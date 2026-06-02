info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Sagrada Familia: Jan Paweł II widział budowę. Leon XIV zobaczy dzieło
rss newsletter facebook twitter

Sagrada Familia: Jan Paweł II widział budowę. Leon XIV zobaczy dzieło

Sagrada Familia: Jan Paweł II widział budowę. Leon XIV zobaczy dzieło  
Fot. Vatican Media

Gdy Jan Paweł II przybył do Barcelony, Sagrada Familia była wciąż niedokończoną świątynią. Kiedy odwiedzi ją Leon XIV, nad miastem będzie już górować wieża Jezusa Chrystusa. Historia dwóch papieskich wizyt staje się zarazem historią dojrzewania najsłynniejszego dzieła Antonio Gaudíego.

Pierwszy papież w Sagradzie Familii

7 listopada 1982 roku Jan Paweł II przybył do Barcelony podczas swojej pierwszej podróży apostolskiej do Hiszpanii. Była to zarazem pierwsza w historii wizyta papieża w Sagradzie Familii.
Świątynia wyglądała wówczas zupełnie inaczej niż dziś. Nie miała jeszcze przykrytej dachem nawy głównej, a budowa pozostawała daleka od ukończenia. Mimo deszczowej pogody tysiące mieszkańców Barcelony zgromadziły się wokół bazyliki, aby spotkać Następcę św. Piotra.

Na podium ustawionym przy Fasadzie Narodzenia Jan Paweł II odmówił modlitwę Anioł Pański i wygłosił przemówienie, w którym ukazał przede wszystkim wartość rodziny w nawiązaniu do tytułu budującego się kościoła: Sagrada Familia (Święta Rodzina).

Jan Paweł II mówił wtedy do Hiszpanów: „Życzę wam, aby rodzina była zawsze prawdziwym „Kościołem domowym”, miejscem poświęconym dialogowi z Bogiem Ojcem, szkołą naśladowania Chrystusa drogami wskazanymi przez Ewangelię oraz zaczynem współżycia społecznego i cnót społecznych, w ścisłej komunii z Duchem Świętym mieszkającym w waszych sercach”.

Ślad Jana Pawła II

Pamiątką po tej historycznej wizycie jest kamienna tablica znajdująca się przy Portalu Nadziei na Fasadzie Narodzenia. Umieszczono na niej jedno z najbardziej znanych zdań wypowiedzianych przez polskiego papieża w Barcelonie: „Ta świątynia Świętej Rodziny przypomina inną budowlę wzniesioną z żywych kamieni: chrześcijańską rodzinę”.
Tablicę odsłonięto w 2014 roku. Dziś zatrzymują się przy niej pielgrzymi z całego świata, a szczególnie liczni odwiedzający z Polski. W okolicach Fasady Narodzenia można również wskazać miejsce, z którego Jan Paweł II przemawiał do wiernych podczas swojej wizyty.

Leon XIV i ukończenie marzenia Gaudíego

Kiedy 10 czerwca 2026 Leon XIV przybędzie do Barcelony, zastanie świątynię niemal ukończoną. Od czasu wizyty Jana Pawła II zakończono budowę głównych naw, wzniesiono monumentalne wieże ewangelistów i Matki Bożej, a teraz nad miastem ma zapanować najwyższa wieża dedykowana Jezusowi Chrystusowi.

To właśnie tę wieżę poświęci Papież. Wcześniej, o godz. 19.30, sprawować będzie Mszę św. w bazylice, a w liturgii uczestniczyć będzie około 4 tys. wiernych wewnątrz świątyni i kilka tysięcy przed nią.

Wizyta nowego Papieża będzie więc nie tylko wydarzeniem religijnym, ale także symbolicznym domknięciem pewnego etapu historii. Jan Paweł II modlił się w świątyni będącej jeszcze wielkim placem budowy. Leon XIV będzie celebrował Eucharystię w bazylice, która zbliża się do realizacji wizji swojego twórcy.

