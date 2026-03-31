Izrael w UE na cenzurowanym

Rzecznik KE: wzywamy do śledztwa w sprawie ataków na żołnierzy sił pokojowych ONZ w Libanie

Rzecznik Komisji Europejskiej Anouar El Anouni oświadczył we wtorek w Brukseli, że Unia Europejska wzywa do przeprowadzenia wnikliwego śledztwa w celu wyjaśnienia ostatnich ataków na żołnierzy sił pokojowych UNIFIL w Libanie.

Rzecznik KE powiedział, że UE potępia ataki, które w ostatnich dniach doprowadziły do śmierci i obrażeń wśród żołnierzy sił pokojowych UNIFIL.

W niedzielę i w poniedziałek w Libanie zginęło trzech żołnierzy Tymczasowych Sił Zbrojnych ONZ w Libanie (UNIFIL); w tych samych atakach dwóch żołnierzy zostało rannych, w tym jeden poważnie. Wszystkie ofiary to Indonezyjczycy.

Do zdarzeń doszło w dwóch różnych miejscowościach - Adszit al-Kusajr na południu kraju, gdzie eksplodował pocisk nieznanego pochodzenia i wiosce Bani Hajjan, gdzie pod samochodem, którym jechali żołnierze eksplodował ładunek wybuchowy, również niewiadomego pochodzenia.

W niedzielę lekko ranny w wyniku wybuchu miny pułapki został także polski żołnierz UNIFIL; MON poinformowało, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Z kolei we wtorek rano francuska telewizja BFM TV podała, że w weekend izraelska armia zaatakowała trzykrotnie kontyngent francuski misji pokojowej; w wyniku ataków nikt nie zginął ani nie został ranny.

- Składamy kondolencje rodzinom ofiar i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia rannym. Potępiamy również ataki, których celem był kontyngent francuski w ciągu ostatnich kilku dni - powiedział El Anouni.

Rzecznik dodał, że UE wzywa do przeprowadzenia wnikliwego śledztwa w celu wyjaśnienia tych poważnych ataków. - Ataki te stanowią poważne naruszenie prawa międzynarodowego, są całkowicie nie do przyjęcia i muszą natychmiast ustać - powiedział El Anouni, podkreślając, że UE wyraża niezachwiane poparcie dla UNIFIL, która jest "podstawową siłą stabilizującą Liban".

Francja zażądała pilnego zwołania posiedzenia Rady Bezpieczeństw ONZ w sprawie ataków na żołnierzy UNIFIL.

Z Brukseli Jowita Kiwnik Pargana

Wezwaliśmy Izrael, aby przestrzegał swojego dotychczasowego stanowiska, zawieszającego stosowanie kary śmierci - poinformował we wtorek rzecznik Komisji Europejskiej Anouar El Anouni, komentując przyjęcie przez izraelski parlament prawa o karze śmierci dla Palestyńczyków skazanych za terroryzm.

Rzecznik przyznał, że ustawa o karze śmierci, przyjęta w poniedziałek wieczorem przez Kneset, wzbudziła duże zaniepokojenie w UE i że jest to wyraźny krok wstecz w kwestii stosowania kary śmierci. Dodał też, że nowa izraelska regulacja ma charakter dyskryminujący.

Nowe prawo, wymierzone w Palestyńczyków z Zachodniego Brzegu Jordanu, skazanych przez sąd wojskowy za terroryzm, wyraźnie wyklucza obywateli Izraela. El Anouni dodał, że Bruksela odnotowała, iż po przyjęciu prawa w samym Izraelu pojawiło się wiele głosów sprzeciwu, a do Sądu Najwyższego Izraela wniesiona została apelacja od tej ustawy.

El Anouni przypomniał, że Izrael od dawna przestrzegał moratorium zarówno na egzekucje, jak i orzekanie kary śmierci. - Izrael dawał tym samym (dobry) przykład w regionie, pomimo złożonej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa - powiedział rzecznik, dodając, że przyjęcie nowej ustawy stanowi wyraźne odstąpienie strony izraelskiej od tego stanowiska. - Jako UE wzywamy Izrael, żeby przestrzegał dotychczasowego stanowiska, zawieszającego karę śmierci, w oparciu o zobowiązania (tego państwa), wynikające z prawa międzynarodowego i jego zaangażowania na rzecz demokracji - przekazał.

Rzecznik nie chciał jednak przesądzić, czy i jakie konkretnie działania podejmie UE w odpowiedzi na decyzję Izraela, w tym czy zawiesi umowę stowarzyszeniową z tym krajem albo czy nałoży sankcje na izraelskich polityków, odpowiedzialnych za przygotowanie ustawy i naciskających na jej przyjęcie.

- Prowadzimy dialog dyplomatyczny, ale nie do mnie należy wydawanie przedwczesnych sądów ani spekulowanie na temat kolejnych kroków, które mogłyby zostać podjęte. Na razie zajęliśmy jasne stanowisko, sprzeciwiając się decyzji Izraela - powiedział El Anouni.

Z Brukseli Jowita Kiwnik Pargana