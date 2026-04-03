Hezbolla, zawinił, a Liban...  

Izraelska armia po raz kolejny zaatakowała w piątek południowe przedmieścia stolicy Libanu, Bejrutu. Wojsko poinformowało, że celem jest infrastruktura terrorystycznego Hezbollahu. Izraelski minister obrony Israel Kac zapowiedział, że armia będzie kontrolowała całe południe Libanu.

Wojsko izraelskie wydało wcześniej ostrzeżenie dla cywilów, by opuścili południowe przedmieścia Bejrutu, w które wymierzony był atak. Nie ma doniesień o ofiarach i stratach. Po południu izraelska armia przekazała, że Hezbollah prowadzi ostrzał rakietowy północy kraju. Nie odnotowano ofiar.

Piątkowe ataki to kolejna wymiana ciosów między Izraelem a wspieranym przez Iran Hezbollahem. Ta kontrolująca część Libanu organizacja ponad miesiąc temu przyłączyła się do wojny USA i Izraela z Iranem, stając po stronie Teheranu.

Izrael prowadzi również ofensywę lądową na południu Libanu, terenie, który był niegdyś opanowany przez Hezbollah.

Media przytoczyły w piątek wypowiedź jednego z izraelskich dowódców, według którego całkowite rozbrojenie Hezbollahu jest nierealne i nie jest celem obecnej operacji. Oficer dodał, że wymagałoby to zajęcia przez Izrael całego terytorium Libanu, czego nie ma w planach.

Izraelska armia wydała po tym oświadczenie, podkreślające, że rozbrojenie Hezbollahu pozostaje "długoterminowym celem".

W podobnym tonie wypowiedział się minister Kac, zaznaczając, że proirańska grupa zostanie pozbawiona broni "metodami wojskowymi i politycznymi".

Kac dodał, że Izrael utrzyma "kontrolę bezpieczeństwa" nad południowym Libanem aż do leżącej ok. 30 km od granicy rzeki Litani. Powiedział, że 600 tys. Libańczyków, którzy uciekli z tego terenu, nie będzie mogło wrócić do domu, zanim nie zostanie zapewnione bezpieczeństwo północnego Izraela.

Izraelskie wojsko pracuje nad utworzeniem strefy buforowej wzdłuż granicy, która uniemożliwi Hezbollahowi ostrzeliwanie północy kraju - przekazał portal Times of Israel. Projekt zakłada wyburzenie na pasie ziemi o szerokości ok. 4 km niemal wszystkich zabudowań i wysiedlenie tamtejszej ludności.

Według ministerstwa zdrowia Libanu od 2 marca, gdy kraj został wciągnięty do konfliktu, zginęło co najmniej 1345 osób. ONZ podaje, że ponad 1,2 mln z 6 mln mieszkańców Libanu zostało przesiedlonych.

Oenzetowska misja pokojowa UNIFIL poinformowała w piątek, że trzech jej żołnierzy zostało rannych w eksplozji na południu Libanu. W ostatnich dniach w ostrzałach i wybuchach na tym terenie zginęło trzech żołnierzy UNIFIL, wszyscy z nich byli Indonezyjczykami. Dowództwo misji nie określiło, kto był odpowiedzialny za ataki.

Siły UNIFIL składają się obecnie z ok. 7500 żołnierzy z 47 państw, w tym 140 Polaków.

Oczekuje się, że Siły Obronne Izraela zakończą w ciągu najbliższego tygodnia przejmowanie kontroli nad terytorium Libanu położonym od 8 do 10 km od granicy; powodzenie tej operacji osłabiłoby potencjał ogniowy Hezbollahu - przekazał w piątek portal dziennika "Jerusalem Post".

Gazeta dodała, że - zdaniem armii - cel rozumiany jako rozbrojenie organizacji terrorystycznej Hezbollah w Libanie jest nierealny. Jego osiągnięcie wymagałby bowiem przeprowadzenia pełnoskalowej inwazji na Liban, czego armia nie zrobi - poinformował dziennik.

Niemniej, jest to nadal cel długoterminowy - dodał portal Times of Israel, cytując oświadczenie sił zbrojnych. "Obecna kampania zadaje ciosy Hezbollahowi i osłabia to ugrupowanie, ale z czasem przybliży nas do osiągnięcia celu" - zapewniła armia.

Największym wyzwaniem dla wojska są prawdopodobnie składy rakiet do wyrzutni samobieżnych Hezbollahu, rozsiane na terytorium Libanu na północ od rzeki Litani.

"Jerusalem Post" przekazał, że po zakończeniu konfliktu z Hezbollahem armia prawdopodobnie utrzyma strefę buforową o szerokości od 2 do 4 km. W tej strefie wojsko będzie mogło śledzić i atakować Hezbollah aż do Litani.

Media przypominają, że w czasie wojny libańskiej w latach 1982-2000 siły izraelskie były rozmieszczone właśnie aż po rzekę Litani.

Izraelskie wojsko poinformowało również, że od przełomu lutego i marca, gdy Hezbollah włączył się do konfliktu USA i Izraela z Iranem, ostrzeliwując pozycje w Izraelu, zginęło około tysiąca członków tej organizacji.

Obecna wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego od amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran.