info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Zmarła aktorka Aleksandra Zawieruszanka
rss newsletter facebook twitter

Zmarła aktorka Aleksandra Zawieruszanka

W wieku 88 lat zmarła aktorka Aleksandra Zawieruszanka, znana z filmów "Mąż swojej żony", "Walkower", "Rzeczpospolita babska", przez ponad 30 lat występowała na deskach Teatru Narodowego w Warszawie. Informację o jej śmierci przekazał we wtorek Dom Artystów Weteranów w Skolimowie.

Widzowie pamiętają ją m.in. jako odnoszącą sukcesy sprinterkę Jadwigę Fołtasiównę, w roli której - u boku Bronisława Pawlika - wystąpiła w 1960 r. w komedii obyczajowej Stanisława Barei "Mąż swojej żony". Od tej roli zaczęła się kariera filmowa Zawieruszanki.

W kolejnych latach aktorka wystąpiła m.in. w "Walkowerze" Jerzego Skolimowskiego (1965, jako inżynier Teresa Karczewska), "Zabijace" (1967, u boku Tadeusza Łomnickiego) i "Upiorze" Stanisława Lenartowicza (1967) oraz w serialu "Stawka większa niż życie" (1968).

W 1969 r. wykreowała główną rolę, porucznik Krystyny Gromowicz, w komedii obyczajowej Hieronima Przybyła "Rzeczpospolita babska", opowiadającej o perypetiach grupy żołnierek zdemobilizowanych z Dywizji Kościuszkowskiej, które przysięgają, że przez pół roku nie będą interesowały się płcią odmienną - co okazuje się trudne.

Zawieruszanka grała też w popularnych serialach dla młodzieży - "Wakacje z duchami" (1970) i "Podróż za jeden uśmiech" (1971).

Jako aktorka teatralna Zawieruszanka - urodzona 3 kwietnia 1937 r. w Bielsku-Białej, absolwentka stołecznej PWST - przez ponad trzy dekady (1959-1990) występowała na scenie Teatru Narodowego w Warszawie.

Wcieliła się tam m.in. w Katarzynę w "Widoku z mostu" Arthura Millera (1960, reż. Józef Wyszomirski), Żanetę w "Wilkach w nocy" Tadeusza Rittnera (1962, reż. Henryk Szletyński), Helenę w "Grubych rybach" Michała Bałuckiego (1964, reż. Marian Wyrzykowski), Wiolettę w "Kordianie" Juliusza Słowackiego (1965, reż. Kazimierz Dejmek), Helenę w "Śnie nocy letniej" Szekspira (1968, reż. Wanda Laskowska), Matkę w "Beniowskim" Juliusza Słowackiego (1971, reż. Adam Hanuszkiewicz), Markizę di Mildi w "Opętanych" Witolda Gombrowicza (1982, reż. Tadeusz Minc), Blanche w "Tramwaju zwanym pożądaniem" Tennessee Williamsa (1986, reż. Waldemar Matuszewski), Ducha w "Dziadach" Adama Mickiewicza (1987, reż. Krystyna Skuszanka).

Zawieruszanka występowała też w warszawskim Teatrze na Woli. Publiczność oglądała ją tam w 1991 r. m.in. w spektaklach "Nosorożec" Eugene'a Ionesco i "Magic Box" Krzysztofa Gradowskiego.

Aktorka od października 2023 r. była mieszkanką Domu Artystów Weteranów w Skolimowie. Zmarła 29 marca w wieku 88 lat.

"Stanowiła ważną część naszej wspólnoty - swoją obecnością wnosiła spokój, ciepło i serdeczność, a codziennym uśmiechem i rozmową rozświetlała nasz Dom. Pozostanie w naszej pamięci jako osoba pełna pasji, empatii i prawdziwej artystycznej wrażliwości, która swoim życiem i twórczością inspirowała innych" - napisano na profilu Domu Artystów Weteranów w Skolimowie na Facebooku. 

