Widok na Neapol z dachu katedry - nowa atrakcja dla mieszkańców i turystów
Widok na Neapol z dachu katedry - nowa atrakcja dla mieszkańców i turystów

Nicola since 1972 / CC 2.0 Neapol

Od morza po wulkan Wezuwiusz widać z dachu katedry w Neapolu, gdzie otwarta została trasa spacerowa. Z wysokości 40 metrów można podziwiać sugestywną panoramę miasta i jego okolic. To widok zapierający dech w piersiach- podkreślają włoskie media.

Tuż przed Wielkanocą w Neapolu, gdzie oczekiwany jest w ciągu najbliższego tygodnia masowy napływ tysięcy turystów z całego świata, udostępniono wyjątkową atrakcję: możliwość spaceru po dachu katedry i poznania z tej wyjątkowej perspektywy artystycznego i historycznego oblicza miasta oraz Zatoki Neapolitańskiej. To jedna z najpiękniejszych scenerii we Włoszech.

Od wtorku taras widokowy otwarty jest codziennie od 10.00 do 17.00. Bilet wstępu kosztuje 10 euro. Wejście jest bezpłatne dla mieszkańców Neapolu. Na platformę spacerową będą wpuszczane grupy po 15 osób.

- To spacer sugestywny, wyjątkowy, który oferuje zupełnie nowe spojrzenie na miasto- powiedział burmistrz Gaetano Manfredi.

Dodał: - Udało nam się zakończyć prace restauracyjne, które dają Neapolowi nową perłę.

Prace trwały 11 lat.

W przyszłym roku trasa spacerowa ma zostać wydłużona.

PAP |

dodane 31.03.2026 07:29

TAGI| KULTURA, PAP, TURYSTYKA, WŁOCHY

Wielkanocne wyścigi

ks. Leszek Smoliński

Wielkanocne wyścigi

Poranek wielkanocny od wieków kojarzy się z ruchem, radością i… pewnym „wyścigiem”.

Obyśmy rozpozawalli Go, gdy łamie dla nas chleb.

Nasze dla Was, Czytelnicy, życzenia

Wielkanocne życzenia od zaangażowanych w tworzenie Wiara.pl

Świąteczne życzenia

Maria Sołowiej

Świąteczne życzenia

Samych słonecznych dni. Niech będzie, choć skądinąd wiadomo, że same słoneczne dni to murowana susza.

Jerozolima: Rezurekcja nadziei w bazylice Bożego Grobu

Przy pustym Grobie Zmartwychwstałego Pana, mimo ograniczeń i braku wiernych wybrzmiało pełne nadziei wielkanocne Alleluja. Gdy wokół nas wciąż rozbrzmiewają głosy śmierci, naszą bronią pusty grób: aby głosić, że ostatnie słowo nie należy do tych, którzy grzebią, lecz do Tego, który zmartwychwstaje - mówił kard. Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy, który przewodniczył Eucharystii.

Wikariusze Arabii na Wielkanoc: Wojna nie będzie mieć ostatniego słowa

Wikariusze Arabii Północnej i Południowej, bp Aldo Berardi i bp Paolo Martinelli, zwrócili się do swoich wspólnot chrześcijańskich z okazji Wielkanocy, w czasie gdy także kraje Zatoki Perskiej są zaangażowane w wojnę na Bliskim Wschodzie. Liczne są świadectwa wiernych, którzy opowiadają o przejawach łaski Bożej.

Niedziela” ma 100 lat. Jubileusz tygodnika z Częstochowy

Sto lat temu, 4 kwietnia 1926 roku, ukazał się pierwszy numer katolickiego tygodnika „Niedziela”. Pismo powstało niedługo po utworzeniu diecezji częstochowskiej przez papieża Piusa XI bullą Vixdum Poloniae unitas.

Pobiegną do Pustego Grobu. W Poniedziałek Wielkanocny rusza wyjątkowy bieg

W Poniedziałek Wielkanocny ulicami Nowej Soli już po raz dwunasty przebiegnie Bieg do Pustego Grobu. Jak podaje KAI, w tym roku wydarzeniu patronuje św. Franciszek, a blisko 700 uczestników pobiegnie w intencji pokoju na świecie.

Papież w orędziu „Urbi et Orbi”: nie możemy przyzwyczaić się do zła

„Nie możemy pozostawać obojętni” – podkreślił Leon XIV w wielkanocnym przesłaniu, wzywając do odrzucenia przemocy i budowania pokoju opartego na dialogu. Papież zapowiedział także modlitewne czuwanie w intencji pokoju na Placu św. Piotra.

Grekokatolicy po raz pierwszy obchodzą Wielkanoc wg kalendarza gregoriańskiego

W tym roku po raz pierwszy.

Papamobile Franciszka mobilną kliniką dla dzieci ze Strefy Gazy

Pojazd jest gotowy, brakuje jeszcze zgody władz izraelskich na wjazd do palestyńskiej enklawy.

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego to najstarsze i najważniejsze święto w Kościele

Według ewangelistów zmartwychwstanie Chrystusa nastąpiło o świcie.

Dietetyczka: umiar i ruch kluczem do zdrowych świąt

Jeść z rozsądkiem w odpowiednich porcjach.

Abp Broglio: wojna zawsze powinna być ostatecznością

Zwierzchnik kapelanów wojskowych USA o działaniach USA przeciw Iranowi.

Papież w Niedzielę Wielkanocną: Pascha otwiera nowy początek dla ludzkości

Chrystus zmartwychwstał i daje nadzieję, która nie gaśnie.

Kościół greckokatolicki po raz pierwszy obchodzi Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego

Po raz pierwszy w historii Kościół greckokatolicki w Polsce obchodzi Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego, razem z Kościołem rzymskokatolickim. Dotychczas wierni tego obrządku świętowali Zmartwychwstanie Pańskie zgodnie z kalendarzem juliańskim, w tym samym czasie co Kościoły prawosławne.

