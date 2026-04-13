Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił Weronikę Krawczyk, która odmówiła aborcji swojego syna, a następnie publicznie ostrzegała inne pacjentki przed lekarzem, który jej aborcję sugerował. Sąd uznał to za zniesławienie. Skazał ją na karę ograniczenia wolności (nakaz wykonywania społecznie użytecznej pracy) i nakazał przeprosiny.
Informację o ułaskawieniu podał na x.com podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Mateusz Kotecki. Załączył potwierdzający to dokument. Oto zawarte w nim uzasadnienie: "Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podejmując decyzję o skorzystaniu z prawa łaski, miał na uwadze m.in. incydentalny charakter czynu, ustabilizowany tryb życia, sytuację rodzinną - sprawowanie opieki nad trójką małoletnich dzieci, w tym jednego z niepełnosprawnością, zasady sprawiedliwości i racjonalności represji karnej, jak również względy społeczne". Mówiąc dokładnie, Prezydent zastosował prawo łaski poprzez darowanie kary ograniczenia wolności, środka karnego w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości oraz obowiązku przeproszenia osoby pokrzywdzonej i zatarcie skazania. Min. Kotecki podał, że ułaskawiona wyraziła zgodę na podanie jej nazwiska do publicznej wiadomości.
Wcześniej do solidarności z Weroniką Krawczyk, mieszkanką diecezji pelplińskiej, wezwał jej biskup Ryszard Kasyna. Apelował on o modlitwę w intencji pani Weroniki oraz wsparcie petycji o jej ułaskawienie, skierowanej do Prezydenta RP. Podkreślił, że w dzisiejszych czasach świadectwo prawdy staje się aktem odwagi wymagającym wspólnego zaangażowania i modlitewnego wsparcia. Z podobnym apelem wystąpiła także Akcja Katolicka oraz Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich.
My zaś informowaliśmy, że - jak podały media oraz portal ratujzycie.pl - Weronika Krawczyk na internetowym forum odpowiedziała na pytanie jednej z kobiet, opisując własne doświadczenia i odradzając wybór konkretnego lekarza. Według relacji przywoływanych na stronie ratujzycie.pl, w czasie ciąży lekarz ten miał zdiagnozować u jej dziecka poważne wady i proponować aborcję. Kobieta nie zgodziła się na taki krok, zmieniła lekarza, a jej dziecko urodziło się zdrowe. Po kilku latach podzieliła się w internecie tym swoim doświadczeniem. Sprawa trafiła do sądu z prywatnego aktu oskarżenia. Sąd uznał, że wpis naruszył dobra osobiste lekarza i skazał kobietę m.in. na prace społeczne oraz obowiązek przeprosin.
Nie żyje poseł Lewicy Łukasz Litewka - miał 36 lat. Zginął w tragicznym wypadku, poseł, przyjaciel - napisał przewodniczący Nowej Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
„Czytając razem Ewangelię, bądźcie jej gorliwymi zwiastunami… Celebrując razem Eucharystię, dawajcie życiem świadectwo wierze, która zbawia, aby słowo Boże stawało się dobrym chlebem dla wszystkich” – powiedział papież podczas Mszy św. na stadionie w stolicy Gwinei Równikowej, Malabo. W Eucharystii odprawionej w języku hiszpańskim wzięło udział ponad 30 tys. wiernych. Było to ostatnie publiczne wydarzenie 11-dniowej podróży do krajów Afryki i trzeciej zagranicznej wizyty apostolskiej Leona XIV.
Mamy się modlić i mówić o powołaniach, bo każdy człowiek jest powołany – mówił abp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań, podczas konferencji prasowej przed Niedzielą Dobrego Pasterza (26 kwietnia) i Tygodniem modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, która odbyła się 23 kwietnia br. w Sekretariacie Generalnym KEP w Warszawie.