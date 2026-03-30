PiS chce pilnego posiedzenia Sejmu. VAT na żywność do zera jeszcze przed świętami?

Jakub Szymczuk/Foto Gość Zerowa stawka podatku VAT na podstawowe produkty spożywcze: owoce, warzywa, mięso, nabiał i produkty ze zbóż obowiązywała w Polsce od 1 lutego 2022 r. do końca marca 2024 r.

Prawo i Sprawiedliwość składa projekt ustawy obniżającej VAT na żywność z 5 do 0 proc. i domaga się natychmiastowego posiedzenia Sejmu. Politycy przekonują, że zmiany mogą szybko obniżyć ceny w sklepach i zostawić miliardy złotych w kieszeniach Polaków.

Prawo i Sprawiedliwość zapowiada złożenie projektu ustawy obniżającej VAT na żywność z 5 proc. do 0 proc. oraz wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu – jak donosi PAP poinformował wiceprezes partii Przemysław Czarnek. Posiedzenie miałoby odbyć się już we wtorek, choć ostatnie obrady zakończyły się w miniony piątek, a kolejne planowane są dopiero w połowie kwietnia.

Polityk argumentował, że wysoka inflacja, w tym rosnące ceny paliw i energii, przekłada się na drożyznę w sklepach. Dlatego – jak zapowiedział – w poniedziałek PiS złoży projekt zakładający zerową stawkę VAT na żywność do końca 2026 roku. Według jego wyliczeń rozwiązanie to mogłoby pozostawić w kieszeniach Polaków ponad 3 mld zł.

Czarnek podkreślił, że partii zależy na szybkim procedowaniu przepisów. – Sejm powinien natychmiast podjąć decyzję, tak aby jeszcze przed świętami ceny żywności mogły spaść – zaznaczył, zapowiadając jednocześnie formalny wniosek o nadzwyczajne posiedzenie.

Jak przypomina PAP, propozycja PiS pojawia się w kontekście wdrażania rządowego pakietu „Ceny Paliwa Niżej”. Od niedzieli obowiązują przepisy wprowadzające m.in. mechanizm ustalania maksymalnych cen paliw na stacjach. Cena ta wyliczana jest według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową, akcyzę, opłatę paliwową, marżę oraz podatek VAT.

Jeszcze w poniedziałek ma zostać opublikowane pierwsze obwieszczenie ministra energii dotyczące maksymalnych cen paliw. Z wyliczeń resortu finansów wynika, że obniżka akcyzy będzie kosztować budżet ok. 700 mln zł miesięcznie, a obniżka VAT – ok. 900 mln zł.

Zerowa stawka VAT na podstawowe produkty spożywcze – takie jak owoce, warzywa, mięso, nabiał czy produkty zbożowe – obowiązywała w Polsce od lutego 2022 r. do końca marca 2024 r. Następnie przywrócono stawkę 5 proc., co Ministerstwo Finansów uzasadniało spadającą inflacją i wolniejszym wzrostem cen żywności.

Jak donosi PAP, już dzień po powrocie 5-procentowego VAT w 2024 r. przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak informował o złożeniu projektu przywracającego zerową stawkę.

czytaj także:

W życie weszły przepisy ws. obniżki akcyzy na paliwa

PAP DODANE 30.03.2026

W życie weszły przepisy ws. obniżki akcyzy na paliwa

W poniedziałek weszło w życie rozporządzenie, które obniża akcyzę na benzynę i na oleje napędowe. Również w poniedziałek ma zostać opublikowane obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw na stacjach, które zaczną obowiązywać dzień później, czyli od wtorku. »

PAP/oprac. Karol Białkowski

dodane 30.03.2026 10:23

TAGI| PIS, PROJEKT, SEJM, VAT, ŻYWNOŚĆ

PRZECZYTAJ TAKŻE
W życie weszły przepisy ws. obniżki akcyzy na paliwa | Sędziowie wybrani w marcu do Trybunału Konstytucyjnego złożyli ślubowania bez obecności prezydenta | Sejm wybrał 6 sędziów Trybunału Konstytucyjnego | Sejm uchwalił ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne | Wykorzystanie zysku NBP jest możliwe i nie wiąże się z ryzykiem inflacji

Łódzkie i nie tylko nowości

ks. Włodzimierz Lewandowski

O praktyce Komunii świętej pod dwiema postaciami.

Postmodernizm pełną gębą

Andrzej Macura

Skleroza albo szaleństwo – alternatywa dla pamiętających.

Tutaj i tam

Katarzyna Solecka

Widzieliście jak przytył? Co ona za beret założyła! Naprawdę się postarzał, rok go nie widziałem, nic dziwnego, teraz już widać, że ma swoje lata…

Prezes TK: dwoje sędziów Trybunału, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta objęło urzędy

Prezes TK Bogdan Święczkowski powiedział, że spotkał się w czwartek z dwojgiem sędziów Trybunału Konstytucyjnego i z czterema osobami, które zostały wybrane na stanowiska sędziów TK. Dwoje sędziów, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta objęło urzędy; cztery pozostałe osoby nie objęły stanowisk - dodał.

Szef KPRP: będzie wniosek do TK ws. rozstrzygnięcie sporu między prezydentem a Sejmem

W najbliższych dniach będzie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sejmem co do kwestii tego, co się wydarzyło w ostatnich dniach wokół ślubowania sędziów TK - powiedział szef KPRP Zbigniew Bogucki. Dodał, że prawo nie precyzuje terminu przyjęcia ślubowania.

Starość

„Kto nam poda szklankę wody?".

Sędziowie wybrani w marcu do Trybunału Konstytucyjnego złożyli ślubowania bez obecności prezydenta

Podczas uroczystości w Sejmie sześcioro wybranych w marcu sędziów TK złożyło ślubowania. Złożyło je dwoje sędziów, od których ślubowania odebrał już prezydent, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, a także czworo pozostałych: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska.

Prawosławna Liturgia Wielkiego Czwartku w Bazylice Grobu Pańskiego

W tym roku Wielkanoc wypada u nich tydzień później, niż u katolików.

Sukces kontrowersyjnego eksperymentu na Sycylii: Skazany za poważne przestępstwo 17-latek trafił z więzienia do pracy w klasztorze klauzurowym

Poszedł drogą wiary.

Klucz do Soboru Watykańskiego II: książka wykładowców Gregoriany

Sześćdziesiąt lat od zamknięcia Soboru Watykańskiego II (8 grudnia 1965) to zaproszenie i wyzwanie. Właśnie z tej okazji ukazała się książka „Il Concilio. Dono minacciato” (Sobór. Dar zagrożony), której autorami są jezuita Dariusz Kowalczyk - profesor Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie - oraz Enrichetta Cesarale, teolog biblijny i wykładowczyni tej samej uczelni, którzy pragną odczytać na nowo soborowe treści, bez ideologicznych filtrów.

Archidiecezja łódzka: w czwartki Komunia Święta ma być udzielana pod dwiema postaciami

Decyzja kardynała Konrada Krajewskiego.

Islamabad. środki bezpieczeństwa przed planowanymi rozmowami między Iranem a USA

Obie strony gotowe są do wznowienia walk. Będzie nacisk na Izrael?

Minister edukacji, Barbara Nowacka

Nieobowiązkowy moduł o wiedzy seksualnej.

Francja: Zmarł współzałożyciel Wspólnoty Baranka

Znany był z życia na ulicach razem z bezdomnymi.

USA: Cicha odnowa Kościoła na peryferiach, rośnie zaangażowanie młodych

Odnowa dokonuje się przede wszystkim na poziomie wspólnot i duszpasterstw.