«« | « | 1 | » | »»

PAP

dodane 31.03.2026 16:08

TAGI| FILM, KULTURA, PAP, TEATR, ZGON

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Łódzkie i nie tylko nowości

ks. Włodzimierz Lewandowski

Łódzkie i nie tylko nowości

O praktyce Komunii świętej pod dwiema postaciami.

Postmodernizm pełną gębą

Andrzej Macura

Postmodernizm pełną gębą

Skleroza albo szaleństwo – alternatywa dla pamiętających.

Tutaj i tam

Katarzyna Solecka

Tutaj i tam

Widzieliście jak przytył? Co ona za beret założyła! Naprawdę się postarzał, rok go nie widziałem, nic dziwnego, teraz już widać, że ma swoje lata…

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Prezes TK: dwoje sędziów Trybunału, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta objęło urzędy

Prezes TK Bogdan Święczkowski powiedział, że spotkał się w czwartek z dwojgiem sędziów Trybunału Konstytucyjnego i z czterema osobami, które zostały wybrane na stanowiska sędziów TK. Dwoje sędziów, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta objęło urzędy; cztery pozostałe osoby nie objęły stanowisk - dodał.

Szef KPRP: będzie wniosek do TK ws. rozstrzygnięcie sporu między prezydentem a Sejmem

W najbliższych dniach będzie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sejmem co do kwestii tego, co się wydarzyło w ostatnich dniach wokół ślubowania sędziów TK - powiedział szef KPRP Zbigniew Bogucki. Dodał, że prawo nie precyzuje terminu przyjęcia ślubowania.

Czy Polska jest gotowa na starzejące się społeczeństwo?

„Kto nam poda szklankę wody?".

Sędziowie wybrani w marcu do Trybunału Konstytucyjnego złożyli ślubowania bez obecności prezydenta

Podczas uroczystości w Sejmie sześcioro wybranych w marcu sędziów TK złożyło ślubowania. Złożyło je dwoje sędziów, od których ślubowania odebrał już prezydent, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, a także czworo pozostałych: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska.

Obchody Wielkiego Czwartku prawosławnych

W tym roku Wielkanoc wypada u nich tydzień później, niż u katolików.

Sukces kontrowersyjnego eksperymentu na Sycylii: Skazany za poważne przestępstwo 17-latek trafił z więzienia do pracy w klasztorze klauzurowym

Poszedł drogą wiary.

Klucz do Soboru Watykańskiego II: książka wykładowców Gregoriany

Sześćdziesiąt lat od zamknięcia Soboru Watykańskiego II (8 grudnia 1965) to zaproszenie i wyzwanie. Właśnie z tej okazji ukazała się książka „Il Concilio. Dono minacciato" (Sobór. Dar zagrożony), której autorami są jezuita Dariusz Kowalczyk - profesor Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie - oraz Enrichetta Cesarale, teolog biblijny i wykładowczyni tej samej uczelni, którzy pragną odczytać na nowo soborowe treści, bez ideologicznych filtrów.

Archidiecezja łódzka: w czwartki Komunia Święta ma być udzielana pod dwiema postaciami

Decyzja kardynała Konrada Krajewskiego.

Bliski Wschód: Rozejm, ale...

Obie strony gotowe są do wznowienia walk. Będzie nacisk na Izrael?

Szefowa MEN: edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa

Nieobowiązkowy moduł o wiedzy seksualnej.

Francja: Zmarł współzałożyciel Wspólnoty Baranka

Znany był z życia na ulicach razem z bezdomnymi.

USA: Cicha odnowa Kościoła na peryferiach, rośnie zaangażowanie młodych

Odnowa dokonuje się przede wszystkim na poziomie wspólnot i duszpasterstw.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 09.04.2026
« » Kwiecień 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
8°C Czwartek
wieczór
5°C Piątek
noc
2°C Piątek
rano
8°C Piątek
dzień
wiecej »
 