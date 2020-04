Rzecznik episkopatu przypomniał, że święto Miłosierdzia Bożego przypada w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Św. Jan Paweł II w 1995 r., na prośbę Episkopatu Polski, wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce, a w 2000 r., w dniu kanonizacji siostry Faustyny, papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.

„Zachęcam, byśmy w najbliższą niedzielę szczególnie modlili się Koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji ustania epidemii, za chorych, zmarłych i ich rodziny, a także za tych, którzy walczą z wirusem. W mediach społecznościowych możemy publikować nasze prośby i podziękowania do Miłosierdzia Bożego oraz zdjęcia obrazów Jezusa Miłosiernego, które mamy w domach z hasztagiem #Miłosierdzie” – podkreślił.

Ks. Rytel-Andrianik zaprosił też, by przy okazji święta Miłosierdzia sięgnąć do „Dzienniczka” św. siostry Faustyny. „Tej prostej i pokornej siostrze zakonnej objawił się Jezus z przesłaniem miłosierdzia dla całego świata. W »Dzienniczku« odnajdujemy słowa nadziei nawet dla największych grzeszników i osób życiowo pogubionych. To przesłanie jest aktualne na dzisiejsze czasy. Wielkim propagatorem Miłosierdzia Bożego był św. Jan Paweł II, to dzięki niemu postać św. siostry Faustyny i Koronka do Miłosierdzia Bożego są znane na całym świecie” – powiedział.

Rzecznik episkopatu zachęcił również do duchowej łączności z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach oraz do łączenia się w niedzielę ze wspólnotą Kościoła na Mszach Świętych przez transmisje.