Sagrada Familia: Jan Paweł II widział budowę. Leon XIV zobaczy dzieło  

Gdy Jan Paweł II przybył do Barcelony, Sagrada Familia była wciąż niedokończoną świątynią. Kiedy odwiedzi ją Leon XIV, nad miastem będzie już górować wieża Jezusa Chrystusa. Historia dwóch papieskich wizyt staje się zarazem historią dojrzewania najsłynniejszego dzieła Antonio Gaudíego.

Pierwszy papież w Sagradzie Familii

7 listopada 1982 roku Jan Paweł II przybył do Barcelony podczas swojej pierwszej podróży apostolskiej do Hiszpanii. Była to zarazem pierwsza w historii wizyta papieża w Sagradzie Familii.

Świątynia wyglądała wówczas zupełnie inaczej niż dziś. Nie miała jeszcze przykrytej dachem nawy głównej, a budowa pozostawała daleka od ukończenia. Mimo deszczowej pogody tysiące mieszkańców Barcelony zgromadziły się wokół bazyliki, aby spotkać Następcę św. Piotra.

Na podium ustawionym przy Fasadzie Narodzenia Jan Paweł II odmówił modlitwę Anioł Pański i wygłosił przemówienie, w którym ukazał przede wszystkim wartość rodziny w nawiązaniu do tytułu budującego się kościoła: Sagrada Familia (Święta Rodzina).

Jan Paweł II mówił wtedy do Hiszpanów: „Życzę wam, aby rodzina była zawsze prawdziwym „Kościołem domowym”, miejscem poświęconym dialogowi z Bogiem Ojcem, szkołą naśladowania Chrystusa drogami wskazanymi przez Ewangelię oraz zaczynem współżycia społecznego i cnót społecznych, w ścisłej komunii z Duchem Świętym mieszkającym w waszych sercach”.

Ślad Jana Pawła II

Pamiątką po tej historycznej wizycie jest kamienna tablica znajdująca się przy Portalu Nadziei na Fasadzie Narodzenia. Umieszczono na niej jedno z najbardziej znanych zdań wypowiedzianych przez polskiego papieża w Barcelonie: „Ta świątynia Świętej Rodziny przypomina inną budowlę wzniesioną z żywych kamieni: chrześcijańską rodzinę”.

Tablicę odsłonięto w 2014 roku. Dziś zatrzymują się przy niej pielgrzymi z całego świata, a szczególnie liczni odwiedzający z Polski. W okolicach Fasady Narodzenia można również wskazać miejsce, z którego Jan Paweł II przemawiał do wiernych podczas swojej wizyty.

Leon XIV i ukończenie marzenia Gaudíego

Kiedy 10 czerwca 2026 Leon XIV przybędzie do Barcelony, zastanie świątynię niemal ukończoną. Od czasu wizyty Jana Pawła II zakończono budowę głównych naw, wzniesiono monumentalne wieże ewangelistów i Matki Bożej, a teraz nad miastem ma zapanować najwyższa wieża dedykowana Jezusowi Chrystusowi.

To właśnie tę wieżę poświęci Papież. Wcześniej, o godz. 19.30, sprawować będzie Mszę św. w bazylice, a w liturgii uczestniczyć będzie około 4 tys. wiernych wewnątrz świątyni i kilka tysięcy przed nią.

Wizyta nowego Papieża będzie więc nie tylko wydarzeniem religijnym, ale także symbolicznym domknięciem pewnego etapu historii. Jan Paweł II modlił się w świątyni będącej jeszcze wielkim placem budowy. Leon XIV będzie celebrował Eucharystię w bazylice, która zbliża się do realizacji wizji swojego twórcy.

Ks. Łukasz Bankowski - Watykan

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