Od morza po wulkan Wezuwiusz widać z dachu katedry w Neapolu, gdzie otwarta została trasa spacerowa. Z wysokości 40 metrów można podziwiać sugestywną panoramę miasta i jego okolic. To widok zapierający dech w piersiach- podkreślają włoskie media.

Tuż przed Wielkanocą w Neapolu, gdzie oczekiwany jest w ciągu najbliższego tygodnia masowy napływ tysięcy turystów z całego świata, udostępniono wyjątkową atrakcję: możliwość spaceru po dachu katedry i poznania z tej wyjątkowej perspektywy artystycznego i historycznego oblicza miasta oraz Zatoki Neapolitańskiej. To jedna z najpiękniejszych scenerii we Włoszech.

Od wtorku taras widokowy otwarty jest codziennie od 10.00 do 17.00. Bilet wstępu kosztuje 10 euro. Wejście jest bezpłatne dla mieszkańców Neapolu. Na platformę spacerową będą wpuszczane grupy po 15 osób.

- To spacer sugestywny, wyjątkowy, który oferuje zupełnie nowe spojrzenie na miasto- powiedział burmistrz Gaetano Manfredi.

Dodał: - Udało nam się zakończyć prace restauracyjne, które dają Neapolowi nową perłę.

Prace trwały 11 lat.

W przyszłym roku trasa spacerowa ma zostać wydłużona.