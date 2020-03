„Cały czas zastanawiam się co zrobiłby Jezus w tej sytuacji i przychodzi bardzo prosta odpowiedź: kto jest moim bliźnim? Moim bliźnim jest ten, kto jest w potrzebie. Nasi bezdomni są w wielkiej potrzebie. Ich domem jest miasto, ulice i noclegownie, z których rano wychodzą, a wieczorem do nich wracają. To dlatego jesteśmy im bardzo potrzebni. Pomagając im celebrujemy więc Mszę Świętą, na ulicy obmywając im nogi. To jest prawdziwa Eucharystia. Włączamy logikę Ewangelii. Staramy się, aby wszystkie posiłki były rozdawane, ale już w inny sposób. Mianowicie, już nie gotujemy, nie rozwozimy zup, obiadów na ulice, ale przygotowujemy wszystko w torebkach. Jest w nich: tuńczyk, banan, jabłko, napój, uprzedzamy o tym naszych biednych" – powiedział kard. Krajewski w rozmowie z Radiem Watykańskim.

Wieczorne spotkania odbywają się około godziny 20.00. Teraz wyjeżdżamy już o 19.00 i zanim oni zdążą się zebrać, to już otrzymują prowiant i rozchodzą się. Stąd nie ma zebrań, nie ma spotkań. Są zachowane odległości pomiędzy ludźmi. Pytam, co zrobiłby Jezus w takim momencie. Jezus zawsze był od spraw krytycznych, zawsze od spraw nieprawdopodobnych i my reprezentujemy Jego, a jednocześnie jesteśmy przedłużeniem miłosiernego ramienia Ojca Świętego i będziemy działać do końca zgodnie z dekretami, ale i z logiką Ewangelii“ - zaznaczył jałmużnik papieski.