Spotkanie modlitewne w "Maciejówce" (pl. Nankiera) rozpocznie się o 20.15, a nasza transmisja kilka minut wcześniej.

Zapraszamy tych, którzy nie mogą osobiście wziąć udziału w wydarzeniu, na naszą stronę internetową i do duchowej łączności. Jednocześnie chcieliśmy zaprosić wszystkich w najbliższą sobotę o 15.00 do katedry wrocławskiej na "modlitwę pożegnalną". Będzie to definitywnie ostatni akcent związany z Europejskim Spotkaniem Młodych we Wrocławiu. Jeszcze w sobotę bracia i wolontariusze wyjadą z Wrocławia do Taizé. Tę modlitwę również planujemy transmitować dla tych, którzy nie będą mogli wziąć w niej udziału osobiście.

Modlitwy śpiewami z Taizé odbywają się regularnie (jeszcze do piątku włącznie) w Centrum Przygotowań do spotkania na ul. Piastowskiej 1a (wejście od pl. Grunwaldzkiego).

Zapraszamy również na naszą stronę internetową poświęconą Europejskim Spotkaniem Młodych na www.esmwroclaw.gosc.pl. Znajdziecie tam wiele wspomnień i świadectw.