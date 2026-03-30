Prawo i Sprawiedliwość składa projekt ustawy obniżającej VAT na żywność z 5 do 0 proc. i domaga się natychmiastowego posiedzenia Sejmu. Politycy przekonują, że zmiany mogą szybko obniżyć ceny w sklepach i zostawić miliardy złotych w kieszeniach Polaków.
Prawo i Sprawiedliwość zapowiada złożenie projektu ustawy obniżającej VAT na żywność z 5 proc. do 0 proc. oraz wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu – jak donosi PAP poinformował wiceprezes partii Przemysław Czarnek. Posiedzenie miałoby odbyć się już we wtorek, choć ostatnie obrady zakończyły się w miniony piątek, a kolejne planowane są dopiero w połowie kwietnia.
Polityk argumentował, że wysoka inflacja, w tym rosnące ceny paliw i energii, przekłada się na drożyznę w sklepach. Dlatego – jak zapowiedział – w poniedziałek PiS złoży projekt zakładający zerową stawkę VAT na żywność do końca 2026 roku. Według jego wyliczeń rozwiązanie to mogłoby pozostawić w kieszeniach Polaków ponad 3 mld zł.
Czarnek podkreślił, że partii zależy na szybkim procedowaniu przepisów. – Sejm powinien natychmiast podjąć decyzję, tak aby jeszcze przed świętami ceny żywności mogły spaść – zaznaczył, zapowiadając jednocześnie formalny wniosek o nadzwyczajne posiedzenie.
Jak przypomina PAP, propozycja PiS pojawia się w kontekście wdrażania rządowego pakietu „Ceny Paliwa Niżej”. Od niedzieli obowiązują przepisy wprowadzające m.in. mechanizm ustalania maksymalnych cen paliw na stacjach. Cena ta wyliczana jest według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową, akcyzę, opłatę paliwową, marżę oraz podatek VAT.
Jeszcze w poniedziałek ma zostać opublikowane pierwsze obwieszczenie ministra energii dotyczące maksymalnych cen paliw. Z wyliczeń resortu finansów wynika, że obniżka akcyzy będzie kosztować budżet ok. 700 mln zł miesięcznie, a obniżka VAT – ok. 900 mln zł.
Zerowa stawka VAT na podstawowe produkty spożywcze – takie jak owoce, warzywa, mięso, nabiał czy produkty zbożowe – obowiązywała w Polsce od lutego 2022 r. do końca marca 2024 r. Następnie przywrócono stawkę 5 proc., co Ministerstwo Finansów uzasadniało spadającą inflacją i wolniejszym wzrostem cen żywności.
Jak donosi PAP, już dzień po powrocie 5-procentowego VAT w 2024 r. przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak informował o złożeniu projektu przywracającego zerową stawkę.
