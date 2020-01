Popularność akcji #Biblia, która odbyła się w Niedzielę Słowa Bożego, dowodzi, że media społecznościowe mogą pomagać w docieraniu z przesłaniem Ewangelii do milionów osób - podkreślił rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik. Zachęcił też, aby inicjatywa była kontynuowana każdego dnia.

W przekazanej PAP informacji, rzecznik Episkopatu Polski zwrócił uwagę, że osoby uczestniczące w akcji #Biblia zamieszczały w mediach społecznościowych cytaty z Pisma Świętego. "Codziennie możemy opublikować krótki cytat, który do nas w tym momencie akurat najbardziej przemawia. W ten sposób sami możemy głębiej się nad nim zastanowić, ale także dajemy szansę innym, aby go przeczytali, na przykład na smartfonie, czy tablecie w drodze do pracy, szkoły. Inicjatywa #Biblia powinna odbywać się codziennie" - podkreśla rzecznik KEP.

Ks. Rytel-Andrianik przypomniał w tym kontekście słowa papieża Franciszka z homilii wygłoszonej w Niedzielę Słowa Bożego w Watykanie. "Ojciec Święty zachęcił, byśmy codziennie czytali kilka wersetów z Biblii. Mówił, by zacząć od Ewangelii, trzymać ją otwartą na stoliku nocnym w domu, nosić ze sobą w kieszeni, wyświetlać na smartfonach. Papież wezwał też, byśmy pozwolili, żeby Ewangelia inspirowała nas każdego dnia i rzucała światło na nasze życie" - dodał rzecznik Episkopatu Polski.

Podkreślił jednocześnie, że akcja #Biblia cieszy się dużą popularnością wśród internautów. W minioną niedzielę, która była Niedzielą Słowa Bożego, hasztag #Biblia był przez pewien czas na pierwszym miejscu w trendach na Twitterze w Polsce.