Ks. Łukasz Bankowski - Watykan

Zobacz też:

Święty architekt. Kim był twórca Sagrada Família?

GN 18/2026 DODANE 30.04.2026 AKTUALIZACJA 02.05.2026

Święty architekt. Kim był twórca Sagrada Família?

Gdy potrącił go tramwaj, wzięto go za bezdomnego. Antoni Gaudí, genialny twórca Świątyni Sagrada Família, żył jak miejski pustelnik. Pokorny, oddany Bogu. I pracy. Pochowano go w habicie. »

więcej »

«« | « | 1 | » | »»

VATICANNEWS.VA |

dodane 02.06.2026 09:25
PRZECZYTAJ TAKŻE
Święty architekt. Kim był twórca Sagrada Família?

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

By znaki były czytelne

Andrzej Macura

By znaki były czytelne

W sprawowaniu liturgii nie chodzi tylko o wierność tekstom i rubrykom.

Źle poinformowani

Katarzyna Solecka

Źle poinformowani

Uwaga, wysyłasz wiadomość bez treści – jak dobrze, że jeszcze nas ktoś pilnuje!

Čas

Piotr Drzyzga

Čas

To nejcennější, co člověk má…

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

W Kijowie po rosyjskich atakach

Zaostrzenie relacji między Ukrainą i Polską nie służy ani, nam ani wam

Szef MSZ Ukrainy o ostatnich tarciach na linii Warszawa - Kijów

W Szwajcarii

Szwajcaria: W referendum zwyciężą przeciwnicy ograniczenia populacji kraju do 10 mln?

Plebiscyt w tej sprawie odbędzie się 14 czerwca.

Przed Białym Domem

USA: Trump i Netanjahu spierają się o to, jak zakończyć wojnę z Iranem

Trump chce rozwiązania dyplomatycznego, ale...

Dziś gramy z Nigerią: W jakim składzie zagra drużyna Jana Urbana?

Dziś gramy z Nigerią: W jakim składzie zagra drużyna Jana Urbana?

To ostatni mecz Biało-Czerwonych przed wakacyjną przerwą.

Wchodzi w życie nowy obowiązek dla młodych rowerzystów i użytkowników e-hulajnóg

Wchodzi w życie nowy obowiązek dla młodych rowerzystów i użytkowników e-hulajnóg

Za jego niedopełnienie opiekunom grozi kara grzywny.

Niemiecki czołg Leopard w wojsku polskim

Rheinmetall podpisał umowy na 5,7 mld euro z armią Rumunii

To "największy pakiete umów międzynarodowych w najnowszej historii".

Hazard

Młodzież coraz częściej sięga po gry hazardowe i e-papierosy

Choć rzadziej piją i palą...

Praga

Ktoś Ci uwierzy

Nowy arcybiskup praski podpisał memorandum dot. ofiar wykorzystywania seksualnego.

W sieci

Podczas oglądania patostreamów dzieci mają wrażenie, że takie treści są normalne

Eksperci alarmują.

Mamy coraz więcej coraz mniej wartych

Będą podwyżki minimalnego wynagrodzenia?

MRPiPS chce, by minimalne wynagrodzenie w 2027 r. wyniosło 4986 zł, a stawka godzinowa 32,60 zł.

Po zbombardowaniu Kijowa

AFP: Ostatnio Ukraina odzyskała więcej terytorium niż utraciła

Obszar kontrolowany przez Rosję zmniejszył się o 280 kilometrów kwadratowych.

Peter Magyar w Niemczech

Magyar: jestem gotów spotkać się z Zełenskim

Ale po zakończeniu negocjacji w sprawie mniejszości węgierskiej.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 03.06.2026
« » Czerwiec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
23°C Środa
dzień
23°C Środa
wieczór
16°C Czwartek
noc
14°C Czwartek
rano
wiecej »
 