Roczne wsparcie dla 5 potrzebujących rodzin

We wtorek 14 stycznia w bazylice Mariackiej odbyła się Msza św. w pierwszą rocznicę śmierci prezydenta Adamowicza. W homilii ks. Ireneusz Bradtke, proboszcz parafii, przypomniał, że tragicznie zmarły włodarz Gdańska był zaangażowany w niesienie pomocy potrzebującym, udzielając jej np. repatriantom ze Wschodu. Był też zwolennikiem przyjęcia do Polski i ugoszczenia w Gdańsku pewnej grupy uchodźców, adoptował rodziny syryjskie z Aleppo.

- Śmierć Pawła, ten cały rok, ta rocznica stały się przyczynkiem do tego, że bardzo dużo mówimy o jego życiu. Wszyscy go znają, oceniają, stawiają różnego rodzaju tezy. Dla mnie, katolickiego księdza, w przypadku rodzin, w przypadku rodzin z Aleppo i wołania papieża Franciszka, on stał się tym nośnikiem, który spowodował, że przejrzałem na oczy - podkreślił ks. Bradtke.

Rok temu w czasie Mszy żałobnej ofiara z tacy została przeznaczona na roczne wsparcie 4 rodzin z Aleppo. Również w pierwszą rocznicę śmierci zebrane pieniądze zapewnią wsparcie programu "Rodzina Rodzinie", prowadzonego przez Caritas Polska.

Udało się zebrać kwotę 10 018,65 i 50 euro. Pieniądze te pozwolą objąć roczną pomocą 5 potrzebujących rodzin.