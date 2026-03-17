To dane z ostatniego roku.

Ponad 36 tys. Palestyńczyków z Zachodniego Brzegu zostało przymusowo przesiedlonych w ciągu roku z powodu rozbudowy izraelskich osiedli i związanej z nią przemocy - poinformowało we wtorek Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR).

Raport agencji ONZ obejmuje okres 12 miesięcy, do 31 października 2025 r. Podkreślono w nim, że Izrael przyspieszył aneksję dużych obszarów Zachodniego Brzegu, w tym Wschodniej Jerozolimy. Podstawą wniosków zawartych w dokumencie są monitoring oraz informacje gromadzone przez regionalne biuro ONZ, źródła rządowe i organizacje pozarządowe.

W raporcie zaalarmowano również, że przemoc ze strony izraelskich osadników wobec Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu gwałtownie wzrosła od początku wojny między Izraelem a Hamasem, czyli od października 2023 r.

Według OHCHR liczba ataków osadników wzrosła w analizowanym roku do 1732, podczas gdy w ciągu wcześniejszych 12 miesięcy odnotowano 1400 takich przypadków.

"Przemoc osadników trwała nadal w skoordynowany sposób i miała charakter strategiczny, a władze izraelskie często umożliwiały te ataki lub w nich uczestniczyły" - zaznaczono w raporcie.

Wyrażono też przekonanie, że skala i schemat przesiedleń sugerują skoordynowaną politykę masowych, przymusowych przesiedleń, co może rodzić obawy o "czystki etniczne".

Na Zachodnim Brzegu mieszka 2,6 mln Palestyńczyków oraz pół miliona żydowskich osadników. Izrael konsekwentnie kwestionuje pogląd, że jego osadnictwo jest nielegalne, powołując się na biblijne i historyczne powiązanie z tym regionem.