziadek

Chyba go kojarzę. Jemy czasem obiady na tej samej stołówce. Przed chwilą płacił coś przede mną w pocztowym okienku.

Wyobraźnia miłosierdzia

Miłosierdzie, odmieniane przy okazji Wielkiego Postu przez wszystkie przypadki, jest siłą przemiany rzeczywistości i ma swoją konkretną formę w postaci jałmużny. 

Mogę zrobić co chcę...

USA: Trump: wkrótce zrobimy coś z Kubą

Rubio: władzę na wyspie muszą przejąć nowi ludzie

Dyrektor Narodowego Centrum Antyterrorystycznego złożył dymisję w proteście przeciwko wojnie z Iranem

Dyrektor Narodowego Centrum Antyterrorystycznego Joe Kent złożył we wtorek dymisję w proteście przeciwko wojnie USA i Izraela z Iranem. Polityk znany z antyinterwencjonistycznych poglądów oskarżył Biały Dom o uleganie izraelskiej presji.

Trump: NATO popełnia bardzo głupi błąd, odmawiając nam pomocy, musimy to zapamiętać

NATO popełnia bardzo głupi błąd, to była wielka próba - powiedział we wtorek prezydent USA Donald Trump, krytykując odmowę pomocy sojuszników w wojnie przeciwko Iranowi. Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone muszą to zapamiętać, bo jest to dość szokujące.

Euro

KAS wykryła nielegalny przewóz gotówki w Medyce, Korczowej i Przemyślu

Nielegalny czyli od 10 tys euro wzwyż bez poinformowania.

Protest przeciwko amerykańskiej polityce w Seulu

Ponad 3,2 tys. statków z 20 tys. marynarzy wciąż uwięzionych w Zatoce Perskiej

Iran postawił we wtorek cztery warunki otwarcia cieśniny Ormuz.

„Względna nieważność" wyroku ws. kard. Becciu

Wyrok w aferze korupcyjnej w Londynie zapadł 16 grudnia 2023 r.

USA/ Doradca Trumpa: tankowce zaczynają przepływać przez cieśninę Ormuz

17.03. Waszyngton (PAP) - Tankowce zaczynają przepływać przez cieśninę Ormuz, a irańskie próby zablokowania szlaku nie zaszkodziły amerykańskiej gospodarce - powiedział we wtorek doradca ekonomiczny Białego Domu Kevin Hassett. Doradca powiadomił też o imporcie nawozów z Wenezueli w celu wypełnienia niedoborów spowodowanych blokadą cieśniny.

Zdobywca Oscara Michael B. Jordan: Przede wszystkim chciałbym podziękować Bogu

Była to chwila wieczoru, na którą czekał cały świat filmowy: gdy otwarto kopertę z nagrodą dla „najlepszego aktora pierwszoplanowego”, w Dolby Theatre w Los Angeles rozległy się gromkie oklaski. Michael B. Jordan odebrał swoją pierwszą statuetkę Oscara – i to za dzieło, które jeszcze przed ceremonią pobiło wszelkie rekordy. „Przede wszystkim chciałbym podziękować Bogu” – powiedział aktor.

