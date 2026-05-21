Szef MON: Pierwsze F-35 w ciągu kilkudziesięciu godzin w Polsce
Szef MON: Pierwsze F-35 w ciągu kilkudziesięciu godzin w Polsce

Forsvarsdepartementet / CC 2.0 F-35 w barwach Norwegii

Pierwsze samoloty F-35 w ciągu kilkudziesięciu godzin znajdą się w bazie w Polsce - przekazał w czwartek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Uroczyste przyjęcie pierwszych samolotów w bazie lotniczej w Łasku zaplanowane jest na połowę czerwca.

Polska zamówiła dla swoich Sił Powietrznych 32 samoloty wielozadaniowe F-35, produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin. Tego typu nowoczesne samoloty obecnie stają się jednym z najczęściej wykorzystywanych samolotów bojowych w NATO. Pierwsze z zamówionych dla Polski samoloty zostały już formalnie przekazane Siłom Powietrznym, ale obecnie przebywają jeszcze w USA, gdzie szkolą się na nich polscy piloci, instruktorzy i technicy.

Do kwestii dostawy F-35 nawiązał w czwartek podczas wizyty w Estonii Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał, pierwsze samoloty trafią do Polski - konkretnie do bazy w Łasku w woj. łódzkim - w ciągu najbliższych dni, "kilkudziesięciu godzin". Po zakończeniu technicznych procedur uroczyste przyjęcie nowych samolotów w Polsce zaplanowane jest na połowę czerwca.

- Oczywiście proces przyjmowania ich do dyżurów (lotnictwa pilnującego polskiej przestrzeni powietrznej - PAP) będzie jeszcze trwał, ale one już są w służbie Sił Powietrznych RP - powiedział szef MON. - Wszystko idzie zgodnie z planem, do końca maja będą przebazowane do bazy lotniczej w Polsce - dodał.

Na początku 2020 r. Polska zawarła kontrakt o wartości 4,6 mld dolarów na pozyskanie 32 samolotów bojowych F-35, które będą znane pod nazwą "Husarz". Jak wskazuje Sztab Generalny WP, była to druga co do wielkości transakcja zbrojeniowa w historii kraju. Produkcja pierwszej maszyny zakończyła się w listopadzie 2024 r., a całość dostaw zaplanowano do 2029 r. Do końca br. w Polsce planowo ma się pojawić 14 maszyn, a kolejne 12 - do końca 2027 r.

Polskie F-35 trafią do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, gdzie obecnie stacjonuje część polskich F-16 oraz - w następnym etapie - do 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, gdzie stacjonowały wycofane niedawno poradzieckie Su-22. Obie jednostki wymagały gruntownej modernizacji, by przygotować się do przyjęcia wymagających specjalnych warunków maszyn piątej generacji.

F-35 są produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin od 2006 r., powoli stając się kluczowym samolotem bojowym Sojuszu Północnoatlantyckiego - wiele setek takich myśliwców posiadają USA. W Europie trafiają one m.in. do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Finlandii, Norwegii, Holandii, Belgii, Włoch, Danii czy Czech.

Baza w Łasku funkcjonuje w ramach 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego z dowództwem w Poznaniu. Jest jedną z najnowocześniejszych jednostek Wojska Polskiego, biorących udział w międzynarodowych ćwiczeniach w Europie i świecie. Od 2008 r. posiada wielozadaniowe samoloty F-16.

Gość Niedzielny DODANE 28.08.2024 AKTUALIZACJA 22.05.2026

PAP |

dodane 21.05.2026 11:31

TAGI| MON, OBRONNOŚĆ, PAP, POLITYKA, USA, UZBROJENIE, WOJSKO

